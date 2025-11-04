Connect with us
Alpine A110 R Ultime : la plus puissante des A110 arrivera début 2026

Publié , il y a :

4 heures

le

Auteur :

Nouvelle Alpine A110 R Ultime en coloris orange solaire sur le circuit du Mans, modèle 2026
Sommaire

La fin d’une ère, l’apogée d’une légende

Alors que la production de l’Alpine A110 thermique cessera à la mi-2026, la marque dieppoise célèbre son modèle emblématique avec une série ultra-exclusive : l’A110 R Ultime, limitée à seulement 110 exemplaires. Cette version extrême, dévoilée au Mondial de l’Automobile 2024, incarne le sommet du savoir-faire Alpine, une véritable bête de circuit homologuée pour la route.

Une mécanique affûtée pour l’ultime plaisir de conduite

Sous son capot, l’A110 R Ultime cache la version la plus puissante jamais produite de son moteur 1.8 turbo. Grâce à un travail en profondeur sur la suralimentation, la cartographie moteur et des composants issus de la compétition (bielles et pistons forgés Oreca®, turbo retravaillé, boîte DW6 renforcée), elle atteint 345 chevaux avec du carburant RON 102, et 325 ch en RON 98.

Le couple grimpe à 420 Nm entre 3 200 et 5 600 tr/min. Résultat : un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse de pointe fixée à 280 km/h.

Le tout ne pèse que 1 100 kg, pour un rapport poids/puissance de 3,4 kg/ch, soit une efficacité redoutable comparable à certaines GT4. L’échappement en titane Akrapovič®, allégé de 3,5 kg, parachève le travail acoustique : rauque, métallique, mais parfaitement civilisé sur route.

Nouvelle Alpine A110 R Ultime modèle 2026

Sous son capot, l’A110 R Ultime cache la version la plus puissante jamais produite de son moteur 1.8 turbo. Crédit photo : Alpine©

Une aérodynamique repensée pour la haute vitesse

Chaque détail de la carrosserie a été optimisé pour la performance. L’A110 R Ultime gagne jusqu’à 149 kg d’appui supplémentaires à 275 km/h par rapport à une A110 R standard, dont 124 kg sur le train avant. L’auto adopte un ducktail, un aileron à doubles flaps réglables (+0 à +6°) et des ailettes spécifiques pour canaliser les flux. Même le capot, muni d’aérations et d’ailettes de sortie, participe à la stabilité aérodynamique.

Les jantes forgées de 18 pouces à l’avant et 19 pouces à l’arrière, associées à des Michelin Pilot Sport Cup 2 A11 développés spécialement, garantissent un grip d’exception sur piste.

Châssis, suspensions et freins taillés pour le circuit

Développée en partie par les ingénieurs d’Alpine Racing, cette A110 R Ultime adopte des suspensions Öhlins® TTX à réglage complet (hauteur, compression, détente) et une hauteur de caisse abaissée jusqu’à –25 mm à l’arrière.

Un différentiel à glissement limité assure la motricité, tandis que les disques rainurés de 330 mm offrent un freinage endurant, épaulés par de nouvelles écopes de refroidissement.
« Nous avons voulu faire une voiture de course qui peut aller sur la route », résume Laurent Hurgon, pilote d’essais Alpine. Une phrase qui résume à elle seule l’esprit de cette version ultime.

Nouvelle Alpine A110 R modèle 2026 coloris orange solaire mat

Un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse de pointe fixée à 280 km/h. Crédit photo : Alpine©

Le luxe du sur-mesure : l’Atelier Alpine

Pour la première fois, Alpine introduit un programme d’ultra-personnalisation à la hauteur des plus grands constructeurs de prestige. Trois niveaux sont proposés :

• Atelier : 27 teintes extérieures, 7 coloris d’étriers, selleries Sabelt®/Alcantara® déclinées en quatre tons.
• Atelier Sur-Mesure : véritable séance de co-création de 3 heures avec les designers Alpine, permettant de configurer la voiture dans ses moindres détails (teintes de cuir Poltrona Frau®, Alcantara®, broderies, tressages, finitions asymétriques).
• Atelier On Demand : personnalisation hors catalogue, sans limite.

Nouvelle Alpine A110 R Ultime couleurs orange solaire mat modèle 2026

Chaque détail de la carrosserie a été optimisé pour la performance. Crédit photo : Alpine©

Nouvelle Alpine A110 R Ultime orange solaire mat 2026

L’A110 R Ultime gagne jusqu’à 149 kg d’appui supplémentaires à 275 km/h par rapport à une A110 R standard. Crédit photo : Alpine©

“La Bleue” : 15 exemplaires d’exception

Symbole du savoir-faire artisanal de la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, “La Bleue” incarne la quintessence de cette série. Seulement 15 unités sont prévues, avec une peinture dégradée à la main mêlant Bleu Abysse et Bleu Alpine et un intérieur intégralement revêtu de cuir bleu Poltrona Frau®. Un véritable objet de collection, facturé 330 000 € TTC, contre 265 000 € TTC pour la version standard.

L’ultime hommage à la berlinette

En un mot : aboutissement. L’Alpine A110 R Ultime symbolise la fin du moteur thermique pour Alpine, avant l’avènement du Dream Garage 100 % électrique initié par l’A290 puis l’A390. C’est aussi un clin d’œil à l’héritage de Jean Rédélé et à la renaissance de la marque depuis 2017 : légèreté, agilité et pureté de conduite.

Une page se tourne, mais Alpine signe ici le plus bel adieu possible à la combustion : une voiture extrême, belle et rare, conçue pour les passionnés qui veulent garder une trace tangible du mythe.

Les premières livraisons se feront début 2026, à un tarif de 265 000 euros pour la version standard, 330 000 euros pour “La Bleue”.

Crédit photo : Alpine©
Sylvie Sénart
www.monsieurvintage.com/
