Alpine annonce la fin de production de l’A110

Le compte à rebours est lancé. Alpine a officialisé la fin de production de son emblématique A110, avec 1 750 derniers exemplaires prévus avant l’arrêt définitif de la ligne à Dieppe mi-2026. Une page se tourne pour la berlinette qui incarne, depuis plus de soixante ans, l’esprit sportif à la française. Mais cette fin marque aussi un nouveau départ : celui d’une Alpine résolument tournée vers l’électrique.

Tout commence dans les années 1950 avec Jean Rédélé, concessionnaire Renault à Dieppe et passionné de compétition. Convaincu qu’une voiture légère et agile pouvait battre des modèles plus puissants, il fonde Alpine en 1955. Le nom, choisi en hommage à ses victoires sur les routes des Alpes, devient rapidement synonyme d’excellence artisanale et d’efficacité sur route sinueuse.

En 1962 naît la première Alpine A110, aussi appelée “Berlinette”. Sa ligne fluide, sa légèreté et sa base mécanique Renault en font une voiture irrésistible sur les routes comme sur les circuits. Elle s’impose très vite comme une référence dans le monde du rallye.

Les années de gloire

Le sommet de sa gloire arrive en 1973, lorsque l’A110 devient la première voiture championne du monde des rallyes, une consécration pour l’artisanat français. Légère, nerveuse et précise, elle domine les routes enneigées du Monte-Carlo comme les spéciales corses, avec des pilotes tels que Jean-Claude Andruet ou Jean-Pierre Nicolas. Cette victoire planétaire propulse Alpine dans la légende. Mais malgré ses succès, la marque souffre économiquement et finit absorbée par Renault, qui tente à plusieurs reprises de la relancer, sans jamais retrouver la magie originelle. L’Alpine A110 cessera d’être produite en 1977.

La renaissance d’une icône (2017)

C’est en 2017, 40 ans après la gloire des années 70, que la marque renaît de ses cendres. Renault décide de ressusciter Alpine à travers une nouvelle A110, fidèle à l’esprit de la berlinette originelle. Produite dans la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, cette seconde génération reprend les valeurs fondatrices : légèreté, plaisir de conduite et précision.

Sous son capot, un moteur 1.8 L turbo de 252 chevaux, puis 300 chevaux dans ses versions GTS et R, offre des sensations pures, sans surenchère technologique. Son équilibre et sa compacité séduisent les puristes comme les néophytes. Le succès est immédiat : près de 30 000 exemplaires devraient sortir de Dieppe d’ici l’été 2026, un record pour la marque.

Les éditions finales : le chant du cygne

Pour accompagner sa sortie, Alpine propose encore trois versions :

• A110, dans sa configuration originelle (252 cv) ;

• A110 GTS, synthèse des versions GT et S, avec 300 cv et un kit aéro inspiré de la R ;

• A110 R 70, 300 chevaux également, série limitée célébrant les 70 ans d’Alpine, réalisée à 770 exemplaires, véritable ode au carbone et à la performance.

Ces dernières berlinettes symbolisent la fin d’un cycle, avant une métamorphose attendue.

Vers une nouvelle ère : l’électrification d’Alpine

L’histoire ne s’arrête pas là. Alpine prépare déjà l’avenir avec une troisième génération d’A110, basée sur la toute nouvelle plateforme Alpine Performance Platform (APP), 100 % électrique. Ce futur modèle, attendu dès 2026, sera le premier à incarner la sportivité zéro émission “à la française”.

Parallèlement, les A290 (citadine sportive dérivée de la Renault 5 E-Tech) et A390 (SUV électrique compact) ouvriront la voie à une gamme complète d’Alpine électriques. L’ambition : conserver l’ADN de légèreté et d’agilité, tout en répondant aux défis du XXIᵉ siècle.

De la berlinette à la batterie, un fil rouge : la passion

Si la transition vers l’électrique marque un tournant, Alpine reste fidèle à son essence : concevoir des voitures pour les passionnés, à la fois performantes, élégantes et ancrées dans un savoir-faire français unique.

La disparition de l’actuelle A110 n’est donc pas une fin, mais une transmission. De la berlinette championne du monde à la sportive électrique de demain, Alpine poursuit son rêve : celui de faire rimer innovation et émotion.

Crédit photo : Alpine©