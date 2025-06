Main Square Festival 2025 : une 21ème édition qui s’annonce grandiose à Arras

Crédit photo : Jérôme Pouille©

Du 4 au 6 juillet 2025, la Citadelle d’Arras s’apprête à vibrer une fois de plus au rythme de la musique live, à l’occasion du Main Square Festival, rendez-vous désormais incontournable pour des milliers de festivaliers. À l’aube de sa 21e édition, le festival confirme sa place parmi les plus grands événements musicaux de France, en réunissant une fois encore une programmation éclectique, intergénérationnelle et résolument tournée vers l’excellence.

Une aventure née en 2004

C’est en 2004 que l’aventure a commencé. À l’initiative de la Ville d’Arras, le Main Square Festival a été imaginé pour dynamiser le territoire et mettre en valeur un patrimoine exceptionnel : la Citadelle d’Arras, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce pari audacieux a réuni 14 000 personnes lors de la première édition, portée par l’ambition de faire rayonner la musique au cœur des Hauts-de-France.

Une ascension fulgurante

Depuis ses débuts, le festival n’a cessé de croître, devenant l’un des rendez-vous musicaux majeurs de l’été en France. En 2024, ce sont 130 000 festivaliers qui se sont pressés aux portes de la Citadelle, preuve du succès populaire et artistique de l’événement. Le Main Square est aujourd’hui reconnu pour sa capacité à mêler têtes d’affiche internationales, scène française montante et diversité des styles, du rock à la pop, en passant par l’électro, le hip-hop et la chanson. Au fil des années, des noms prestigieux s’y sont succédé : Radiohead, Coldplay, Sting, Pearl Jam, Muse, Macklemore, Arctic Monkeys, David Guetta ou encore Christine and the Queens. Un équilibre entre qualité musicale, ambiance festive et cadre historique exceptionnel.

Édition 2025 : un concentré d’exclusivités et de talents

L’édition 2025 promet d’être mémorable. Prévue du 4 au 6 juillet, elle mise sur une programmation fédératrice, à la fois jeune, audacieuse et intergénérationnelle. À l’affiche cette année, des artistes internationaux rarement vus en festival en France : les légendaires Deftones, les australiens de Rüfüs du Sol, la nouvelle sensation Gracie Abrams, ou encore les révélations Mark Ambor et David Kushner.

Côté électro, le public pourra compter sur Martin Garrix, élu meilleur DJ en 2024, et DJ Snake, dont le concert au Stade de France a affiché complet en moins de cinq minutes.

La scène française, quant à elle, sera brillamment représentée par Bigflo & Oli, Clara Luciani, Julien Doré, Mika, Luidji, le rock authentique de Last Train, sans oublier le retour très attendu de -M- avec son projet Lamomali, qui clôturera en beauté cette édition festive et colorée.

Programmation complète par jour

Vendredi 4 juillet

DEFTONES // RÜFÜS DU SOL // BIGFLO & OLI // CLARA LUCIANI // LUIDJI // LAST TRAIN

Samedi 5 juillet

MARTIN GARRIX // GRACIE ABRAMS // JULIEN DORÉ // PIERRE GARNIER // DAVID KUSHNER

Dimanche 6 juillet

DJ SNAKE // MIKA // LAMOMALI // MARK AMBOR

Une expérience immersive et accessible

Le Main Square Festival, c’est aussi une expérience pensée pour tous les publics. La billetterie propose des tarifs à la journée (69 €), des pass deux jours (120 €), ou trois jours (169 €), avec des formules combinées avec hébergement à partir de 100 € pour un jour, ou 265 € pour l’ensemble du week-end.

Pour les festivaliers en quête de confort et de prestations haut de gamme, des places VIP et terrasses VIP sont également disponibles, ainsi que des loges privatives et l’option VIP Experience, pour vivre le festival dans des conditions exceptionnelles.

INFORMATIONS BILLETTERIE BILLETS

À LA JOURNÉE

Vendredi 4 juillet : 69€

Samedi 5 juillet : 69€

Dimanche 6 juillet : 69€

Pack Billet 1 jour + Hôtel : à partir de 100€

PASS 2 JOURS

Vendredi 4 juillet + samedi 5 juillet : 120€

Vendredi 4 juillet + dimanche 6 juillet : 120€

Samedi 5 juillet + dimanche 6 juillet : 120€

Pack Pass 2 jours + Hôtel : à partir de 185€

PASS 3 JOURS

Pass 3 Jours (4*5*6 juillet) : 169€

Pack Pass 3 jours + Hôtel : à partir de 265€

PLACES VIP

Vendredi 4 juillet : 125€

Samedi 5 juillet : 125€

Dimanche 6 juillet : 125€

Pass 3 Jours (4*5*6 juillet) : 375€

PLACES VIP TERRASSE

Vendredi 4 juillet : 225€

Samedi 5 juillet : 225€

Dimanche 6 juillet : 225€

Pass 3 Jours (4*5*6 juillet) : 675€

LOGE VIP PRIVATIVE (12 personnes minimum)

Vendredi 4 juillet : 420€ TTC par personne

Samedi 5 juillet : 420€ TTC par personne

Dimanche 6 juillet : 420€ TTC par personne

PLACES VIP EXPERIENCE : par jour et par personne : 500€

Un rendez-vous à ne pas manquer

Plus qu’un simple festival, le Main Square est devenu un repère, un moment suspendu au début de l’été, où les générations se croisent, où les genres se mélangent et où la Citadelle d’Arras devient le théâtre d’instants musicaux inoubliables. Rendez-vous donc du 4 au 6 juillet 2025 à Arras pour une édition pleine de promesses, d’émotions et de découvertes. La billetterie est ouverte sur le site officiel. Venez vivre l’intensité du Main Square Festival, au cœur de l’une des plus belles citadelles d’Europe.

Informations et billets en cliquant sur ce lien.

Crédit photo de UNE : Jérôme Pouille©/MSF