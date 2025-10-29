70 ans d’Alpine – épisode 5 : le savoir-faire français
À l’occasion de ses 70 ans, Alpine poursuit sa série documentaire initiée en début d’année pour célébrer l’histoire et les valeurs de la marque. Ce cinquième épisode, intitulé « Le savoir-faire Alpine », plonge au cœur de l’identité du constructeur de Dieppe et met en lumière ce qui fait son essence : l’excellence à la française.
Le savoir-faire comme signature
Depuis 1955, Alpine se distingue par une philosophie alliant légèreté, agilité et passion. Ce nouvel épisode rappelle combien la marque tricolore incarne un savoir-faire unique, capable de rivaliser avec les meilleurs constructeurs premium du monde.
Sovany Ang, VP Product Performance Alpine, souligne à quel point il est crucial de « revendiquer une identité forte dans un secteur aussi concurrentiel ». Pour Alpine, cette identité passe par une production et une expertise profondément ancrées dans le tissu industriel français.
« Nous développons tout un écosystème industriel français pour proposer des voitures made in France. » Sovany Ang
La fierté du Made in France
Au fil des images, la vidéo tournée à la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé rend hommage à celles et ceux qui font vivre la marque au quotidien. Ce site historique, berceau des mythiques A110, symbolise la volonté d’Alpine de conserver un haut niveau de qualité tout en valorisant le savoir-faire national.
Son directeur, Nicolas Renaud, y évoque les exigences techniques et humaines nécessaires pour atteindre cette excellence. Une quête de perfection que partage Capucine Lorenzi, Chief Operating Officer d’Alpine :
« Nous sélectionnons les fournisseurs sur leur savoir-faire, leur compétitivité. La qualité n’est pas négociable. »
Une marque tournée vers l’avenir
Fidèle à ses racines mais résolument tournée vers demain, Alpine affirme avec cet épisode sa vision du premium à la française : innovation, exigence et passion. Ce cinquième chapitre des 70 ans n’est pas seulement un hommage à l’histoire d’un constructeur mythique, mais une déclaration d’amour à la mécanique de précision et à l’excellence artisanale.
Découvrez l’épisode 5 : Le savoir-faire Alpine
Crédit photo de UNE : Alpine 3D©
-
