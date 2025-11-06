Midual présente son nouveau modèle Type 1 Série 3

Quand la marque de motos de luxe française Midual sort un nouveau modèle, le fait est exceptionnel. Dix ans après avoir bouleversé les codes de la moto avec la Type 1, Midual écrit un nouveau chapitre de sa légende en dévoilant la Type 1 Série 3. Édition limitée à seulement 20 exemplaires numérotés, cette création d’exception incarne tout ce que la France sait faire de mieux : la précision artisanale, la noblesse des matériaux et la quête absolue de perfection.

L’art mécanique à la française

Chez Midual, chaque machine est pensée comme une œuvre d’art. La Type 1 Série 3 perpétue cette philosophie, entre héritage et modernité. Plus compacte, plus expressive, elle conserve la monocoque en aluminium poli devenue signature de la marque, un chef-d’œuvre technique réunissant châssis, réservoir et carrosserie en une seule pièce. Véritable sculpture métallique, cette prouesse nécessite plusieurs centaines d’heures de travail manuel et un savoir-faire que l’on retrouve rarement ailleurs que dans la haute horlogerie ou les supercars.

Quand on aime …

En février 2025, lors du salon Rétromobile, Midual présentait la Quintessence, une interprétation spectaculaire de la Midual Type 1. Sa finition poli intégral, révélant la noblesse de l’aluminium massif, et sa pureté stylistique avaient suscité un engouement immédiat.

Limitée à trois exemplaires et proposée à 300 000 €, la Quintessence a été un succès commercial, incarnant la plus haute expression de la moto française de luxe.

Le luxe du détail

Chaque courbe, chaque surface reflète la lumière avec la justesse d’un bijou. Le “tapecul” monoplace taillé dans la masse est repris, les filets peints à la main et les platines finement polies illustrent l’obsession de Midual pour le détail parfait. Une version biplace est proposée pour ceux qui souhaitent partager l’expérience, sans rien sacrifier à l’élégance.

Sous ses lignes pures, la Série 3 cache le moteur bicylindre à plat de 1 036 cm³, incliné à 25°, exclusivité mondiale brevetée par Midual. Ce flat-twin longitudinal offre un couple généreux, une souplesse rare et une absence de vibration quasi totale. Un moteur vivant, équilibré, éprouvé sur plus de 100 000 kilomètres, conçu pour durer.

L’artisanat d’Anjou

Tout est fabriqué à Juigné-sur-Loire, au sud d’Angers. C’est là que Monsieur Vintage avait rencontré Olivier Midy, fondateur et âme de la marque, entouré d’une équipe où la passion s’exprime à chaque geste. Moteurs, monocoques, pièces métalliques : tout est conçu, usiné et poli à la main. L’aluminium brut, issu des meilleures fonderies françaises, devient ici matière noble. Chaque moto est ensuite testée, réglée et roulée sur 300 km avant livraison, preuve du soin absolu porté à la fiabilité.

Une moto d’art et d’usage

Aussi luxueuse qu’efficace, la Type 1 Série 3 reste une véritable machine de route. Ses premiers exemplaires ont parcouru plus de 100 000 km sans faillir, symbole d’une excellence durable. Avec son prix public de 186 200 € TTC, elle s’adresse à une élite de connaisseurs, collectionneurs ou esthètes, pour qui la performance ne se conçoit qu’à travers le prisme de la beauté mécanique.

Midual Type 1 Série 3 : la rencontre parfaite entre tradition française, audace technique et raffinement intemporel. Une moto de luxe, certes. Mais avant tout, une déclaration d’amour à la mécanique française.

Caractéristiques principales

Série limitée : 20 exemplaires numérotés

Moteur : Bicylindre à plat (flat-twin) 1 036 cm³, longitudinal, incliné de 25°

Architecture : Brevetée Midual

Monocoque : Aluminium, double paroi, châssis + réservoir + carrosserie

Finition : Poli intégral / brossé / sablé / peint (au choix)

Selle : Monoplace “tapecul” taillée masse – option biplace

Poids de la monocoque : 24 kg (à partir de 80 kg de brut de fonderie)

Production : France, Juigné-sur-Loire (Anjou)

Garantie : 4 ans

Prix public : TTC 186 200 € (modèle présenté)

Disponibilité : À partir du 7 novembre 2025

Crédit photo : Midual©