Rétromobile 2026 : une 50e édition anniversaire sous le signe de l’art et de la passion automobile

Le Salon Rétromobile fêtera en 2026 son 50e anniversaire. L’événement se tiendra du 28 janvier au 1er février 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, et promet déjà d’être un rendez-vous exceptionnel pour tous les amateurs de voitures de collection.

L’affiche officielle, tout juste dévoilée, marque le coup d’envoi de ce compte à rebours très attendu. Elle met en lumière une automobile légendaire : la BMW Art Car Calder, œuvre pionnière qui fête elle aussi ses 50 ans. Sur fond de couleurs éclatantes; rouge, jaune, bleu, qui évoquent à la fois vitesse et énergie, la silhouette racée de la BMW 3.0 CSL peinte par Alexander Calder en 1975 illustre parfaitement le lien unique entre art et mécanique.

Cette œuvre emblématique, née de l’initiative d’Hervé Poulain, commissaire-priseur passionné d’art et gentleman driver, fut la toute première de la série des BMW Art Cars. Présentée au public lors des 24 Heures du Mans 1975, elle est considérée comme l’une des plus belles incarnations du dialogue entre la création artistique et la compétition automobile.

Pour cette édition anniversaire, Rétromobile célèbrera ce double jubilé : 50 ans du salon et 50 ans des BMW Art Cars. L’événement accueillera ainsi une étape du BMW Art Car World Tour, offrant aux visiteurs la chance rare de redécouvrir en France l’Art Car Calder, véritable œuvre d’art en mouvement.

Et ce n’est pas tout : le salon annonce déjà quatre expositions inédites, un nouveau salon dédié aux Supercars en co-localisation et une édition internationale à New York. Le tout confirme que cette 50e édition s’annonce comme l’une des plus riches et spectaculaires de l’histoire de Rétromobile. Après les 146 000 visiteurs enregistrés sur l’édition 2025, Rétromobile 2026 a de fortes chances d’enregistrer un record de fréquentation.

Le slogan de l’affiche en dit long : “Le passé a toujours un futur”. Rendez-vous à Paris, début 2026, pour un voyage unique au cœur du patrimoine automobile, où l’art et la passion continueront de tracer la route.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>