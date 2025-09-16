Vapoter dans sa voiture : est-ce légal ou interdit ?

Le vapotage est devenu un sujet de plus en plus discuté dans le cadre de la sécurité routière, notamment quand on se demande s’il est permis de vapoter au volant. Beaucoup ignorent encore les règles exactes, les risques, voire les sanctions possibles. Voici ce que dit la loi, ce qu’il est prudent de faire et ce à quoi il faut faire attention.

Qu’est-ce que la cigarette électronique ?

La cigarette electronique, aussi appelée e-cigarette ou vapoteuse, est un dispositif qui chauffe un liquide (avec ou sans nicotine) pour produire une vapeur inhalée. Elle est souvent utilisée comme alternative au tabac. Beaucoup s’interrogent : peut-on l’utiliser dans des situations comme en voiture, au volant, dans un véhicule fermé, etc.

Ce que dit la loi en France

Vapoter au volant : pas d’interdiction générale, mais des limites

En France, l’usage de la cigarette électronique au volant n’est pas expressément interdit par une loi spécifique. Cependant, cela ne veut pas dire que tout est permis. Plusieurs textes du Code de la route encadrent les comportements qui peuvent diminuer la sécurité ou la maîtrise du véhicule.

Par exemple, l’article R412-6 du Code de la route stipule que le conducteur doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances, pouvoir accomplir les manœuvres nécessaires sans délai, et ne doit pas être gêné par un objet ou une activité extérieure à la conduite. Si la cigarette électronique est utilisée d’une manière qui gêne la conduite (main occupée, distraction, visibilité réduite, etc.), alors cela peut constituer une infraction.Il existe différents lieux où il est interdit de vapoter, tels que les établissements scolaires ou les moyens de transport collectifs.

Présence de mineurs

Il existe en outre une règle spéciale concernant les mineurs. Fumer dans un véhicule en présence d’un enfant mineur est interdit, et cette interdiction s’applique à la cigarette classique mais également, selon certains points d’interprétation, au vapotage. Le non-respect de cette interdiction peut entraîner une amende.

Sanctions possibles

Quand le vapotage est jugé comme une distraction ou une gêne à la conduite, la loi le considère comme un comportement pouvant entraîner une sanction. Voici ce qu’on peut retenir :

• Si la cigarette électronique tenue dans la main empêche une bonne tenue du volant ou gêne la visibilité ou la réaction du conducteur, cela peut être sanctionné.

• Le type d’amende dépend de la gravité du manquement, de la distraction causée, etc.

• En présence de mineurs, on parle d’une amende plus sévère.

Ce qu’il est prudent de faire

Même si l’usage de la cigarette électronique en voiture n’est pas strictement interdit, voici quelques conseils pour éviter problème ou sanction :

1. Utiliser la vapoteuse lorsque le véhicule est à l’arrêt : stationnement, feu rouge, arrêt de circulation.

2. Ne pas occuper une main du volant de manière permanente. Éviter de tenir la cigarette électronique lorsque la route exige une attention forte (virage, manœuvre, etc.).

3. Garantir une bonne visibilité : éviter que la vapeur obscurcisse le champ de vision, surtout la nuit ou par mauvais temps.

4. Ne pas vapoter en présence de mineurs, afin de respecter la règle légale et aussi la santé des enfants.

5. Éviter de manipuler le matériel (changer le réservoir, ajuster la puissance, etc.) en pleine conduite : cela peut revêtir la forme d’une distraction sérieuse.

Mettre la sécurité en priorité

Vapoter dans sa voiture n’est pas formellement interdit par la loi française, tant que cela ne gêne pas la conduite, ne détourne pas l’attention, ne réduit pas la visibilité et ne se fait pas en présence d’un mineur. Mais la législation prévoit des cas où cela peut devenir sanctionnable, en vertu de l’article R412-6 du Code de la route notamment. Si vous êtes vapoteur, mieux vaut adopter une conduite responsable : vape de manière discrète, éviter les risques, et toujours mettre la sécurité et la maîtrise du véhicule en priorité.