Il y a 10 ans, Le Land Rover Defender tirait sa révérence

Land Rover Defender : le charme indémodable du rustique face au moderne édulcoré

Il y a 10 ans, le légendaire baroudeur de Land Rover : le Defender ou “Le Def” pour les aficionados, était retiré du catalogue. La fin d’une époque, celle des 4X4 rustiques et cubiques qui avaient connu davantage la terre que le goudron. Cinq ans plus tard, son remplaçant sortait des chaînes, sous une forme plus arrondie, plus moderne et à l’équipement pléthorique. Le charme était rompu, renforçant le côté légendaire de l’ancien Defender, l’unique, l’indétrônable de la marque britannique.

Fin 2015, une légende tirait sa révérence. Après plus de soixante ans de service, le Land Rover Defender quittait les chaînes de production. Véritable icône du tout-terrain, il incarnait l’aventure, la robustesse et la simplicité mécanique. Son allure cubique, sa carrosserie en tôle rivetée et son habitacle spartiate faisaient de lui un compagnon d’expédition plus qu’une simple voiture. Cinq ans plus tard, en 2020, la marque britannique dévoilait un nouveau Defender. Plus moderne, plus luxueux, plus civilisé. Trop, sans doute.

L’ancien Defender : la beauté du brut

Nous avons eu la chance, chez Monsieur Vintage, de prendre le volant du dernier Defender de l’ère classique, millésime 2015. Un monument de rusticité. Démarrage à clé, boîte de vitesses ferme, commandes mécaniques, sièges droits comme des bancs de cathédrale. À l’intérieur, la tôle peinte se mêle aux plastiques durs et à une radio à l’ancienne, comme un rappel d’un temps où le superflu n’existait pas.

Sur le circuit de l’Ouest parisien, à Dreux, en milieu Off Road, le Defender a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son âme : angles d’attaque redoutables, motricité exemplaire, et ce sentiment unique de dompter la nature, sans artifice. Dans ses mouvements de caisse, dans ses bruits, dans son odeur d’huile chaude, tout respire l’authenticité. Un charme brut, indémodable.

Le nouveau Defender : la métamorphose d’un baroudeur

En 2020, Land Rover a ressuscité le Defender. Mais sous ce nom mythique, c’est une tout autre philosophie qui s’est installée. Fini les tôles apparentes, place à des courbes lissées et des matériaux nobles. L’intérieur évoque désormais un salon roulant, avec cuir, écrans tactiles et aides à la conduite à foison pour les modèles les mieux équipés, ou des plastiques, tissus et fauteuils en mousse pour des versions plus accessibles comme le Defender 90 Hard Top. Le confort s’est invité là où, autrefois, régnaient le métal et la poussière.

Il faut pourtant reconnaître que le nouveau Defender demeure un excellent franchisseur. Sa transmission intégrale sophistiquée et ses modes de conduite électroniques lui permettent de s’aventurer loin des routes asphaltées. Mais l’émotion n’est plus la même. L’aventure s’est transformée en expérience premium.

Deux époques, deux philosophies

Entre le Defender 2015 et le Defender 2020, il y a bien plus qu’une évolution technique : c’est un changement de monde. L’ancien était un outil, le nouveau est un objet de style. Le premier sentait la terre humide et l’huile moteur, le second respire le cuir et le numérique.

Chez Monsieur Vintage, notre cœur penche clairement du côté du vieux baroudeur. Parce qu’il avait ce supplément d’âme que la modernité, parfois, efface sous des couches de confort et de technologie. Le Defender 2015, c’était l’aventure pure. Le Defender 2020, c’est l’aventure polie.

Crédit photos : Philippe Pillon© pour Monsieur Vintage© / Land Rover©