Eurovision 2025 : ce soir à 21H00 sur France 2

Ce soir, France 2 diffusera en direct la 69e édition du Concours Eurovision de la chanson depuis Bâle, en Suisse. À cette occasion, revenons sur l’histoire de cet événement musical emblématique, ses moments marquants, les victoires françaises, et son évolution au fil des décennies.

🎤 Aux origines de l’Eurovision

Le Concours Eurovision de la chanson a été créé en 1956 par l’Union européenne de radiotélévision (UER) dans le but de rassembler les pays européens autour de la musique, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Inspiré du Festival de Sanremo en Italie, l’Eurovision est devenu le plus ancien concours musical télévisé au monde, avec une diffusion annuelle ininterrompue depuis sa création, à l’exception de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

🇫🇷 Les victoires françaises

La France, l’un des pays fondateurs du concours, a remporté l’Eurovision à cinq reprises :

• 1958 : André Claveau avec Dors, mon amour

• 1960 : Jacqueline Boyer avec Tom Pillibi

• 1962 : Isabelle Aubret avec Un premier amour

• 1969 : Frida Boccara avec Un jour, un enfant (victoire partagée avec trois autres pays)

• 1977 : Marie Myriam avec L’Oiseau et l’Enfant

Depuis cette dernière victoire, la France a connu plusieurs classements honorables, notamment une deuxième place en 2021 avec Barbara Pravi (Voilà) et une quatrième place en 2024 avec Slimane (Mon amour).

🌟 Moments et anecdotes marquants

L’Eurovision est riche en moments mémorables et en anecdotes insolites :

• 1974 : Le groupe suédois ABBA remporte le concours avec Waterloo, lançant leur carrière internationale.

• 1988 : Céline Dion, représentant la Suisse, gagne avec Ne partez pas sans moi, devançant le Royaume-Uni d’un seul point.

• 2006 : Le groupe finlandais Lordi surprend en remportant le concours avec une chanson de hard rock, Hard Rock Hallelujah.

• 2014 : L’Autrichienne Conchita Wurst, drag queen à barbe, gagne avec Rise Like a Phoenix, devenant un symbole de tolérance et d’inclusion.

Ces moments illustrent la diversité et l’évolution du concours au fil des années.

🕺 Has been, vintage ou en constante évolution ?

Souvent perçu comme kitsch ou dépassé, l’Eurovision a su se réinventer et rester pertinent. L’introduction du vote du public en 1997, l’ouverture à des pays non européens comme l’Australie en 2015, et l’intégration de technologies modernes dans les mises en scène témoignent de cette évolution. Le concours est devenu un véritable spectacle global, suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde.

🇫🇷 Louane représente la France en 2025

Pour cette édition 2025, la chanteuse Louane représente la France avec la chanson “Maman”, un titre émouvant inspiré de sa propre histoire et de la perte de ses parents. Cette balade touchante aborde les thèmes de l’amour maternel et de la résilience. Louane espère ainsi toucher le cœur du public européen et offrir une nouvelle victoire à la France.

📺 Rendez-vous ce soir

Le Concours Eurovision de la chanson 2025 sera diffusé en direct ce soir à 21h00 sur France 2. Que vous soyez un fan de longue date ou un curieux de passage, cette soirée promet des performances variées, des émotions fortes et, peut-être, une nouvelle page d’histoire pour la France.

Crédit photo : Harald Krichel© - Louane au SWR3 New Pop Festival 2017 - le 16/9/2016