Iron Maiden fête ses 50 ans avec Infinite Dreams, un livre officiel événement

À l’occasion de son jubilé d’or, le mythique groupe britannique Iron Maiden célèbre 50 ans de heavy metal avec la parution de Iron Maiden: Infinite Dreams, un ouvrage officiel richement illustré qui retrace une carrière hors norme, des débuts rugueux dans les pubs londoniens aux stades du monde entier. Ce livre-hommage, attendu pour la rentrée 2025, promet une plongée inédite dans l’univers de la Vierge de Fer.

Une plongée dans l’histoire d’un géant du metal

Publié à l’occasion du 50e anniversaire du groupe (1975-2025), Infinite Dreams est bien plus qu’un simple livre souvenir. Préfacé par Steve Harris, fondateur, bassiste et âme du groupe, et conclu par une postface du charismatique Bruce Dickinson, ce beau livre compile photographies inédites, paroles manuscrites, accessoires de scène, pochettes cultes, instruments emblématiques, et souvenirs personnels tirés des archives du groupe. On y retrouve également des témoignages exclusifs des membres passés et présents, ainsi que des clichés signés Ross Halfin et John McMurtrie, deux photographes qui ont suivi le groupe dans les coulisses du mythe.

I. Les débuts rugissants avec Paul Di’Anno (1979-1981)

Avant de devenir l’institution mondiale que l’on connaît, Iron Maiden a démarré dans les rues sombres de l’East End londonien, à la fin des années 70. Après plusieurs changements de line-up, c’est Paul Di’Anno, décédé le 21 octobre 2024, au chant, qui marquera les premiers pas discographiques du groupe. Avec sa voix punk et brute, il donne à Maiden une identité tranchante, presque urbaine, en décalage avec les standards du hard rock de l’époque.

Deux albums fondateurs naissent de cette ère :

• Iron Maiden (1980), un premier disque sec et nerveux, porté par des titres comme Phantom of the Opera, Running Free ou Iron Maiden. Une énergie brute, une urgence qui tranche avec le hard rock des années 70.

• Killers (1981), produit par Martin Birch, marque une montée en puissance musicale, avec des morceaux devenus cultes comme Wrathchild, Murders in the Rue Morgue ou Purgatory.

Ces deux premiers albums sont, pour nous et fans de la première heure, les meilleurs opus que le groupe ait jamais sorti. Si cette période est courte, elle reste essentielle : elle pose les bases du son Maiden et attire déjà un public fidèle. Mais c’est avec l’arrivée d’un certain Bruce Dickinson que la légende va véritablement s’écrire.

II. Bruce Dickinson et l’envol planétaire du groupe (1982 – aujourd’hui)

L’arrivée de Bruce Dickinson en 1981, à l’aube de l’album The Number of the Beast (1982), change tout. Doté d’une voix puissante et théâtrale, d’une présence scénique imposante et d’un esprit intellectuel, Bruce propulse Iron Maiden dans une autre dimension. C’est le début d’une ère monumentale.

Parce que Bruce Dickinson est un sacré personnage. Véritable homme de scène, c’est également une personnalité multi-facettes ; homme d’affaires, champion d’escrime, pilote sur Boeing 747 (il pilote lui-même le 747 du groupe lors de leurs tournées mondiales), directeur d’aéroport, chanteur, Bruce n’est pas qu’une voix, c’est un battant et un entrepreneur. Ex-directeur marketing, il a fait des produits dérivés et de la bière Iron Maiden de véritables succès commerciaux. Marié à une Française professeure de fitness, il s’est battu en 2014 contre un cancer de la langue, dont il est sorti vainqueur et en conservant sa voix intacte.

Des albums devenus légendaires :

• The Number of the Beast (1982), avec Run to the Hills ou Hallowed Be Thy Name.

• Piece of Mind (1983) et The Trooper, hymne de guerre.

• Powerslave (1984), album pharaonique accompagné d’une tournée mondiale démesurée.

• Somewhere in Time (1986) et Seventh Son of a Seventh Son (1988), où Maiden expérimente avec les synthétiseurs sans jamais renier ses racines.

La décennie 80 consacre Iron Maiden comme le fer de lance du heavy metal britannique, à l’instar de Judas Priest et Motörhead, avec une identité visuelle forte portée par la mascotte Eddie, omniprésente sur les pochettes et les scènes.

Après une parenthèse sans Bruce dans les années 90, ce dernier revient en 1999, redonnant au groupe un second souffle. Les albums Brave New World (2000), The Final Frontier (2010) ou plus récemment Senjutsu (2021) montrent un groupe toujours ambitieux, mélodique et spectaculaire, capable de remplir des stades, de Tokyo à São Paulo. À ce jour, le groupe Iron Maiden a vendu 135 millions d’albums dans le monde.

Un ouvrage indispensable pour les fans

Avec Infinite Dreams, Iron Maiden offre à ses fans un document unique, à la fois historique, intime et visuellement spectaculaire. C’est un hommage à leur parcours, à leur fidélité envers un public intergénérationnel, et à leur créativité inaltérée. De leurs débuts dans les clubs de l’Underground londonien à leur conquête des plus grandes scènes mondiales, le livre illustre 50 ans d’une aventure hors du commun. “Ce livre, c’est notre histoire, racontée par ceux qui l’ont vécue.” – Steve Harris.

Titre : Iron Maiden: Infinite Dreams

Édition officielle, avec préface de Steve Harris et postface de Bruce Dickinson

Sortie : 8 octobre 2025

352 pages

Format : 319mm x 243mm

Prix : 59,90 euros