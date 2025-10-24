Ducati Monster 2026 : la légende italienne renaît, plus légère et plus bestiale que jamais

Lorsque Ducati dévoila pour la première fois la Monster au Salon de Cologne en 1992, personne n’imaginait que ce roadster dépouillé allait redéfinir le concept de la moto urbaine sportive. Trente-quatre ans plus tard, la firme de Borgo Panigale perpétue le mythe avec la cinquième génération de son modèle phare : la Ducati Monster 2026. Un concentré de style, de technologie et de caractère, fidèle à l’esprit “tout ce dont vous avez besoin, rien de plus”.

Une icône née en 1992

Le tout premier Monster, signé Miguel Galluzzi, reposait sur une idée simple : retirer le superflu pour ne garder que l’essence même de la moto. Châssis de Superbike, moteur bicylindre en L et look brut, le Monster 900 était né. Ce concept minimaliste mais audacieux donna naissance à une famille de machines à succès : des 600, 750 et 900 des débuts aux puissants modèles Desmoquattro et Testastretta qui suivirent.

Plus qu’une gamme, le Monster devint une icône culturelle, rassemblant une communauté mondiale de passionnés : les Monsteristi.

Toujours identifiable à son “dos de bison” et à son phare rond, il a traversé les décennies sans jamais trahir son ADN, celui d’une moto à la fois sportive, instinctive et accessible.

Une cinquième génération fidèle à son ADN

Avec ce Monster 2026, Ducati réécrit un nouveau chapitre de cette success story. Plus léger, plus compact et plus épuré que jamais, le roadster italien affiche des lignes inspirées du modèle originel de 1992, tout en adoptant la technologie la plus moderne.

Sous le réservoir redessiné, les prises d’air rappellent la deuxième génération du Monster, tandis que le phare avant full LED en forme de double “C” évoque la Panigale V4. Les proportions musclées, la boucle arrière raccourcie et la selle commune pilote-passager soulignent l’esprit sportif et minimaliste qui a fait la légende du modèle.

Le nouveau cœur Ducati V2 : plus de puissance, moins d’entretien

Le Monster 2026 inaugure le nouveau moteur bicylindre Ducati V2, doté d’un système de distribution variable IVT (Intake Variable Timing). Ce moteur de 890 cm³ développe 111 chevaux à 9 000 tr/min et 91 Nm de couple à 7 250 tr/min, tout en offrant une souplesse remarquable à bas régime.

Grâce à son poids réduit de 5,9 kg par rapport au précédent Testastretta Evoluzione et à des intervalles d’entretien record de 45 000 km, il combine performance et sérénité d’usage, une référence dans la catégorie.

Agilité et précision : la Monster la plus légère jamais produite

Pesant seulement 175 kg à sec, le Monster 2026 devient la version la plus légère jamais construite. Ducati y parvient grâce à un cadre monocoque, un bras oscillant dérivé de la Panigale V4 et un sous-cadre arrière en technopolymère.

La partie-cycle, confiée à Showa (fourche inversée de 43 mm et mono-amortisseur réglable), garantit un comportement agile et stable, aussi à l’aise en ville que sur route sinueuse.

Le freinage est signé Brembo, avec deux disques avant de 320 mm et des étriers radiaux M4.32, pour une puissance parfaitement dosable.

Électronique embarquée et confort moderne

L’esprit Monster reste brut, mais l’équipement embarqué, lui, est de haute volée :

• IMU 6 axes avec ABS de virage, DTC (Traction Control), DWC (Wheelie Control) et EBC (Engine Brake Control).

• 4 modes de conduite (Sport, Road, Urban, Wet).

• Écran TFT 5 pouces (800×400) compatible avec le Ducati Multimedia System et la navigation “turn by turn”.

• Commande au guidon en forme de pétale, ergonomique et intuitive.

Côté confort, la selle plus basse (815 mm) et plus étroite facilite la prise en main, tandis que le guidon relevé améliore le contrôle. Les pilotes de petite taille pourront même opter pour une selle abaissée à 775 mm.

Tarifs, personnalisation et versions disponibles

Fidèle à la tradition Ducati, le Monster 2026 se prête à la personnalisation avec de nombreux accessoires : pièces en carbone, éléments en aluminium usiné, selle racing en Alcantara ou silencieux Termignoni homologués en titane.

Deux versions sont proposées :

• Monster

• Monster+, équipée d’un capot de selle passager et d’un saut de vent.

Deux coloris seront disponibles dès février 2026 : Ducati Red (12 590 €) et Iceberg White (12 790 €).

La Monster entre dans une nouvelle ère

Trente-quatre ans après sa naissance, la Ducati Monster 2026 prouve que la légende peut évoluer sans jamais se trahir. Plus légère, plus technologique et toujours aussi charismatique, elle perpétue l’esprit de liberté et de passion qui anime la marque de Borgo Panigale depuis plus de trois décennies. Un retour aux sources, sublimé par la modernité.

Équipements de série Ducati Monster 2026

o Moteur V2, 890 cm3

o Puissance maximale : 111 CV (110.7) @ 9,000 t/mn

o Couple maximum 91.1 Nm @ 7,250 RPM

o Poids à sec sans essence : 175 kg (-4 kg compare au précèdent Monster)

o Cadre monocoque

o Fourche inverse Showa de 43 mm

o Mono-amortisseur Showa, réglable en précharge

o Freins avant : deux disques Brembo de 320 mm avec étriers M4.32 et maître-cylindre radial PR18/21

o Pneumatiques Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 and 180/55

o Pack électronique dernière génération avec unité de mesure inertielle à 6 axes (6D IMU) : ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC) ; Ducati Wheelie Control (DWC) ; Ducati Quick Shift (DQS) 2.0; Engine Brake Control (EBC).

o Nouvelle commande au guidon en forme de pétale avec bouton central

o Nouveau tableau de bord entièrement TFT 5″ 16 : 9, résolution de 800×400

o 4 Riding Modes (Sport, Road, Urban, Wet)

o Phares entièrement à LED avec feux de jour et clignotants dynamiques

o Ducati Multimedia System (DMS), Turn-by-turn navigation, Cruise Control ready

Monster Plus : équipement identique à celui du Monster + :

o Saut de vent

o Capot de selle arrière

Crédit photo : Ducati©