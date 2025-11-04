BMW F 450 GS : la nouvelle aventurière A2 selon BMW Motorrad

BMW Motorrad enrichit sa légendaire famille GS avec l’arrivée d’un tout nouveau modèle : la BMW F 450 GS. Destinée aux titulaires du permis A2, cette moto de 48 chevaux condense tout l’ADN « GS » dans un format compact, léger et accessible. Une véritable invitation à l’aventure, sur route comme en tout-terrain.

Une GS à taille humaine, pensée pour le plaisir et la polyvalence

Présentée lors du salon EICMA, la BMW F 450 GS vise un segment en plein essor : celui des motos de moyenne cylindrée. Fidèle à la philosophie « Go anywhere » propre à la lignée GS, elle combine agilité, confort et robustesse, tout en restant facile à prendre en main pour les jeunes permis. Markus Flasch, CEO de BMW Motorrad, résume l’esprit du modèle : « Elle incarne l’essence même d’une GS : démarrer, tourner la poignée de gaz et s’amuser. »

Un moteur compact et expressif

Sous le réservoir, un tout nouveau bicylindre en ligne de 420 cm³, conçu intégralement par BMW, délivre 35 kW (48 ch) à 8 750 tr/min et 43 Nm à 6 750 tr/min. Grâce à un décalage de vilebrequin à 135°, il offre un comportement à la fois vif et souple, tout en limitant les vibrations.

Avec seulement 3,8 litres aux 100 km de consommation moyenne et un réservoir de 14 litres, l’autonomie dépasse les 350 km, idéale pour les longs trajets.

Easy Ride Clutch : l’embrayage réinventé

Grande première sur une moto BMW, l’Easy Ride Clutch (ERC) équipe la version GS Trophy. Ce système d’embrayage centrifuge automatise la gestion du levier, permettant de démarrer, manœuvrer ou changer de rapport sans effort. Associé au Shifter PRO, il permet des passages de vitesse rapides sans utiliser l’embrayage. Ce dispositif innovant peut être installé en option sur toutes les autres versions.

Châssis tout neuf, maniabilité maximale

Conçue autour d’un cadre en treillis tubulaire acier avec moteur porteur, la F 450 GS privilégie la légèreté et la rigidité. Elle repose sur une fourche inversée KYB à l’avant et un bras oscillant en aluminium moulé à l’arrière, avec un amortisseur central réglable, inspiré du rallye-raid.

Les jantes de 19 pouces à l’avant et 17 à l’arrière, chaussées de pneus tubeless, garantissent stabilité et confort, tandis que le système de freinage Brembo avec ABS Pro assure une sécurité exemplaire, même en virage.

Technologie et confort à bord

L’équipement est à la hauteur de la réputation BMW :

• Écran TFT 6,5 pouces connecté, affichant les modes « Pure Ride » et « Sport » ;

• Éclairage full LED avec signature lumineuse en « X » ;

• Prise USB-C, poignées chauffantes et leviers réglables de série ;

• Trois modes de pilotage : Rain, Road et Enduro, complétés par le contrôle de traction (DTC), le contrôle de frein moteur (MSR) et le freinage dynamique (DBC).

Quatre styles pour quatre personnalités

La BMW F 450 GS se décline en plusieurs finitions :

• Standard (7 500 €) – coloris Cosmic Black, ABS Pro, DTC, modes Rain/Road/Enduro.

• Exclusive (+305 €) – ajout du Shifter PRO, des protège-mains noirs et d’une bulle transparente.

• Sport (+455 €) – coloris Racing Red, suspension KYB sport réglable.

• GS Trophy (+780 €) – coloris Racing Blue Metallic, sabot aluminium, bulle teintée rallye et système Easy Ride Clutch (ERC).

3 Coloris seront disponibles : noir, rouge (style Sport), bleu (Style GS Trophy). Côté prix, la nouvelle Bmw F450 GS sera proposée à partir de 7 500 euros.

L’esprit GS, accessible à tous

Avec un poids plume de 178 kg en ordre de marche, la F 450 GS s’impose comme la GS la plus maniable jamais produite. BMW Motorrad promet les premières livraisons au printemps 2026, confirmant son ambition : démocratiser l’aventure tout-terrain avec une machine aussi accessible qu’expressive.

Crédit photos : Bmw Motorrad©