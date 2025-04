Ducati et Lamborghini présenteront demain 9 avril 2025 un modèle en collaboration

Le 9 avril 2025, à l’occasion de la Milano Design Week, Ducati et Lamborghini lèveront le voile sur un nouveau projet commun, prolongeant une collaboration née sous le signe du Made in Italy, de l’excellence technique et du design avant-gardiste. Un événement exceptionnel attendu par les fans de ces deux marques italiennes prestigieuses et synonymes de performance. Retour sur une union qui fait battre le cœur des passionnés de moto d’exception et de voitures de rêve.

Une alliance de prestige entre deux icônes italiennes

Lorsqu’on parle de performance extrême, de lignes sculpturales et d’ADN de course, Ducati et Lamborghini viennent naturellement à l’esprit. Toutes deux originaires de la région italienne de l’Émilie-Romagne – Borgo Panigale pour Ducati et Sant’Agata Bolognese pour Lamborghini – ces marques incarnent l’excellence industrielle et l’art du design à l’italienne.

Leur partenariat, fondé sur des valeurs communes telles que l’innovation, le style et la passion du sport mécanique, a déjà donné naissance à deux motos exceptionnelles, devenues objets de collection.

Diavel 1260 Lamborghini : la première rencontre explosive

La première concrétisation de cette collaboration entre Ducati et Lamborghini remonte à novembre 2020 avec la présentation de la Ducati Diavel 1260 Lamborghini, une moto conçue en hommage à la Lamborghini Sián FKP 37.

Produite à 630 exemplaires, cette édition limitée Ducati/Lamborghini reprenait les codes stylistiques de la supercar hybride : fibre de carbone, design acéré, éléments exclusifs issus du Centro Stile Lamborghini, adaptés à la puissance brute d’une Ducati Diavel 1260 S. Une fusion réussie entre la moto et l’automobile de prestige, célébrant la quête de légèreté et de performance.

Streetfighter V4 Lamborghini : puissance sans compromis

Fort du succès du premier modèle, Ducati et Lamborghini ont récidivé en 2022 avec la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, inspirée cette fois de la Lamborghini Huracán STO. Présentée lors du Grand Prix de Saint-Marin, cette moto ultra-performante fut elle aussi déclinée en édition limitée à 630 unités, avec une série spéciale de 63 motos personnalisées pour les clients de Lamborghini.

Encore une fois, le design et la technologie de Lamborghini et Ducati ont fusionné pour donner vie à un modèle exclusif, incarnant l’extrême dans chaque courbe et chaque accélération.

Milano Design Week 2025 : le troisième chapitre tant attendu

C’est dans le cadre prestigieux de la Milano Design Week, le 9 avril 2025, que Ducati et Lamborghini présenteront le troisième volet de leur partenariat. Si le mystère reste entier sur ce nouveau modèle, une chose est sûre : les attentes sont à la hauteur de la réputation des deux maisons italiennes.

L’événement promet de célébrer la passion mécanique, le design de haut vol et le savoir-faire italien, tout en renforçant les liens entre deux univers qui, ensemble, repoussent les limites du possible.

En résumé

• Ducati et Lamborghini partagent une vision commune du design et de la performance.

• Deux modèles issus de leur collaboration : Diavel 1260 Lamborghini (2020) et Streetfighter V4 Lamborghini (2022).

• Un nouveau modèle dévoilé le 9 avril 2025 à la Milano Design Week.

• Une alliance devenue référence en matière d’édition limitée de prestige.

À surveiller de près pour les passionnés d’auto et moto de luxe : cette collaboration pourrait bien écrire une nouvelle page dans l’histoire du design italien. Nous vous donnons rendez-vous demain sur le site afin de découvrir cette troisième collaboration, très attendue par les fans de ces deux marques italiennes prestigieuses.

Crédit photo : Ducati/Lamborghini©