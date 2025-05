“Les 20 chansons de Michel Sardou préférées des Français” ce soir à 21H10 sur W9

Ce jeudi 29 mai 2025 à 21h10, W9 propose une immersion dans l’univers de Michel Sardou avec l’émission “Les 20 chansons de Michel Sardou préférées des Français”, présentée par Jérôme Anthony. Basée sur un sondage national IFOP, cette émission offre un voyage nostalgique à travers les titres emblématiques de l’artiste, tels que “La Maladie d’amour”, “La Java de Broadway”, “Les Lacs du Connemara” ou encore “Je vais t’aimer”.

Une carrière monumentale

Né en 1947 à Paris, Michel Sardou est issu d’une famille d’artistes. Il débute sa carrière musicale en 1965 avec “Le Madras”, coécrit avec Michel Fugain et Patrice Laffont. C’est en 1970 qu’il connaît son premier grand succès avec “Les Bals populaires”, suivi de nombreux tubes qui marqueront la chanson française, tels que “La Maladie d’amour” (1973), “En chantant” (1978), “Être une femme” (1981) et “Les Lacs du Connemara” (1981).

Avec plus de 100 millions de disques vendus et cinq Victoires de la musique, Sardou s’impose comme l’un des artistes les plus populaires de France.

Un artiste engagé et controversé

Michel Sardou n’a jamais hésité à aborder des sujets sensibles dans ses chansons, suscitant admiration et polémiques. Dès 1967, “Les Ricains” rend hommage aux soldats américains, provoquant la censure de l’ORTF sur recommandation du général de Gaulle.

En 1976, “Je suis pour”, exprimant la colère d’un père dont l’enfant a été assassiné, est perçue comme une apologie de la peine de mort, en pleine affaire Patrick Henry. La même année, “Le Temps des colonies” est accusée de glorifier le passé colonial français, bien que Sardou ait toujours affirmé qu’il s’agissait d’un personnage fictif. “J’accuse”, également sortie en 1976, dénonce les dérives de l’humanité, mais certains vers ont été jugés offensants, conduisant à des modifications lors de ses concerts ultérieurs.

Malgré ces controverses, Sardou a toujours défendu sa liberté artistique, affirmant que ses chansons reflètent des personnages ou des points de vue, et non nécessairement ses opinions personnelles.

Un rendez-vous musical incontournable

L’émission de ce soir sur W9 est une occasion unique de redécouvrir les chansons qui ont marqué des générations et de comprendre pourquoi Michel Sardou reste une figure emblématique de la chanson française. Entre mélodies inoubliables et textes percutants, ce programme promet un voyage émotionnel à travers l’histoire musicale et sociétale de la France.

Que vous soyez un fan de longue date ou un curieux désireux de découvrir l’œuvre de Sardou, ne manquez pas ce rendez-vous musical qui célèbre l’un des plus grands artistes français.



Crédit photo : Laurent Dufour© – Michel Sardou sur la scène du Palais des Sports de Paris en 2005 – photo recadrée. Source image ici.