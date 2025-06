Nicole Croisille : la voix d’une époque s’est tue

La chanson française vient de perdre l’une de ses voix les plus reconnaissables. Nicole Croisille, chanteuse à la tessiture large et au timbre chaud, s’est éteinte à l’âge de 88 ans. Connue pour ses tubes inoubliables, son élégance naturelle et sa carrière marquée par la diversité, elle laisse derrière elle une empreinte forte dans la mémoire collective, entre cinéma, musique et théâtre.

Une jeunesse baignée de musique et de danse

Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, Nicole Croisille suit très tôt une double formation artistique : la danse classique et le chant. Elle étudie à l’École de danse de l’Opéra de Paris puis à New York, où elle découvre le jazz et le gospel. Cette ouverture sur les genres musicaux marquera profondément son style. Dès les années 50, elle foule les planches et chante dans les clubs, mais c’est au début des années 60 que sa carrière décolle véritablement.

Le grand tournant : “Un homme et une femme”

En 1966, Nicole Croisille entre dans la légende grâce au film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Elle y interprète, avec Pierre Barouh, la chanson-titre “Un homme et une femme (ba da ba da)”, composée par Francis Lai. Le morceau devient un tube international, emblématique du cinéma français des années 60, et lui ouvre les portes d’une notoriété durable.

Une carrière éclectique et exigeante

Nicole Croisille ne se contente pas d’un seul succès. Elle enchaîne les albums, explore des répertoires variés et s’impose dans les années 70 comme l’une des plus grandes voix françaises. On lui doit des tubes tels que Téléphone-moi, Une femme avec toi, Je suis comme je suis, ou encore J’ai besoin de toi, j’ai besoin de lui, qui connaissent un immense succès populaire.

Sa voix puissante et expressive, capable de passer du murmure à l’explosion émotionnelle, lui vaut l’admiration de nombreux compositeurs. Elle collabore avec Michel Legrand, Serge Gainsbourg, Jean-Loup Dabadie, et même avec Léo Ferré, dans un registre plus engagé et poétique.

Une présence scénique inégalée

Femme de scène avant tout, Nicole Croisille se produit dans les plus grandes salles, de l’Olympia au Palais des Congrès. Son aisance scénique, héritée de sa formation en danse, en fait une performeuse complète. Elle participe également à des comédies musicales (Hello Dolly !, Les Misérables), prouvant une nouvelle fois son éclectisme.

Loin des projecteurs, mais jamais oubliée

Si les années 90 marquent un ralentissement de ses apparitions médiatiques, Nicole Croisille reste active, multipliant les concerts intimistes et les participations à des émissions nostalgiques. Elle continue à chanter jusqu’à un âge avancé, fidèle à son public et à sa passion pour la scène.

Une artiste libre et sincère

Nicole Croisille était une artiste libre, toujours fidèle à ses choix. Elle refusait de céder aux modes passagères, préférant défendre un répertoire exigeant, riche en émotions. Sa voix singulière, oscillant entre puissance et fragilité, a accompagné plusieurs générations de Français.

Son décès marque la fin d’une époque : celle des grandes chanteuses interprètes qui mêlaient technique, émotion et élégance. Une page se tourne, mais ses chansons, elles, continueront de résonner, avec ce petit frisson dans la voix et cette classe infinie qui n’appartiennent qu’à elle.

Crédit photo : BNF©-Recueil Michel Vocoret “Mises en scène” - wikimedia