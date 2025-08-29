“Don’t Leave me now” de Supertramp
La chanson du jour s’écoute moral au beau fixe. “Hymne des largués” dans les années 80, le morceau parle de rupture, de pluie et de dos posé contre un mur. Beau, mais déprimant !
Gaie n’est pas ce qui là qualifie le mieux, festive ? Surtout pas, Patrick Sébastien ? Aucun lien. Mélancolique ? En plein dans le mille ! Belle ? Affirmatif, déprimante ? no comment, mais tout le monde s’accorde à dire que c’est une des plus belles chansons composées par Roger Hodgson, ex-chanteur-claviériste et co-fondateur du légendaire groupe britannique Supertramp. Un band monté en 1969 à l’initiative du musicien Rick Davies, qui après avoir auditionné Roger Hodgson lance Supertramp.
Quelques millions d’albums vendus plus tard et arrivés au 8e album studio : “Famous last words” sorti en octobre 1982, titre prémonitoire puisque le groupe se séparera à l’issu de la tournée suivant la sortie du LP en bacs, Roger Hodgson compose son dernier morceau avec le groupe, ce sera “Don’t leave me now“. Un titre éponyme à celui tiré de l’album “The Wall” des Pink Floyd sorti en 1979, qui raconte l’histoire d’une rupture, sous la pluie et dans le noir, c’est vrai quoi tant qu’à déprimer autant que ce soit à fond.
Un beau morceau, repris dans la B.O du film “Les garçons et Guillaume, à table !” et qui a contribué à renforcer la mélancolie de certains passages du film, dont celui habillé du morceau de Roger Hodgson.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
