Side to Side : une odyssée fraternelle de l’Atlantique au Pacifique

Deux cousins, une moto, un side-car et un rêve un peu fou : traverser l’Eurasie pour prouver que le handicap n’empêche ni la liberté ni l’audace. C’est ainsi qu’est née l’aventure Side to Side, portée par François Pons et Marc Bouzik, et aujourd’hui racontée dans un film bouleversant qui entame sa tournée nationale.

Une aventure hors du commun

Il y a dix ans, un accident de la route a laissé François paraplégique. Loin de se laisser abattre, il décide avec son cousin Marc de se lancer dans une expédition à la fois humaine et symbolique : 30 000 kilomètres en side-car, de l’Atlantique au Pacifique, pour changer le regard sur le handicap et prouver que le dépassement de soi n’a pas de limites.

Soutenus par Triumph, qui a mis à leur disposition une Bonneville T100 Bud Elkins équipée d’un side-car sur-mesure, les deux hommes ont affronté les routes, les doutes, les obstacles et les émotions fortes. Ce périple de deux ans, ponctué d’une préparation exigeante et d’un voyage test en Norvège, a profondément transformé les deux aventuriers.

Du court au long métrage

En 2024, François et Marc présentent un premier court-métrage de 20 minutes au Pathé Place d’Italie, à guichets fermés, lors de la Journée internationale du handicap. L’accueil du public est tel qu’ils décident de produire un long métrage.

Réalisé en collaboration avec la maison de production Premier Degré, Side to Side – Le film est achevé en septembre 2025 et reçoit un accueil unanime. Il intègre la sélection officielle du Festival International du Film d’Aventure de La Rochelle (FIFAV) et remporte le Grand Prix du jury au What a Trip Festival de Montpellier. Le film sera également projeté lors des Écrans de l’Aventure à Dijon et du FIFAV à La Rochelle.

Une tournée nationale pour sensibiliser autrement

Pour partager cette expérience et faire bouger les lignes sur la perception du handicap, François et Marc entament une tournée nationale de projections-débats soutenue par Triumph. Ces rendez-vous s’inscrivent dans deux temps forts :

• La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (17-23 novembre 2025),

• Et la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre 2025).

Les projections auront lieu :

• Marseille – Artplexe Canebière (25 novembre) – 12 euros

• Angers – Les 400 Coups (26 novembre) – 12 euros

• Bordeaux – Mégarama (28 novembre) – 12 euros

• Paris – Pathé Wepler (3 décembre) – 19 euros

Un message universel

Au-delà du film, Side to Side est devenu un projet d’inspiration et de sensibilisation. Les deux cousins animent déjà des conférences en entreprise, chez LVMH, le Crédit Mutuel, Haleon ou encore à l’UNESCO, autour des thèmes de la diversité et de l’inclusion. Ces interventions financent leur prochaine aventure : une série documentaire tournée en apnée, aux côtés du champion du monde Guillaume Néry.

Entre fraternité, humour et résilience, Side to Side n’est pas seulement un voyage : c’est une leçon de courage et de vie.

Plus d’infos et réservations : www.sidetoside-aventure.com

