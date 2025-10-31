Volkswagen sort la GTI de série la plus puissante au monde avec la Golf GTI Edition 50

En 2026, Volkswagen célèbre un demi-siècle de plaisir automobile : 50 ans de Golf GTI. Née en 1976 comme une version sportive d’une compacte populaire, la GTI est devenue au fil des décennies une véritable icône, synonyme de performance, de polyvalence et d’élégance discrète. Pour marquer cet anniversaire historique, la marque de Wolfsburg dévoile une série spéciale d’exception : la Golf GTI Edition 50, la plus puissante GTI de série jamais produite.

Une histoire née en 1976 : la GTI, l’esprit sportif à l’allemande

L’histoire de la Golf GTI débute en 1976, presque comme un pari. À l’époque, quelques ingénieurs passionnés de Volkswagen développent en secret une version survitaminée de la compacte Golf. L’idée est simple : apporter le plaisir du sport automobile dans la vie quotidienne. Le résultat ? La première Golf GTI Mk1, équipée d’un moteur 1.6 de 110 ch pour moins d’une tonne sur la balance.

Succès immédiat : la GTI crée une nouvelle catégorie, celle des compactes sportives, ou “hot hatch”.

Depuis, chaque génération a renouvelé la recette :

• Golf GTI Mk2 (1984-1992) : plus civilisée, mieux équipée, et toujours joueuse.

• Golf GTI Mk3 (1992-1997) : la GTI mûrit, adopte l’injection 2.0 et un confort plus abouti.

• Golf GTI Mk4 (1998-2004) : une génération charnière, plus sobre, mais qui ancre le mythe dans la modernité.

• Golf GTI Mk5 (2004-2009) : le retour de la vraie sportivité avec le moteur 2.0 TFSI de 200 ch.

• Golf GTI Mk6 et Mk7 : la GTI entre dans l’ère numérique, gagne en précision et en puissance.

• Golf GTI Mk8 (2020-) : l’ère de l’hybridation légère et de l’électronique embarquée, sans renoncer à la passion.

En 2026, après plus de 2,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde, la GTI reste une référence universelle, un symbole du plaisir accessible.

La Golf GTI Edition 50 (2026) : plus puissante, plus affûtée, plus exclusive

Pour fêter dignement ses 50 ans, Volkswagen présente la Golf GTI Edition 50, un modèle anniversaire limité et radicalement affiné.

Motorisation : 325 chevaux, la GTI la plus puissante de l’histoire

Sous le capot, on retrouve le légendaire 4 cylindres 2.0 TSI, poussé ici à 239 kW (325 ch) et 420 Nm de couple. Cette puissance dépasse de 25 ch la Clubsport, référence précédente de la gamme.

Grâce à cette cavalerie, la Golf GTI Edition 50 :

• Atteint 270 km/h en vitesse de pointe,

• Abat le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes.

Cette performance place la GTI Edition 50 au sommet de la hiérarchie des GTI de série.

Châssis et performance : la précision avant tout

Le châssis a été retravaillé en profondeur :

• Suspension avant MacPherson et essieu arrière à quatre bras,

• Hauteur de caisse abaissée de 15 mm par rapport à une Golf standard,

• Amortissement piloté DCC de série,

• Jantes en alliage “Queenstown” de 19 pouces, au design spécifique GTI.

Mais pour les puristes, Volkswagen propose un pack GTI Performance “Edition 50” en option, réservé aux amateurs de circuits.

Pack GTI Performance “Edition 50” : la version radicale

Ce pack optionnel transforme la GTI Edition 50 en véritable pistarde :

• Jantes forgées “Warmenau” de 19 pouces,

• Pneus semi-slick Bridgestone Potenza Race (235),

• Échappement R-Performance en titane,

• Châssis Performance abaissé de 5 mm supplémentaires,

• Angle de carrossage avant porté à -2°,

• Poids allégé de 30 kg.

Le pilote d’essai Benjamin Leuchter a signé avec cette version un tour du Nürburgring Nordschleife en 7 minutes 46 secondes, établissant un record pour une Golf de série.

Design : hommage à 50 ans de style GTI

À l’extérieur, la GTI Edition 50 conserve la sobriété caractéristique du modèle, agrémentée de détails exclusifs :

• Monogramme GTI 50 sur le hayon, les coques de rétroviseurs et le volant,

• Bandes latérales dégradées du noir au rouge Tornado,

• Toit noir, rétroviseurs noirs, sorties d’échappement noircies,

• Feux IQ.Light LED matriciels,

• Vitres arrière teintées.

Cinq teintes de carrosserie sont disponibles :

• Blanc Pur,

• Gris Lunaire métallisé,

• Noir Grenadilla métallisé,

• Vert Dark Moss (exclusif),

• Rouge Tornado (clin d’œil à la GTI originelle).

Intérieur : l’esprit GTI, revisité

L’habitacle fait écho à 50 ans d’histoire GTI :

• Sièges sport habillés du célèbre motif à carreaux, ici agrémenté de touches vert foncé,

• Ceintures rouges,

• Volant sport en cuir multifonctions avec le logo GTI 50,

• Palettes DSG aluminium inspirées du sport auto,

• Inserts décoratifs sur les seuils de porte et finitions noires satinées.

L’ambiance intérieure allie sportivité, technologie et hommage patrimonial.

Tarifs et commercialisation

En Allemagne, la Golf GTI Edition 50 débute à 54 540 €, avec le pack Performance à 4 200 €. Les commandes en France ouvriront en janvier 2026, pour des livraisons au premier trimestre.

Un demi-siècle de passion, condensé en une GTI

En 1976, la première GTI faisait battre le cœur des passionnés avec 110 ch. En 2026, la Golf GTI Edition 50 en propose 325, sans perdre l’âme de l’originale. Symbole d’un équilibre entre performance et quotidien, entre modernité et héritage, cette série anniversaire incarne 50 ans de sportivité à l’allemande. La GTI a traversé les époques, les générations et les technologies. Et avec cette Edition 50, Volkswagen prouve que la passion GTI n’a jamais été aussi vivante.

Crédit photo : Volkswagen©