La marque de motos française Mash se lance sur le marché des sportives avec la Mash K750

Jusqu’ici reconnue pour ses motos néo-rétro accessibles et pleines de charme, la marque française Mash Motorcycles franchit une étape majeure de son histoire. Avec la K750, Mash s’aventure pour la première fois sur le terrain des sportives modernes. Une révolution pour la firme de Beaune, connue jusqu’alors pour ses modèles 50 à 650 cm³ au style classique.

De la néo-rétro à la modernité

Créée en 2012 par Frédéric Fourgeaud, président de la SIMA (Société d’Importation de Motos et Accessoires) décédé accidentellement le 18 mars 2023, Mash s’est d’abord imposée sur le segment des petites cylindrées avec des motos au style vintage et aux tarifs contenus.

Des modèles comme la Seventy 125, la Five Hundred 400, la Six Hundred 650, ou encore la X-Ride Trail ont contribué à forger son identité : celle d’une marque à l’esprit libre, inspirée du passé mais tournée vers le plaisir simple de la moto.

Avec le temps, Mash a su séduire les jeunes permis et les nostalgiques de la moto d’autrefois, notamment grâce à des side-cars devenus emblématiques. Mais en 2024, la marque change de dimension : grâce à un partenariat stratégique avec le constructeur chinois Jedi Motor, Mash dispose désormais d’une base technique moderne et fiable pour développer une nouvelle génération de machines mid-size.

Une collaboration stratégique : Mash x Jedi Motor

Basée à Jinan, Jedi Motorcycle Technology Co. est un acteur majeur de la moto en Asie, fournissant notamment les forces de l’ordre chinoises. L’entreprise produit des motos de 125 à 730 cm³ et collabore avec des ingénieurs internationaux de renom, comme Suter Industries en Suisse, spécialiste reconnu dans le monde de la compétition.

Cette alliance entre savoir-faire industriel et vision produit européenne a permis à Mash de concevoir trois nouveaux modèles : la FR 750, la GT 750, et la K750, cette dernière inaugurant la première véritable sportive de la marque.

Mash K750 : la sportive accessible

Pensée pour rendre la sportivité abordable, la K750 ne s’adresse pas uniquement aux pistards aguerris, mais aussi aux motards souhaitant une machine performante, moderne et facile d’accès.

Avec 74,8 chevaux (bridable pour le permis A2 à 47,5 ch) et un bicylindre parallèle de 730 cm³ développé avec Suter Racing, elle promet un comportement moteur vif, souple et plaisant au quotidien.

Son cadre double poutre en aluminium, son monobras oscillant, et sa fourche inversée réglable lui assurent une excellente rigueur de conduite. Le freinage, confié à Brembo (double disque avant Ø298 mm et simple disque arrière Ø240 mm), est assisté par un ABS Bosch double canal pour un contrôle optimal.

Un design signé Marabese

Le design de la K750 est l’œuvre du studio italien Marabese, à l’origine de nombreux modèles emblématiques du monde moto.

Avec son carénage intégral, sa face avant acérée, sa bande lumineuse “Mash Moto” sur le réservoir et sa livrée rouge et blanche, la K750 revendique un style agressif et racé. Chaque détail renforce son identité : la compacité, la silhouette fluide, l’étoile Mash sur le flanc, tout respire la sportivité moderne.

Technologie et confort

Côté équipements, la K750 fait un bond dans la modernité :

• Écran TFT couleur 5 pouces connecté (via Carbit Ride) pour afficher appels, navigation et notifications,

• Démarrage sans clé (Keyless),

• Port USB Type-A,

• Commodos rétro-éclairés,

• Système TPMS de surveillance de la pression des pneus,

• Éclairage full LED.

Mash conserve néanmoins ce qui a toujours fait sa force : un excellent rapport équipement/prix, puisque cette sportive est proposée à 6 899 € TTC (hors frais de mise en route), une offre particulièrement compétitive face aux références japonaises ou européennes.

Fiche technique détaillée — Mash K750

Caractéristiques / Détails

Moteur Bicylindre en ligne, 4 temps, 730 cm³, DACT, refroidissement liquide

Puissance max. 74,8 ch (55 kW) à 8 500 tr/min — A2 : 47,5 ch (35 kW à 8 000 tr/min)

Couple 69 Nm à 6 800 tr/min — A2 : 61 Nm à 4 600 tr/min

Transmission Boîte 6 vitesses, transmission par chaîne

Cadre Double poutre aluminium

Suspension avant Fourche inversée hydraulique Ø 41 mm, réglable en compression/détente, débattement 120 mm

Suspension arrière Amortisseur hydraulique réglable en précharge, mono-bras aluminium

Frein avant Double disque Ø 298 mm, maître-cylindre et étriers radiaux Brembo, ABS Bosch

Frein arrière Simple disque Ø 240 mm Brembo, ABS Bosch double canal

Pneus Michelin Road 6 – Avant : 120/70-ZR17 – Arrière : 180/55-ZR17

Dimensions (L × l × h) 2 120 × 790 × 1 105 mm

Empattement 1 464 mm

Garde au sol 153 mm

Poids tous pleins faits 217 kg

Réservoir 14 litres

Équipements Écran TFT 5’’, Keyless, port USB, TPMS, LED, commodos rétro-éclairés

Norme antipollution Euro 5 +

Garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre, kilométrage illimité

Prix public conseillé 6 899 € TTC

Versions Permis A et A2 (bridée 47,5 ch)

Coloris Rouge / Blanc

Mash prend un nouveau virage

Avec la K750, Mash ouvre un nouveau chapitre de son histoire : celui d’une marque qui ose la modernité sans renier son ADN. Une sportive mid-size à la fois technologique, élégante et accessible, qui démontre que le plaisir de piloter n’a pas besoin d’être élitiste.

Pour moins de 7 000 €, la Mash K750 se positionne comme une alternative crédible aux sportives japonaises d’entrée de gamme, avec un design et une audace typiquement français. Le look est réussi, les composants inspirent la confiance (ABS Bosch, freins Brembo), reste à voir ce que la moto vaut sur la route, comme sur piste.

Crédit photos : Mash©