Stevie Ray Vaughan : 35 ans après sa disparition, le prodige du blues reste éternel

Photo : de gauche à droite : Chris Layton (batteur des Double Trouble / Stevie Ray Vaughan / Tommy Shannon (bassiste des Double Trouble). Crédit : Don Hunstein©

Le 27 août 1990, le monde de la musique perdait l’un de ses plus grands guitaristes : Stevie Ray Vaughan. À seulement 35 ans, le Texan disparaissait dans un accident d’hélicoptère, laissant derrière lui une carrière fulgurante, des albums devenus cultes et une aura qui continue d’influencer guitaristes et amoureux du blues.

Un enfant du Texas bercé par le blues

Né à Dallas le 3 octobre 1954, Stevie Ray Vaughan grandit dans une famille où la musique tient une place essentielle. Son frère aîné, Jimmie Vaughan (futur guitariste des Fabulous Thunderbirds), lui met une guitare entre les mains dès l’adolescence. Inspiré par Jimi Hendrix, Albert King et Buddy Guy, Stevie développe très tôt un jeu unique : à la fois virtuose, sauvage et profondément ancré dans les racines du blues.

L’explosion des années 80

Alors que le blues semblait cantonné aux clubs confidentiels, Stevie Ray Vaughan débarque au début des années 80 avec son groupe Double Trouble. Son premier album, Texas Flood (1983), est une claque : des riffs tranchants, une voix rugueuse et un retour à l’essence du blues, mais modernisé par une énergie rock irrésistible.

Des titres comme “Pride and Joy” ou “Love Struck Baby” deviennent instantanément des classiques. Suivent Couldn’t Stand the Weather (1984) et Soul to Soul (1985), confirmant son statut de star. Stevie redonne au blues une visibilité mondiale, remplissant les stades et faisant vibrer toute une génération.

Un style inimitable

Fidèle à sa Fender Stratocaster “Number One”, Stevie Ray Vaughan joue avec une intensité rare. Ses cordes ultra-épaisses, son attaque puissante et son phrasé improvisé créent un son reconnaissable entre mille. Beaucoup le considèrent comme l’un des héritiers directs de Jimi Hendrix, mais avec une touche plus brute et terrienne. Son look ; chapeau texan, bottes, chemises flamboyantes, accentue encore son aura de guitar hero vintage.

La tragédie de 1990

Le 27 août 1990, après un concert aux côtés d’Éric Clapton à East Troy (Wisconsin), Stevie embarque dans l’hélicoptère que Clapton devait prendre (ce dernier laissa sa place à Stevie, pressé de rentrer à Chicago). L’appareil s’écrase peu après le décollage, emportant avec lui le musicien et quatre autres passagers. La nouvelle choque le monde entier : le blues vient de perdre son plus jeune maître.

Un héritage immortel

Malgré une carrière trop courte, Stevie Ray Vaughan reste une référence incontournable. En 2015, il est introduit au Rock and Roll Hall of Fame, aux côtés de Double Trouble. Des générations de guitaristes, de John Mayer à Kenny Wayne Shepherd, revendiquent son influence.

Ses albums continuent de se vendre, ses “Live” circulent encore, et son jeu incandescent reste une source d’inspiration.

Discographie

Albums studio (avec Double Trouble)

1. Texas Flood (1983)

2. Couldn’t Stand the Weather (1984)

3. Soul to Soul (1985)

4. In Step (1989)

Albums live (parus de son vivant)

1. Live Alive (1986)

Albums live et compilations posthumes

(Sortis après son décès en 1990)

1. The Sky Is Crying (1991) – compilation d’inédits studio

2. In the Beginning (1992) – enregistrement live de 1980 (Austin)

3. Greatest Hits (1995) – compilation

4. Live at Carnegie Hall (1997) – concert du 4 octobre 1984 à New York

5. The Real Deal : Greatest Hits, Volume 1 (1999)

6. The Real Deal : Greatest Hits, Volume 2 (1999)

7. In Session (2000) – jam session mythique avec Albert King (1983)

8. Blues at Sunrise (2000) – enregistrements live et sessions

9. Live at Montreux 1982 & 1985 (2001)

10. The Essential Stevie Ray Vaughan and Double Trouble (2002) – double best of

11. Live in Tokyo (2006) – concert du 24 janvier 1985

12. Solos, Sessions & Encores (2007) – collaborations diverses

13. Couldn’t Stand the Weather (Legacy Edition) (2010) – version augmentée avec inédits live

14. Texas Flood (Legacy Edition) (2013) – réédition avec concert de 1983 à Philadelphie

Pourquoi Stevie Ray Vaughan reste vintage

Parce qu’il incarne un retour aux racines dans une époque dominée par le synthétique. Parce qu’il a fait souffler un vent de liberté musicale au cœur des années 80. Et parce qu’en un peu moins d’une décennie, il a redonné ses lettres de noblesse au blues électrique.

35 ans après sa disparition, Stevie Ray Vaughan demeure l’un des guitaristes les plus respectés de l’histoire, une étoile filante du rock qui brille encore dans la mémoire collective.

Crédit photo : Don Hunstein©