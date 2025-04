Nouvelle Ducati XDiavel V4 : la production a commencé

La production de la nouvelle Ducati XDiavel V4 a débuté. Quatorze ans après son lancement, le gros Sport Cruiser italien connait enfin une nouvelle version, entièrement revue. Il arrivera en concessions au mois de mai 2025.

Un Diavel encore plus musclé

Présentée au salon EICMA de Milan en 2010, la XDiavel V4 a été commercialisée en 2011. Énorme Sport Cruiser, la moto se positionnait face à trois autres mastodontes ; Le VMAX de Yamaha (retiré du catalogue fin 2003 et malheureusement jamais remplacé), La Harley-Davidson V-ROD et l’impressionnante Triumph Rocket III à la cylindrée gigantesque : 2 294 cm3.

Produit à Borgo Panigale, en Italie, le nouveau XDiavel V4 est une réinterprétation encore plus musclée, sophistiquée et performante de la formule que la première XDiavel 1260 a introduite dans le segment.

Un moteur dérivé du MotoGP

Les performances du V4 Granturismo de 168 chevaux, associées au pneu arrière 240/45 et à un rapport de vitesse spécifique, permettent d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3″, avec une poussée vraiment impressionnante.

Grâce au moteur V4 Granturismo, dérivé du MotoGP et doté de solutions uniques comme le vilebrequin contrarotatif (le fait d’avoir le vilebrequin contrarotatif permet de compenser une partie de l’effet gyroscopique produit par les roues pendant la conduite, et cela se traduit par une maniabilité accrue et une moto plus agile lors des braquages), la nouvelle XDiavel surprend : avec ses 168 ch et 12,8 kgm de couple, elle allie la linéarité à bas régime à un couple vigoureux sur toute la plage de puissance. Avec un poids en ordre de marche de 229 kg, des composants sophistiqués tels que le cadre monocoque, les suspensions entièrement réglables et le système de freinage avec étriers Brembo Stylema® sur disques de 330 mm, la XDiavel V4 offre une agilité et une dynamique inattendues pour un Sport Cruiser, qui se traduisent par un plaisir de conduite et une sécurité dans toutes les situations.

Confort amélioré

Le confort est nettement amélioré, grâce à la suspension arrière avec 25 mm de débattement en plus par rapport à la XDiavel 1260 et, surtout, à une selle large, bien profilée et plus épaisse. Le passager peut également compter sur une selle plus spacieuse (+30% en largeur, +50% en longueur) et plus confortable (+25 mm d’épaisseur), ainsi que sur une poignée arrière fournie de série.

Une assistance à la conduite renforcée

Le pilote peut exploiter les performances de la XDiavel V4 grâce à un ensemble électronique complet et efficace :

• Ducati Traction Control (DTC) en version Cornering

• Ducati Wheelie Control (DWC)

• ABS Cornering

• Launch Control

• Ducati Quick Shift (DQS) 2.0.

Des systèmes électroniques facilement gérables grâce aux commandes rétroéclairées au guidon et au nouveau tableau de bord couleur TFT de 6,9 pouces au format 8 :3, qui offre également la connectivité Bluetooth avec le smartphone pour les appels, les messages texte et la musique, et supporte le système de navigation Turn-by-turn (disponible en tant qu’accessoire) via l’application Ducati Link.

Sortie en mai 2025

La XDiavel V4 sera disponible chez les concessionnaires européens à partir de mai 2025, avec d’autres pays à suivre, dans les deux livrées métalliques Burning Red et Black Lava. Pour la première fois, la XDiavel est proposée en rouge (voir photos), mais un rouge différent de l’emblématique Ducati Red et du brillant Racing Red.

Black Lava, d’autre part, enrichit le noir brillant classique typique du monde des cruisers avec des tons chauds qui reflètent la personnalité unique et sophistiquée de la XDiavel V4. Deux couleurs qui la rendent unique et dont les noms, qui rappellent le feu, soulignent les émotions suscitées par cette moto.

Accessoires et kit disponibles

Le catalogue Ducati Performance est plein de propositions pour personnaliser la XDiavel V4, en commençant par un kit de repositionnement central des repose-pieds du pilote, en continuant avec des selles surélevés ou basses, des valises semi-rigides de 48 litres avec le haut de la valise couleur carrosserie ainsi qu’un dossier passager et des poignées latérales intégrées.

L’offre est complétée par un silencieux d’échappement homologué, avec la sortie et quatre embouts en titane, et par une partie monoplace qui peut être monté à la place de la selle passager. À tout cela s’ajoutent des composants en alliage, des pièces en carbone, des jantes forgées et des étriers de frein anodisés rouge ou noir pour personnaliser davantage la nouvelle XDiavel V4.

Le prix n’a pas encore été communiqué.



Crédit photo : Ducati©