Jean Bender : retour en musique avec “Une vie plus tard”

À plus de 70 ans, certains choisissent le calme d’une retraite bien méritée. Jean Bender, lui, a décidé de faire exactement l’inverse : sortir son premier véritable album de chansons originales, Une vie plus tard. Un projet mûri de longue date, fruit d’un parcours atypique, entre ombre et lumière, entre fidélité à ses rêves et multiples vies professionnelles.

Des débuts aux côtés de Jean-Jacques Goldman

Tout commence en 1967, dans une salle de lycée. Jean-Jacques Goldman, alors simple camarade de classe, propose à Jean Bender de rejoindre son premier groupe de rock comme batteur. De cette complicité naît une amitié indéfectible. Ensemble, ils enchaînent les répétitions, fondent en 1970 le groupe Phalansters et posent les bases de leur destin musical. Chacun des membres suivra sa route : Goldman deviendra l’une des figures les plus emblématiques de la chanson française, Chris et Alex Gibson connaîtront un succès planétaire avec Cuba, Paul deviendra un professeur de guitare reconnu… Et Jean, lui, restera longtemps dans l’ombre.

Un artiste discret mais multiple

Après des études de littérature anglaise et américaine à la Sorbonne, Jean Bender multiplie les expériences musicales, oscillant entre rock et gospel, avant de parcourir la France et l’étranger dans les années 70. Soutenu par Goldman, il enregistre quelques titres, mais les maisons de disque ne croient pas en lui. “Gros flop”, raconte-t-il avec humour. Quarante ans plus tard, il ressortira ces chansons écrites par son ami, mais Goldman ne souhaitera pas voir son nom associé au projet. Déception, certes, mais pas résignation.

En parallèle, Bender construit une carrière d’entrepreneur créatif : il fonde une école de langues, une agence de publicité, puis la maison d’édition musicale Paroles et Musique. Ses compositions publicitaires et habillages sonores habiteront des millions d’oreilles sans que son nom soit mis en avant.

L’écriture comme fil rouge

En 2021, Jean Bender publie chez Albin Michel Il suffira d’un signe, un livre de souvenirs consacré à son parcours et à sa longue amitié avec Goldman. Mais surtout, cet ouvrage révèle une frustration persistante : celle de n’avoir jamais enregistré son propre album de chansons.

“Une vie plus tard”, un défi contre le temps

C’est aujourd’hui chose faite. Malgré la maladie, Bender s’est lancé dans ce qu’il appelle lui-même un “maintenant ou jamais”. Plusieurs mois de travail acharné en studio aboutissent à Une vie plus tard, un album personnel, moderne, étonnamment frais, loin de toute nostalgie. Un pied de nez au temps qui passe, une réponse aux sceptiques qui lui conseillaient de poser la guitare pour de bon. “À mon âge, on me dit qu’il vaut mieux jardiner que courir après ses rêves. Mais j’ai toujours eu un problème avec les choix raisonnables”, confie-t-il en souriant.

Un “jeune homme” de 70 ans passés

Plus qu’un simple disque, Une vie plus tard est l’aboutissement d’un parcours unique, celui d’un homme qui n’a jamais cessé d’écrire, de composer, de rêver. Et qui, à l’heure où beaucoup ferment le rideau, décide d’ouvrir enfin le sien. Jean Bender le prouve : il n’est jamais trop tard pour donner vie à ses rêves.

Découvrez le single “Une autre histoire”, une vidéo qui fait la part belle à une invité d’honneur : une vieille Ford Mustang des années 60.