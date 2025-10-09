Alpine ouvre son tout premier Atelier à Paris : immersion au cœur de la passion française
Après Barcelone, Alpine pose ses valises à Paris. La marque française de légende inaugure son tout premier Atelier Alpine dans la capitale, un concept store unique qui fusionne automobile, art de vivre et innovation technologique. Situé au 35 boulevard des Capucines, en plein cœur du 2ᵉ arrondissement, ce nouvel écrin de 650 m² incarne à la perfection l’esprit Alpine : légèreté, performance et élégance à la française.
Un lieu d’exception dédié à l’univers Alpine
Ouvert au public depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, l’Atelier Alpine Paris se présente comme un véritable espace immersif sur trois niveaux. Le visiteur y découvre les dernières créations de la marque, dont les très attendues A390 et A290, symboles du renouveau d’Alpine sur les routes et sur les circuits.
Mais l’expérience ne s’arrête pas là. L’endroit invite à vivre Alpine autrement, à travers un motorsport bar, des simulateurs de conduite ultra-réalistes et un espace de personnalisation dédié à ceux qui souhaitent configurer leur futur modèle.
L’élégance parisienne au service de la performance
Pensé comme une vitrine de l’excellence automobile française, ce concept store reflète la philosophie de la marque fondée par Jean Rédélé : la passion du sport automobile alliée à un savoir-faire artisanal et à un design audacieux.
Chaque détail de l’Atelier Alpine Paris a été conçu pour créer un dialogue entre performance et esthétique, dans une atmosphère contemporaine où se mêlent matériaux nobles, lumière naturelle et touches bleues emblématiques.
Un concept appelé à rayonner en Europe
L’ouverture de Paris marque une étape clé dans le développement d’Alpine. Après Barcelone en juin 2024, la marque poursuit son expansion européenne : Londres (Park Lane) et Milan accueilleront prochainement à leur tour un Atelier Alpine.
Ces lieux nouvelle génération visent à rapprocher la marque de ses passionnés tout en affirmant son ambition internationale.
Une inauguration prestigieuse
L’inauguration officielle de l’Atelier Alpine Paris se tient ce 9 octobre 2025 au soir, en présence d’invités, d’ambassadeurs et de figures emblématiques de la marque.
Pour Antonino Labate, Directeur des Ventes, du Marketing et de l’Expérience Client Alpine :
“Alpine est une marque de passionnés de sports automobiles et d’amoureux de belles mécaniques. Avec l’Atelier Alpine, nous souhaitons faire vivre cette passion autrement et offrir une expérience tournée vers la modernité, ouverte à toutes les générations.”
Entre héritage et modernité
L’Atelier Alpine Paris ne se contente pas de présenter des voitures : il raconte une histoire, celle d’une marque française devenue symbole d’élégance et de performance. Un lieu à visiter pour tous ceux qui aiment le sport automobile, le design et la culture mécanique, dans ce qu’ils ont de plus vibrant et authentique.
Crédit photo : Alpine©
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
