“Rock’n’Roll Attitude” : il y a 40 ans, Johnny Hallyday retrouvait l’âme du rock grâce à Michel Berger

Le 26 juin 1985, Johnny Hallyday entrait dans une nouvelle ère. Ce jour-là sortait Rock’n’Roll Attitude, un album capital dans sa discographie, porté par une chanson titre devenue emblématique. Quarante ans plus tard, ce morceau reste l’un des jalons majeurs de la carrière du rockeur. Écrit et composé par Michel Berger, il marque une renaissance artistique pour Johnny. Retour sur un titre qui a changé la donne.

Une rencontre décisive : Berger-Hallyday

Au début des années 80, Johnny Hallyday traverse une période de creux. Si la scène reste son royaume, ses albums studio peinent à séduire un public en quête de modernité. Le rock français est en pleine mutation, et Johnny semble à la traîne. C’est dans ce contexte qu’intervient Michel Berger, à l’époque déjà auréolé du succès de ses collaborations avec France Gall et de l’opéra-rock Starmania.

Berger et Johnny se croisent depuis longtemps, mais c’est seulement en 1984 qu’ils envisagent de travailler ensemble. Johnny veut redonner du sens à sa musique, retrouver une direction artistique forte, loin des chansons commerciales sans profondeur. Berger, lui, voit en Johnny une légende capable de porter des textes plus introspectifs, plus vrais.

Enregistré au studio “Gang”, à Paris, en mai 1985, la partie “piano” de Rock’n’Roll Attitude est alors assurée par Michel Berger lui-même.

“Rock’n’Roll Attitude” : une chanson manifeste

Le titre Rock’n’Roll Attitude, qui ouvre l’album éponyme, est bien plus qu’une simple chanson. C’est un manifeste. Avec ses paroles à la fois personnelles et universelles, Michel Berger y dresse le portrait d’un homme en quête de sens, fatigué mais toujours debout, fidèle à l’esprit du rock malgré les blessures. “J’ai la rock’n’roll attitude / C’est ma seule certitude” chante Johnny, d’une voix grave et habitée. Une phrase devenue slogan, presque autobiographique, tant elle colle à la peau de l’artiste.

Musicalement, le morceau s’éloigne des grosses guitares et des effets spectaculaires. Berger impose une production sobre, élégante, à base de claviers, de groove feutré, de mélodies puissantes. Johnny, guidé par la sensibilité du compositeur, livre une interprétation juste, plus émotionnelle que démonstrative. Le ton a changé.

Une renaissance artistique

L’album Rock’n’Roll Attitude, entièrement écrit et composé par Michel Berger, est un triomphe critique et public. Il se vend à plus de 600 000 exemplaires, un exploit dans un contexte où Johnny semblait sur le déclin. La chanson titre, diffusée massivement en radio, devient un hymne générationnel.

Mais au-delà du succès commercial, c’est une transformation artistique que l’on observe. Johnny revient sur le devant de la scène comme un interprète exigeant, capable de chanter autre chose que des tubes formatés. Il aborde des thèmes plus personnels, comme l’usure du temps, les désillusions, la quête de soi, des sujets chers à Michel Berger.

Ce tournant marque aussi le début d’une décennie plus mature pour Johnny, qui enchaînera avec des albums plus profonds (Gang avec Goldman, Cadillac avec David Hallyday…).

Une empreinte durable

Quarante ans plus tard, Rock’n’Roll Attitude reste l’un des albums les plus respectés de la discographie de Johnny Hallyday. Et la chanson éponyme, toujours aussi puissante, continue d’incarner l’essence même du personnage : une icône indestructible, marquée par les coups de la vie, mais toujours debout, fidèle à l’esprit du rock.

L’association Berger/Hallyday, improbable sur le papier, a accouché d’un chef-d’œuvre. En offrant à Johnny des chansons à la hauteur de son vécu, Michel Berger a contribué à sa réinvention. Et Rock’n’Roll Attitude en est le symbole le plus éclatant.

Paroles de la chanson “Rock’n’Roll Attitude” – Texte et musique : Michel Berger

Tout me fait craquer

C’est encore d’la dernière pluie

Que je veux être né

La mort je lui fais des pieds de nez

L’amour, je suis pas décidé

J’veux encore essayer

Mais toi

Lutte pour écrire ton histoire

Lutte pour garder ta mémoire

Et pour garder en toi

Une rock’n’roll attitude

Ne reste pas chez toi avec tes certitudes

Rock’n’roll attitude

Si l’été est trop lourd, si l’hiver est trop rude

Lutte contre la vie que tu mènes

Lutte pour la musique que tu aimes

Et que tu gardes en toi

Rire, rire de toutes ces nuits qui passent

Qui nous déchirent et qui prennent la place

Encore toute chaude de nos désirs

Vivre, tous les moments qu’on a rêvés de vivre

Que ça aime, que ça tienne, que ça casse

Respirer chaque minute qu’on respire

Rock’n’roll attitude

Le risque de l’amour

Passe par l’amour du risque

Rock’n’roll attitude

Seules les passions de cire

Sont gravées dans les disques

Lutte contre les mots faciles

Lutte contre la haine des imbéciles

Garde toujours en toi

Une rock’n’roll attitude

La pochette de l’album : sobre et élégante

La pochette de l’album et celle du 45 tours “Rock’n’Roll Attitude” sont identiques. Il s’agit d’une photo très soignée, élégante et sobre à la fois qui représente Johnny Hallyday vêtu d’une simple chemise blanche, d’une cravate noire et d’un pantalon noir. Cigarette entre les lèvres, Johnny nous rappelle alors un James Dean dans l’âge mûr, empreint de Rock et de réflexion. La photo a été réalisée par le photographe Serge Van Poucke.

“J’ai la rock’n’roll attitude”, une phrase simple, mais chargée de sens. Quarante ans plus tard, elle résonne toujours comme un cri de liberté, un manifeste pour ceux qui refusent de renoncer. Johnny, à jamais rock.

Crédit photo : Bureau de Presse De Boer - archives© (photo recadrée et redimensionnée) - source image ici . Johnny Hallyday sur scène aux Pays-Bas en 1963.