Le Festival Interceltique de Lorient 2025 : Les cousins d’Amérique à l’honneur pour une édition mémorable

Du 1er au 10 août 2025, la ville de Lorient vibrera à nouveau au rythme des cornemuses, violons, danses et chants du monde celte. Pour sa 54e édition, le Festival Interceltique de Lorient (FIL) célèbre les cousins d’Amérique, avec une programmation exceptionnelle qui fait la part belle aux artistes venus du Québec, d’Acadie, de Louisiane, de Boston, de New York ou encore de l’Île du Cap-Breton.

Une célébration cosmopolite des cultures celtes

Depuis 1971, le FIL est devenu le plus grand rassemblement mondial des cultures celtiques. Chaque été, il attire près d’un million de visiteurs, réunissant plus de 5 000 artistes et 1 700 bénévoles dans une ambiance festive et fraternelle. Véritable vitrine du patrimoine vivant, le festival fait dialoguer les traditions celtiques d’Europe avec celles des diasporas d’outre-Atlantique.

Cette année, la programmation met en lumière la vitalité culturelle des Amériques celtiques, héritières des grandes vagues d’émigration depuis la Bretagne, l’Irlande ou l’Écosse. Une passerelle entre anciens et nouveaux mondes.

Les grands rendez-vous à ne pas manquer

Grande Parade des Nations Celtes – Dimanche 3 août dès 10h

3 000 artistes défileront dans les rues de Lorient : bagadoù, pipe bands, danseurs et musiciens en costumes traditionnels. Un moment emblématique, gratuit, coloré et émouvant.

Horizons Celtiques – Show nocturne au Stade du Moustoir (2, 3, 5, 6 et 7 août)

Un spectacle son et lumière monumental réunissant 500 artistes, avec projections géantes, cornemuses et effets visuels. Une immersion dans l’univers magique des nations celtes.

Concerts phares

• Alan Stivell – Dimanche 3 août, Espace Jean-Pierre Pichard

• Luz Casal – Lundi 4 août

• The Kilkennys – Samedi 2 août

• Solas et Lúnasa – Mardi 5 août (Grande Nuit Irlando-Américaine)

• Lynda Lemay – Jeudi 7 août

• Le Vent du Nord et l’Orchestre National de Bretagne – Mercredi 6 août

• Mélisande [Électrotrad] – Samedi 9 août (Soirée ElectroFIL)

Fest-noz & Danses traditionnelles

Chaque soir à la salle Carnot ou sur les scènes du festival, le public pourra s’initier aux danses bretonnes et celtiques. À noter : la Nuit des Champions (2 août) et un fest-noz dédié aux jeunes (9 août).

Une ville en fête : animations et nouveautés

• Le Kleub, scène défricheuse (Talisk, Astro Bloc, Huartan, ‘Ndiaz, Scottish Fish…)

• La Taverne Celte, nouvel espace festif avec dîners-concerts chaque soir

• Les Terrasses du FIL, concerts gratuits et stands gourmands en bord de port

• CinéFIL, 6 jours de projections (films, docs, animations en VO sous-titrée)

• Expositions artistiques : Micheau-Vernez, Euro Celtic Art

• Soirée “Bouge ton Celte !” (8 août) : Toxic Frogs, Red Hot Chilli Pipers, Real McKenzies…

• Jeux et sports bretons : palets, gouren, back-hold, rugby, golf

Accès, badge, billetterie

Le badge de soutien (10 €) permet d’accéder à de nombreux espaces (Kleub, masterclasses, expositions…). Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Billetterie : festival-interceltique.bzh/billetterie-3

Application mobile et carte Celticash pour tout payer sur place.

Un succès populaire et international

Avec ses 950 000 festivaliers, le FIL est l’un des festivals les plus fréquentés d’Europe. Diffusé à la télévision (France TV), il rassemble aussi plus de 2 millions de téléspectateurs. Loin d’être un simple événement estival, le Festival Interceltique est un acte de transmission, de dialogue culturel et de célébration des racines partagées.

En résumé

Lorient, du 1er au 10 août 2025

Thème 2025 : Les Cousins d’Amérique

10 jours de musique, de danse, de partage

Un événement unique au monde à ne pas manquer

Pour tout savoir : www.festival-interceltique.bzh