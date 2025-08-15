Les ventes de vinyles dépassent celles du CD aux USA

Il a traversé les décennies, les révolutions technologiques, les modes et les révolutions musicales. Donné pour mort à la fin des années 80 avec l’arrivée du CD, le disque vinyle n’a pourtant jamais vraiment quitté les platines des passionnés. Mieux : il vit depuis plus de dix ans une renaissance spectaculaire. À tel point qu’aux États-Unis, ses ventes ont dépassé celles du CD.

Des sillons noirs et des débuts prometteurs

L’histoire du vinyle débute officiellement en 1948, lorsque Columbia Records présente le disque microsillon 33 tours, gravé sur un matériau plus souple et plus léger que les lourds 78 tours en gomme-laque. Plus résistant, offrant une meilleure qualité sonore et une plus longue durée d’écoute, le vinyle devient rapidement le format de prédilection des mélomanes.

Dans les années 60 et 70, âge d’or du rock, du jazz et de la soul, les pochettes d’albums deviennent de véritables œuvres d’art. De la langue tirée des Rolling Stones au prisme coloré de The Dark Side of the Moon, le vinyle dépasse le simple objet musical : il devient un objet de désir, de collection et de décoration.

L’ombre du CD et la traversée du désert

À partir de 1983, le compact disc (CD) débarque avec la promesse d’un son “parfait” et indestructible. Les ventes de vinyles s’effondrent, et nombre de disquaires revendent leurs stocks à prix cassés. Pourtant, dans les arrière-boutiques, les DJ, amateurs de scratch et de mix, ainsi que les audiophiles, continuent de jurer par la chaleur et la dynamique du son analogique.

La revanche des sillons

Dès les années 2010, le vinyle refait surface, porté par une nouvelle génération en quête d’authenticité et de plaisir tactile. Selon le Recording Industry Association of America, les ventes de vinyles dépassent même celles des CD aux États-Unis depuis 2020. En France, le Syndicat National de l’Édition Phonographique confirme la tendance : en 2024, près d’un album sur trois vendu l’a été sur vinyle.

Le vinyle dépasse le CD aux États-Unis et en France

Aux États-Unis : une résurgence tangible

• Un basculement historique en unités vendues : En 2022, pour la première fois depuis 1987, les vinyles ont vendu plus d’unités que les CD aux États Unis, avec environ 41 millions de disques contre 33 millions de CD.

• Un succès confirmé en revenus physiques : Ce phénomène ne se limite pas aux volumes, il se traduit aussi en chiffres d’affaires : dans la première moitié de 2023, les vinyles généraient 72 % des revenus du marché physique, soit 632,4 millions de dollars, contre seulement 236 millions pour les CD.

• Une domination persistante du vinyle : En 2024, les recettes issues des vinyles ont atteint 1,4 milliard de dollars, contre 541 millions pour les CD, confirmant que le vinyle a dépassé les CD pour la troisième année consécutive.

• Contexte global : La musique enregistrée aux États Unis a généré un record de 17,7 milliards de dollars en 2024, dominée par le streaming (84 %), mais la montée du vinyle redonne du relief à l’objet physique.

En France : un changement structurel

• Un revenu vinyle supérieur pour la première fois depuis 40 ans : En 2024, le marché français a vu les revenus issus du vinyle dépasser ceux des CD, un retournement inédit depuis les années 1980.

• Malgré tout, les CD vendus restent plus nombreux : En termes d’unités vendues, les CD ont conservé leur avance en 2023. On estime environ 10 millions de CD vendus, soit deux fois plus que les vinyles.

Pourquoi ce tournant ?

• Valeur perçue et prix premium : Le vinyle, souvent vendu plus cher qu’un CD, offre à la fois un plaisir sensoriel (son chaleureux, collection, pochette grand format) et une expérience d’écoute rituelle.

• Culture et nostalgie : Entre l’esthétique rétro-chic, le design des pochettes et l’objet en tant que tel, le vinyle s’est imposé comme un symbole de culture authentique, renforcé par le soutien des artistes et des indépendants.

• Marché physique en mutation : En France comme aux États-Unis, les ventes physiques sont stimulées par les canaux directs (boutiques d’artistes, vinyles limités…) et les initiatives comme le Record Store Day, qui créent un vrai lien tactile et émotionnel avec les fans.

Sans oublier une expérience d’écoute plus immersive, le plaisir du rituel, sortir le disque, le poser, déposer l’aiguille et la beauté des pochettes grand format. Sans oublier le marché de la réédition, qui fait (re)découvrir des albums mythiques avec un soin audiophile et un packaging haut de gamme.

Un futur… dans le passé

Si le streaming règne aujourd’hui sur la musique, le vinyle prouve qu’il y a encore de la place pour un support analogique. Les labels multiplient les pressages colorés, numérotés, et les éditions limitées pour séduire les collectionneurs. Le vinyle, autrefois outil du quotidien, est devenu un objet précieux, un pont entre les générations et un symbole de résistance face à l’obsolescence numérique.

Alors que les disques tournent à nouveau sur les platines, une certitude demeure : dans l’univers du son, certaines révolutions ne s’arrêtent jamais… elles reviennent, encore et encore, comme un refrain qu’on ne se lasse pas d’entendre.

Qui sont les plus gros vendeurs de disques ?

D’après les données actuellement disponibles, The Beatles détiennent clairement la première place en termes de ventes mondiales, avec des estimations allant jusqu’à 500–600 millions d’exemplaires vendus. Certaines sources spécialisées, comme Chartmasters, estiment plus de 520 millions de ventes équivalentes (incluant albums, singles, streams, etc.).

Classement des plus grands vendeurs de disques (par ordre décroissant des ventes revendiquées) :

Basé sur les ventes mondiales revendiquées (albums, singles, vidéos, téléchargements) selon la page Wikipedia “List of best selling music artists” (mise à jour récemment) :

Rang Artiste / Groupe Ventes revendiquées (estimations)

1 The Beatles 500 M – 600 M

2 Michael Jackson ~500 M

3 Elvis Presley ~500 M

4 Elton John ~300 M

5 Queen ~300 M

6 Madonna ~300 M

7 Led Zeppelin ~300 M (200 M certifiés)

8 Rihanna ~250 M

9 Pink Floyd ~250 M

10 Eminem ~220 M

11 Mariah Carey ~220 M

12 Whitney Houston ~220 M

13 Taylor Swift ~~200 M (170 M certifiés)

14 Beyoncé ~~200 M (160 M certifiés)

15 Ed Sheeran ~200 M

16 AC/DC ~200 M

17 Drake ~~170 M

18 Garth Brooks ~~170 M

19 Kanye West ~~160 M

20 Coldplay ~~160 M

Notes de lisibilité :

• Les chiffres barrés (~~ ~~) indiquent que le chiffre certifié est inférieur à la revendication globale. Par exemple, Taylor Swift revendique 200 M de ventes totales, mais seuls 170 M sont certifiés.

• Les ventes « certifiées » se basent sur des données officielles (RIAA, etc.), tandis que les chiffres revendiqués peuvent inclure des estimations ou des extrapolations.

Zoom sur quelques artistes clés

1. The Beatles

Le groupe britannique reste incontestablement en tête du palmarès mondial, avec des ventes estimées jusqu’à 600 millions d’unités.

2. Michael Jackson – Elvis Presley

Chacun revendique environ 500 millions de ventes, et certains récits populaires évoquent des chiffres jusqu’à 1 milliard, mais celles-ci reposent sur des méthodes comptables dépassées.

3. Taylor Swift

Avec 200 millions d’exemplaires revendiqués et 170 millions certifiés, Swift est dans le top 15. Bien qu’elle soit actuellement l’une des artistes les plus influentes, elle n’a pas encore atteint les sommets des légendes ci-dessus.

Remarque sur les méthodes de calcul

Les différences entre ventes revendiquées et certifiées s’expliquent par :

• L’inclusion des streams, singles, clips, téléchargements.

• Les certifications officielles (RIAA, etc.) sont basées sur des seuils précis et varient selon le marché.

• Les estimations globales peuvent intégrer des extrapolations ou des données plus flexibles.

Le site Chartmasters utilise une méthode dite CSPC, qui pondère différemment les streams, singles et albums pour affiner les classements.

Conclusion

• The Beatles sont sans conteste l’artiste/groupe le plus vendu de tous les temps (environ 500–600 M).

• Ils sont suivis de près par Michael Jackson et Elvis Presley (environs 500 M chacun).

• D’autres figures majeures comme Elton John, Queen, Madonna, Led Zeppelin atteignent les 300 M revendiqués.

• Taylor Swift figure parmi les 15 premiers, avec 170–200 M.

• Le classement reflète une combinaison de ventes physiques, digitales et streaming sur plusieurs décennies.

Quels sont les vinyles 33 tours les plus vendus ?

Voici ce que l’on sait, à ce jour, sur les vinyles 33 tours les plus vendus dans le monde. Malheureusement, il n’existe pas de classement mondial officiel, retracé par des organismes comme l’IFPI, uniquement dédié aux ventes de vinyles. Cependant, plusieurs sources fiables convergent sur une poignée d’albums particulièrement emblématiques.

Les vinyles 33 tours les plus vendus de tous les temps (estimation)

Une source spécialisée, IrelandVinyl.com, cite plusieurs albums parmi les plus vendus au format vinyle 33 tours :

• Thriller – Michael Jackson : 70 millions d’albums vendus

• Back in Black – AC/DC : 55 millions

• The Dark Side of the Moon – Pink Floyd : 50 millions

• Bad- Michael Jackson : 45 millions

• Bande originale du film “Body Guard” – Whitney Houston : 45 millions

D’autres sources confirment ces mêmes références comme étant parmi les plus populaires en vinyle, mais sans chiffres précis.

Le saviez-vous ?

En règle générale l’artiste perçoit 1 euro par album vendu, sur la base d’un prix moyen de 15 euros.

“Thriller” extrait de l’album éponyme. Plus grosse vente mondiale d’albums 33 tours (70 millions d’unités écoulées).

Crédit image : Pixabay - image générée par IA.