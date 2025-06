IRON MAIDEN, 50 ans de heavy metal célébrés dans un ouvrage-hommage signé Mélanie Kominek : “Iron Maiden Up The Irons”

À l’occasion des 50 ans d’Iron Maiden, groupe mythique du heavy metal britannique, l’autrice et journaliste Mélanie Kominek signe IRON MAIDEN : Up the irons, un livre-hommage sorti en librairie le 5 juin 2025. Publié chez Casa Éditions, cet ouvrage richement illustré retrace cinq décennies de riffs acérés, de tournées monstres et de fidélité inébranlable à un style devenu culte.

Un demi-siècle de légende

Iron Maiden, c’est avant tout l’histoire d’une ascension fulgurante. Fondé en 1975 par le bassiste Steve Harris dans les bas-fonds des pubs de l’East End londonien, le groupe impose très vite sa marque dans un paysage musical en pleine effervescence. Avec ses guitares galopantes, ses compositions épiques et son univers visuel distinctif, Maiden devient l’un des piliers de la New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) à la fin des années 70.

Le premier album éponyme sort en 1980, et dès l’année suivante, Killers enfonce le clou (Paul Di’Anno était alors au chant sur les deux premiers albums du groupe). C’est en 1982, avec l’arrivée du charismatique Bruce Dickinson au chant, que le groupe franchit un cap avec The Number of the Beast, album mythique porté par des titres devenus cultes et l’apparition définitive de la mascotte Eddie, figure démoniaque et provocante qui accompagnera désormais chacun de leurs projets.

Extrait du livre signé Mélanie Kominek : “Iron Maiden Up The Irons”

Une odyssée visuelle et sonore

Le livre de Mélanie Kominek explore cette odyssée musicale avec précision et passion. En 160 pages grand format (23,5 x 31 cm), l’ouvrage revient sur les moments forts de la carrière du groupe, les changements de line-up, les grands albums (Powerslave, Somewhere in Time, Seventh Son of a Seventh Son, Brave New World, Senjutsu…), sans oublier les tournées titanesques et l’impact d’Iron Maiden sur la scène mondiale.

La maquette soignée met en valeur une iconographie impressionnante : pochettes d’albums, clichés de concert, documents rares et images d’archives plongent le lecteur dans l’univers visuel si particulier du groupe, un monde peuplé de créatures fantastiques, de récits historiques et de dystopies métalliques.

Extrait N°2 du livre signé Mélanie Kominek : “Iron Maiden Up The Irons”

L’héritage d’Iron Maiden

Au-delà de la musique, Up the irons dresse le portrait d’un groupe devenu phénomène culturel. Eddie, mascotte évolutive et omniprésente, a conquis les t-shirts, les pochettes, les scènes géantes et les jeux vidéo. Les fans, transgénérationnels, ont fait d’Iron Maiden bien plus qu’un groupe : un mode de vie.

À travers anecdotes, repères historiques et réflexions sur l’évolution du metal, Mélanie Kominek offre un récit non officiel mais profondément respectueux et documenté, à la hauteur de la longévité exceptionnelle du groupe. Elle y déploie une plume accessible, précise, fidèle à son travail déjà remarqué sur d’autres figures emblématiques du rock et du cinéma.

Un livre incontournable pour les fans

Disponible au prix de 34,95 €, IRON MAIDEN : Up the irons est bien plus qu’un simple beau livre : c’est une déclaration d’amour au heavy metal, un hommage vibrant à l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique.

En cette année anniversaire, cet ouvrage s’impose comme un incontournable pour tous les fans de la “Bête”, qu’ils aient découvert Iron Maiden sur vinyle, cassette, CD ou Spotify. Up the irons, forever.

Informations pratiques :

📘 IRON MAIDEN : Up the irons

✍️ Autrice : Mélanie Kominek

📚 Éditeur : Casa Éditions

📏 Format : 23,5 x 31 cm – 160 pages

💰 Prix : 34,95 €

📅 Sortie : 5 juin 2025