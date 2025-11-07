Yamaha TMAX 25ᵉ Anniversaire : le roi des maxi-scooters fête ses 25 ans avec une édition exclusive

En 2026, Yamaha célèbrera les 25 ans du TMAX, son légendaire scooter sportif, avec une édition spéciale disponible uniquement pendant un an. Le TMAX 25ᵉ Anniversaire rend hommage à un quart de siècle d’histoire, de passion et de performances. Un modèle collector, pensé pour les fans du TMAX, entre héritage et modernité.

Un hommage au tout premier scooter sportif

Lorsqu’il est apparu en 2001, le Yamaha TMAX a bouleversé le monde du deux-roues (retrouvez notre rétrospective complète du TMAX en cliquant sur ce lien). En combinant la puissance et la stabilité d’une moto à la praticité d’un scooter, il a créé un tout nouveau segment : celui des scooters sportifs. En 25 ans, plus de 340 000 exemplaires ont été vendus en Europe, faisant du TMAX un véritable phénomène de société.

Pour marquer cet anniversaire, Yamaha propose une version exclusive inspirée du TMAX Black MAX de 2006, première édition spéciale de la lignée. Basé sur la 9ème et dernière génération de TMAX (retrouvez notre article en cliquant ici), le millésime 2026 reprend ses codes esthétiques avec un coloris Black MAX Replica : carrosserie gris foncé métallisé mat, boomerangs gris clair métallisé et une selle rouge à double surpiqûre, clin d’œil à l’esprit premium du modèle.

Design exclusif et finitions haut de gamme

Cette édition anniversaire se distingue par une attention aux détails remarquable : logos 25ᵉ Anniversaire en chrome rouge 3D, cache moteur anodisé clair, jantes noires usinées, et une qualité de finition qui confirme le statut de référence du TMAX sur le segment des maxi-scooters. La combinaison de teintes mates et métalliques lui confère une allure sportive et élégante, à mi-chemin entre performance et raffinement.

Un moteur de 560 cm³ conforme à la norme EURO5+

Sous son carénage affûté, le TMAX 25ᵉ Anniversaire embarque le célèbre bicylindre de 560 cm³ développant 35 kW, conforme à la norme EURO5+. Un bloc puissant, fluide et réactif, offrant deux modes de conduite (Sport et Touring) pour s’adapter à tous les usages, de la ville à l’autoroute. Sa sonorité distinctive, son accélération linéaire et son confort de conduite rappellent que le TMAX reste, encore aujourd’hui, un scooter au comportement de moto.

Châssis et technologie de pointe

Véritable concentré de technologie, le TMAX repose sur un cadre à double longeron en aluminium moulé associé à une fourche inversée et un bras oscillant long, garantissant stabilité et agilité. Le double disque avant de 267 mm et le disque arrière de 282 mm offrent une puissance de freinage dosable et rassurante. Côté assistance, Yamaha équipe son TMAX des dernières innovations : ABS, contrôle de traction, freinage combiné (BC) et sélecteur de modes D-MODE.

Connectivité et confort à la carte

L’expérience de conduite est sublimée par un écran TFT connecté de 7 pouces, personnalisable et compatible avec l’application MyRide. Celle-ci permet de consulter en temps réel des données comme la consommation, le parcours ou encore la position du véhicule. Grâce à la navigation Garmin Motorize, le pilote profite d’une cartographie complète avec infos trafic et météo intégrées.

L’ergonomie a, elle aussi, été peaufinée : position de conduite ajustable, dosseret réglable, et un grand coffre sous la selle capable d’accueillir un casque intégral ou deux jets. Enfin, le système Smart Key permet un démarrage sans clé et un accès simplifié à la selle ou au réservoir.

Une édition collector, produite sur une seule année

Le TMAX 25ᵉ Anniversaire sera disponible dès le premier trimestre 2026 en coloris Black MAX, et uniquement pendant 12 mois. Un modèle exclusif destiné aux collectionneurs et aux passionnés, symbole de la réussite d’un concept visionnaire né au tournant du millénaire.

Avec cette édition, Yamaha ne se contente pas de célébrer un anniversaire : elle rend hommage à une icône du deux-roues qui a redéfini la mobilité urbaine haut de gamme. Un scooter devenu culte, à la croisée du confort, du design et de la performance.

Crédit photo : Yamaha©