Renault Clio : de 1990 à 2025, 35 ans d’une icône française

Renault dévoilait à Munich le 8 septembre dernier la toute nouvelle Clio génération 6. Un futur best seller qui devrait se vendre à coup sûr comme des petits pains et redonner la banane à la marque au losange, au vu de son design, ses équipements et sa qualité de finition. L’occasion de revenir sur une icône qui s’est vendue à 17 millions d’unités depuis son lancement.

Quand Renault dévoile la première Clio en 1990, personne n’imagine encore que cette citadine polyvalente deviendra la voiture française la plus vendue de tous les temps. Succédant à la Supercinq, elle ose rompre avec la tradition : pour la première fois, une petite Renault ne porte pas un chiffre mais un prénom. Ce choix symbolise une montée en gamme assumée : la Clio offre, dès sa naissance, des prestations de confort et d’équipement héritées de catégories supérieures.

Le pari est gagnant. Élue Voiture de l’Année en 1991, la Clio impose d’emblée un standard que ses concurrentes vont s’efforcer de suivre.

Cinq générations de succès

• Clio I (1990-1998) : moderne, bien équipée, elle séduit par sa polyvalence. Les versions sportives 16S et Williams forgent son image dynamique.

• Clio II (1998-2005) : plus spacieuse et sécurisante, elle reste dans les mémoires pour la luxueuse Baccara et surtout l’incroyable Clio V6, à moteur central arrière, devenue une légende.

• Clio III (2005-2012) : première citadine à décrocher 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP, elle est sacrée Voiture de l’Année 2006.

• Clio IV (2012-2019) : audacieuse dans son style, elle marque l’ère du design Laurens van den Acker, avec une personnalisation poussée.

• Clio V (2019-2025) : elle inaugure la motorisation hybride E-Tech 145 ch, plébiscitée par les clients, et propose la finition haut de gamme Esprit Alpine.

Au fil de ces générations, Clio n’a cessé de monter en gamme tout en conservant son format de berline compacte. Résultat : près de 17 millions d’exemplaires vendus dans 120 pays, et une fidélité sans faille en Europe, où elle figure régulièrement en tête des ventes.

Des éditions spéciales mémorables

Clio, c’est aussi une histoire de passion. Les versions sportives (Williams, RS, Clio Cup), les luxueuses Baccara et Initiale Paris, ou encore la radicale Clio V6 à moteur central arrière, ont marqué des générations d’automobilistes. Ces déclinaisons ont donné à la petite Renault une dimension culturelle unique : à la fois voiture populaire et objet de désir.

Clio VI (2025) : un design survitaminé

Présentée cette semaine à Munich, la sixième génération de Clio s’annonce comme la plus audacieuse. Plus large, plus musclée, plus expressive, elle adopte des lignes sculptées et un regard perçant avec une nouvelle signature lumineuse. Son allure trapue et athlétique évoque presque un coupé compact, tout en conservant la praticité d’une citadine polyvalente. Là où la Clio 5 ne tranchait pas assez avec sa devancière, la Clio 6 bouscule tous les codes avec une ligne véritablement plus agressive et une stature musclée. De quoi faire exploser les ventes du groupe au losange, d’autant que la priorité est donnée à l’hybridation

À l’intérieur, la montée en gamme est spectaculaire : double écran OpenR avec Google intégré, matériaux recyclés, ambiance lumineuse personnalisable et finitions premium, notamment en version Esprit Alpine (nos photos). Sous le capot, la star est la motorisation full hybrid E-Tech 160 ch, plus performante et plus efficiente que jamais : seulement 3,9 l/100 km, 89 g/km de CO₂, et la possibilité de rouler jusqu’à 80 % du temps en électrique en ville. La Clio 6 sera également disponible en motorisation essence 3 cylindres 115 chevaux et GPL 120 chevaux. Révolution : il n’y aura aucune version 100% électrique et le Diesel est abandonné. Enfin, la sécurité atteint un nouveau sommet avec 29 aides à la conduite, héritées de segments supérieurs, allant du régulateur adaptatif intelligent à la caméra 360° HD.

Produite à l’usine de Bursa en Turquie, la Clio reste le pilier de Renault sur le segment B. Après 35 ans de carrière, elle continue d’incarner la promesse faite dès 1990 : avoir “tout d’une grande ”. Comme le résume Fabrice Cambolive, CEO de Renault : “Clio est Renault, et Renault est Clio. À chaque nouvelle génération, elle redéfinit les standards de sa catégorie.”

En 2025, plus que jamais, la Clio confirme son statut d’icône française, capable de se réinventer tout en restant fidèle à son ADN.

Et le prix ?

Côté tarif, Renault maintient le suspens en ne communiquant pour le moment aucun prix. La Clio 6 sera commercialisée fin 2025/début 2026.

Crédit photo : Renault©