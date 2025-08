Mike Andersen sort “All Out Of Love”, son 10ème album

Après sa participation au dernier album de Jean-Jacques Milteau, après près de trois décennies de route et de scènes parcourues, Mike Andersen livre avec All Out Of Love son dixième album studio, une étape qui marque autant un aboutissement qu’un nouveau départ. Loin de se limiter aux standards du blues et de la soul dont il est coutumier, le guitariste et songwriter danois élargit ici sa palette pour livrer un disque à la fois surprenant et intimiste, reflet d’une transition personnelle majeure.

Un son unique, fruit de la quête permanente

Depuis ses débuts, Mike Andersen s’est méfié de la simple réinterprétation des classiques du genre : chaque projet naît chez lui de l’envie de découvrir de nouvelles sonorités. Sur All Out Of Love, il puise cette fois dans des influences plus variées que jamais, du folk épuré aux montées électriques, en passant par des arrangements plus sophistiqués. Le résultat est un équilibre subtil entre le brut et le raffiné, porté par la frappe de Christian Ki, son complice de studio. Dès leur première rencontre, l’alchimie créative a donné naissance à un son à la fois frais et libre, sans jamais renoncer à la signature chaleureuse d’Andersen.

Entre nostalgie et renouveau, le fil rouge des émotions

Les dix titres originaux de l’album explorent le paysage émotionnel qui suit un divorce, mêlant hauts et bas, doutes et espoirs. Andersen s’y dévoile sans filtre : il invite l’auditeur à partager ses moments de solitude, ses hésitations, mais aussi ses élans de joie retrouvée. Dans “Only For You”, premier single dépouillé, l’émotion est à fleur de peau, tandis que “Don’t Waste Your Time” adopte un tempo plus mordant, comme un encouragement à ne pas s’attarder sur le passé. Ces deux morceaux esquissent à eux seuls les contrastes qui irriguent l’ensemble du disque.

La voix du cœur, portée par un écrin musical varié

Si la guitare reste au cœur de son univers, Andersen n’hésite pas à s’entourer de textures sonores nouvelles : cuivres discrets, claviers atmosphériques, rythmiques tantôt minimalistes, tantôt percutantes. Ce dynamisme musical accompagne le propos lyrique, comme le fil rouge d’un récit introspectif où chaque chanson devient une halte, une respiration différente. L’alchimie entre le songwriter et Christian Ki, producteur et arrangeur, se ressent dans cet équilibre entre structure et spontanéité : chaque titre sonne naturel, comme né d’un élan créatif instinctif.

Tournée mondiale : partager l’intimité en public

À l’occasion de la sortie d’All Out Of Love, Mike Andersen partira en tournée avec son groupe, promettant de retranscrire l’urgence et la sincérité du disque sur scène. Les nouvelles chansons y côtoieront les classiques de son répertoire, offrant aux fans un regard inédit sur ce chapitre de sa vie, tout en confirmant la force et la singularité de son identité musicale.

Avec All Out Of Love, Mike Andersen signe non seulement un dixième album personnellement significatif, mais aussi un disque d’une incroyable liberté. En mariant audace stylistique et émotions intenses, il prouve une fois encore qu’on peut, même après trente ans de carrière, réinventer son art sans renier ses racines.