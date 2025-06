“Cerrone, Supernature” : un documentaire diffusé sur Canal + depuis le 18 juin 2025

Diffusé hier soir sur CANAL+, le documentaire CERRONE SUPERNATURE, signé Olivier Lemaire, retrace avec énergie et élégance le parcours exceptionnel de Marc Cerrone. Véritable légende de la musique électronique, le batteur et producteur français y est célébré comme il se doit, entre témoignages de stars, archives inédites et plongée vintage dans les années 70, âge d’or du disco et de la créativité débridée.

Des vinyles au vinyle d’or

Avant de devenir l’un des artistes français les plus influents du XXe siècle, Cerrone a fait ses armes comme vendeur de disques. À l’époque, il importait pour ses clients des pépites venues des États-Unis ou d’Angleterre, aiguisant son oreille et affinant son goût pour les rythmes qui font vibrer le corps. Une curiosité insatiable, un sens du groove et une passion communicative : les ingrédients étaient déjà là.

Supernature, sexy et sans frontières

Le documentaire revient sur le succès colossal de Love in C Minor et Supernature, aux pochettes sulfureuses, aussi iconiques que les beats qui les accompagnent. Cerrone impose alors un style, une vision : celle d’une musique libre, hédoniste et viscéralement dansante. À contre-courant de la frilosité française, il adopte très tôt des méthodes de promotion “à l’américaine” : affiches géantes dans les rues de New York, management inspiré, communication assumée. Résultat : plus de 30 millions d’albums vendus, et un nom qui s’exporte comme un label de qualité.

GALERIE D’IMAGES – Crédit photo : Bonne Pioche Television-Malligator©

Le maestro des platines et des cœurs

Ce qui frappe dans CERRONE SUPERNATURE, c’est l’humilité d’un homme resté accessible, malgré le succès et les décennies de gloire. Son regard d’enfant émerveillé, il l’a conservé intact. Cerrone, c’est aussi une tendresse, une douceur derrière les beats puissants. Une gentillesse reconnue par tous les invités du documentaire : de Juliette Armanet à Nile Rodgers, en passant par Laylow, Gaspar Noé ou Purple Disco Machine, ils sont nombreux à saluer son aura bienveillante et son influence décisive.

Cette tendresse, cette passion, cette humilité, cette gentillesse et ces yeux d’enfant constamment émerveillé, nous les avions également découverts lors de notre interview de l’artiste, le 17 mars 2018. Cerrone s’est fait seul et, malgré sa réussite, reste un monsieur très abordable, une star accessible.

Celui qui, dans les années 70, passait pour un artiste “bling bling” boudé par les intellectuels qui pensaient qu’il ne faisait que de la musique “Boum Boum”, celui là même qui était cantonné, par ces mêmes intellectuels, à un rôle de DJ vendant ses disques grâce à des pochettes très sexy, est redevenu aujourd’hui, 45 ans après sa consécration, une icône acclamée sur scène.

Icône d’hier, héros d’aujourd’hui

En 2024, Cerrone est revenu en pleine lumière en jouant lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Une consécration pour celui qui, de Vitry-sur-Seine aux clubs de Tokyo, n’a jamais cessé de faire danser le monde. Et en 2025, Cerrone opère un retour néo-rétro, dans l’air du temps, avec un regain d’intérêt pour sa musique, remixée, samplée, redécouverte par une nouvelle génération de fêtards et de créateurs.

Un documentaire généreux, festif et humain

Produit par Bonne Pioche Télévision et Malligator, CERRONE SUPERNATURE est bien plus qu’un hommage : c’est un portrait vibrant d’un homme qui a su traverser les époques sans jamais trahir ses convictions musicales. Riche en archives inédites et porté par une bande-son imparable, le film rappelle que derrière les stroboscopes et les boîtes à rythmes, il y a un cœur qui bat. Celui d’un pionnier de la french touch, avant même que ce terme n’existe. À voir et à revoir, pour tous ceux qui aiment la musique, la liberté, et l’élégance d’un tempo qui ne vieillit pas.

CERRONE – SUPERNATURE

Une Création Documentaire CANAL+

Durée : 90 minutes

Un film d’Olivier Lemaire

Une coproduction BONNE PIOCHE TÉLÉVISION et MALLIGATOR Produite par Alexandre Soullier

Mercredi 18 juin à 21H00 sur CANAL+ et disponible sur l’Application CANAL+

Avec la participation de Cerrone, Juliette Armanet, Nile Rodgers, Rahim Redcar, Gaspar Noé, Laylow, Randy Kerber, Oliver Dax, Victor Le Masne, Purple Disco Machine…

Crédit photos Photos de UNE et article : Bonne Pioche Television-Malligator©