Des débuts à l’actualité de Plácido Domingo : un nouvel agenda international avec des concerts en Espagne, en Bulgarie et des distinctions en Italie

La musique classique, avec son vaste héritage de plusieurs siècles et sa capacité à transcender les cultures, les frontières et les générations, s’impose comme l’une des expressions artistiques les plus influentes de l’histoire. Dans ce panorama, de grandes figures ont marqué le cours de son évolution, portant les partitions les plus emblématiques vers des publics toujours plus larges et diversifiés. Parmi ces noms se distingue celui de Plácido Domingo, ténor, baryton et chef d’orchestre, dont la trajectoire a dépassé le cadre strictement musical pour devenir une référence culturelle mondiale. Fort de plus de six décennies sur scène, le maître Domingo a interprété plus de 150 rôles, dirigé des productions dans les théâtres les plus prestigieux et promu des plateformes pour jeunes talents.

Plácido Domingo : de la zarzuela à la reconnaissance mondiale

Plácido Domingo Embil est né à Madrid en 1941, au sein d’une famille dédiée à la zarzuela. Ses parents, le baryton Plácido Domingo Ferrer et la soprano Pepita Embil, faisaient partie de compagnies qui maintenaient vivant un genre déjà passé de son âge d’or, mais qui conservait une place particulière dans la culture espagnole. Après la Guerre civile et à la recherche de meilleures opportunités, le couple partit pour le Mexique, où il fonda la “Compañía de Zarzuela y Opereta Pepita Embil”, un noyau d’activité culturelle qui marqua l’enfance de Domingo.

Bien que son premier registre ait été celui de baryton, l’observation de sa mère lors d’un duo révéla son potentiel de ténor. Ses débuts professionnels comprirent des travaux comme pianiste accompagnateur et préparateur vocal, avant de faire ses premiers pas comme chanteur dans de petits rôles pour l’Opéra de Bellas Artes en 1959. À partir de là, sa carrière prit un essor international qui le conduisit de l’Opéra de Tel-Aviv à la New York City Opera, consolidant un profil artistique caractérisé par l’engagement, la polyvalence et un lien permanent avec ses racines dans la zarzuela.

Tout au long de sa longue carrière, Plácido Domingo a bâti une réputation qui transcende sa seule capacité vocale. Sa versatilité pour incarner des rôles de ténor et de baryton, son expérience comme chef d’orchestre et son dévouement à promouvoir de nouvelles générations de chanteurs l’ont érigé en véritable ambassadeur du chant lyrique dans le monde. Ce parcours, forgé sur des scènes de tous les continents et soutenu par une grande discipline artistique, le place aujourd’hui face à de nouveaux défis et présentations qui réaffirment son actualité.

Retour sur les scènes espagnoles

À l’été 2025, Plácido Domingo a retrouvé le public de son pays avec deux représentations qui confirmèrent la vigueur de sa voix et son magnétisme scénique. Le 30 juillet, Domingo inaugura le cycle Muelle Live à Alicante, offrant un gala lyrique dédié à la zarzuela, accompagné par l’Orquestra Virtuós Mediterrani sous la direction du maître Borja Quintas, aux côtés de la soprano María José Siri et du ténor Antonio Gandía, dans un cadre ouvert sur la Méditerranée. La soirée, suivie par des centaines de spectateurs, fut saluée tant pour sa qualité artistique que pour la proximité du maître avec le public.

Quelques jours plus tard, le 3 août, il se produisit au Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (Cadix), dans le village de Sancti Petri. Sur une scène en plein air, Domingo interpréta un programme à nouveau centré sur la zarzuela, rappelant ses origines et son engagement envers ce genre. La critique locale souligna la chaleur de sa voix, son intensité interprétative et la connexion établie avec le public andalou.

Ces deux rendez-vous marquèrent son retour en Espagne après des engagements dans d’autres pays et servirent de prélude à un agenda international qui, en cette fin d’été, l’emmène sur des scènes de grande importance en Europe.

Prochains rendez-vous de Plácido Domingo : Italie et Bulgarie

Le 16 août dernier, dans la ville de Noli, dans la région de Ligurie, il a reçu le prix Una vita per la musica – Città di Noli. La remise a eu lieu dans le cadre du Gran Gala Scotto, un événement dédié à la mémoire de la soprano Renata Scotto, avec qui Domingo a partagé de nombreux projets artistiques et enregistrements. Bien qu’il n’ait pas pu assister en personne, son message vidéo a été projeté lors de la cérémonie, soulignant son admiration pour Scotto et l’importance de cette distinction dans sa carrière.

Dans quelques jours, le 29 août, Plácido Domingo se produira sur l’emblématique place Alexandre-Nevski de Sofia, en Bulgarie, aux côtés de la soprano bulgare Sonya Yoncheva, lauréate d’Operalia en 2010, et du ténor José Carreras, dans un programme réunissant des extraits d’opéra, de zarzuela et de répertoire symphonique. Après ce concert, Plácido Domingo reviendra à Sofia pour Operalia, le prestigieux concours de chant fondé par lui en 1993, qui se tiendra du 20 au 26 octobre dans la salle de concert Bulgaria de Sofia.

Le 9 septembre, il sera honoré sur l’île de Capri avec le Premio Faraglioni Capri International, un prix qui, pour sa trentième édition, distingue des figures de portée mondiale dans l’art lyrique. La cérémonie aura lieu au théâtre du Grand Hotel Quisisana, présentée par Laura Chimenti et avec la participation de la soprano Juliana Grigoryan, de la chanteuse et actrice Lina Sastri et du pianiste James Vaughan. Dans des déclarations antérieures, Domingo a qualifié ce prix de « grand honneur » et a souligné son désir de « s’immerger dans les couleurs et saveurs du splendide patrimoine culturel » de l’île.

Ces deux distinctions, différentes par leur contexte mais convergentes dans leur objectif, reflètent l’ampleur d’une carrière qui associe excellence artistique, rayonnement international et engagement constant pour la préservation et la diffusion de la musique classique. Le parcours de Plácido Domingo en cette période de l’année confirme sa capacité à s’adapter à divers cadres et répertoires, tout en mettant en évidence une énergie créatrice qui alimente de nouveaux projets et collaborations.

Crédit photo : Elekes Andor© – Placido Domingo au Budapest Aréna le 10 août 2016. Licence Creative Commons.