“It’s Only Mystery” : la voix d’Arthur Simms au cœur de Subway

En 1985, Luc Besson sort Subway, son deuxième long-métrage. Film emblématique des années 80, porté par Isabelle Adjani et Christophe Lambert, il impose une esthétique nocturne, décalée et électrique. La bande originale, composée par Éric Serra, contribue largement à son aura. Parmi ses morceaux phares figure “It’s Only Mystery”, chanson interprétée par Arthur Simms, qui incarne à elle seule l’atmosphère romantique et étrange du film.

La genèse de la chanson

À l’origine, Luc Besson demande à Éric Serra de composer deux chansons en anglais pour accompagner l’ambiance souterraine et internationale de Subway. Serra se met au travail, mais une première maquette ne convainc pas le réalisateur.

En urgence, on fait appel à Corine Marienneau, bassiste du groupe Téléphone. À l’époque, elle est en pleine période d’enregistrement et, sans se douter que son texte deviendrait culte, elle écrit en une nuit les paroles de deux titres : It’s Only Mystery et Guns and People.

Dans plusieurs entretiens, Corine Marienneau a confié que cette commande était presque “un coup de poker” : elle a rédigé le texte d’un jet, portée par l’énergie du moment, sans imaginer que la chanson entrerait dans la mémoire collective. Pour elle, ce n’était qu’un travail ponctuel, mais la force du film et de l’interprétation vocale allaient lui donner une tout autre dimension.

Luc Besson refuse la première version musicale d’Éric Serra. Marienneau fait alors appel à Louis Bertignac, guitariste de Téléphone, qui retravaille la maquette et propose un nouvel arrangement. Cette fois, le réalisateur est convaincu.

La répartition créative se fixe ainsi :

• Paroles : Corine Marienneau

• Musique : Éric Serra

• Arrangement et maquette : Louis Bertignac

En studio, l’enregistrement final est réalisé avec Arthur Simms au chant, Bertignac à la guitare sur It’s Only Mystery, et Marienneau elle-même aux chœurs sur Guns and People.

Arthur Simms : une voix puissante au service du cinéma

Né en 1947 aux États-Unis, Arthur Simms est un chanteur afro-américain installé en France depuis les années 70. Sa voix soul, à la fois chaude et intense, lui vaut de collaborer dans différents projets musicaux et de jazz. Pour Subway, son interprétation donne à It’s Only Mystery une dimension émotionnelle unique, entre fragilité et puissance.

Bien que sa carrière n’ait pas atteint la notoriété qu’elle méritait, ce morceau reste sa signature la plus marquante auprès du grand public.

Un morceau emblématique de Subway

Dans le film, Christophe Lambert incarne Fred, un marginal évoluant dans le métro parisien, au cœur d’un monde souterrain peuplé de personnages fantasques. La musique y tient une place centrale, et It’s Only Mystery est utilisée dans une scène culte où un groupe fictif interprète la chanson devant Isabelle Adjani.

Le morceau agit comme un miroir de l’univers du film : mystérieux, romantique et traversé d’une mélancolie diffuse.

Réception et héritage

À sa sortie, la bande originale de Subway connaît un immense succès, avec plus de 600 000 exemplaires vendus en France. It’s Only Mystery contribue largement à ce triomphe, devenant un titre emblématique des années 80, diffusé en radio et repris dans plusieurs compilations.

Le film, de son côté, remporte trois César et propulse Luc Besson comme figure incontournable du cinéma français. Aujourd’hui encore, It’s Only Mystery demeure indissociable de l’esthétique du film et symbolise la rencontre entre la musique pop-rock française et une vision cinématographique ambitieuse.

“It’s Only Mystery” est née dans l’urgence, écrite en une nuit par Corine Marienneau, mise en musique par Éric Serra, arrangée par Louis Bertignac et sublimée par Arthur Simms. Ce qui n’était pour Marienneau qu’une mission ponctuelle est devenu une œuvre culte, preuve que parfois, la spontanéité et l’instinct produisent les plus belles fulgurances.

