Marché auto du neuf : léger rebond en août 2025

Le mois d’août 2025 confirme les difficultés persistantes du marché automobile français, même si les immatriculations de voitures particulières affichent une légère progression. La tendance annuelle reste toutefois orientée à la baisse, marquant une année compliquée pour les constructeurs.

Un mois d’août légèrement positif

En août 2025, 87 850 voitures particulières ont été immatriculées en France, soit une hausse de +2,2 % par rapport à août 2024 (corrigé des jours ouvrés). Après un été 2024 morose, cette embellie reste modeste mais témoigne d’un marché qui tente de se stabiliser.

Un cumul 2025 toujours dans le rouge

Sur les huit premiers mois de l’année, le marché VP totalise 1 046 432 unités, en baisse de -7,1 % par rapport à la même période en 2024. Après deux années de reprise post-Covid, 2025 marque donc une inflexion négative, dans un contexte de pression économique et réglementaire accrue.

Les constructeurs : Renault et Stellantis au coude-à-coude

• Stellantis conserve une part de marché de 27,1 % sur les huit mois, malgré un recul de -10,6 %. Peugeot reste son pilier (151 269 unités, -4,3 %).

• Le groupe Renault limite la casse et progresse légèrement (+1,2 %), représentant 26,9 % du marché VP. La marque Renault, avec 182 201 immatriculations (+1,5 %), s’appuie notamment sur ses nouveautés (Scénic, Rafale, Symbioz, Renault 5).

• Toyota s’affirme comme un solide outsider avec 7,3 % de part de marché, même si ses volumes reculent (-12,4 %).

• Les autres constructeurs regroupent 38,7 % du marché, preuve de la diversité et de la montée en puissance de challengers comme Hyundai, Volkswagen, BMW ou encore MG.

Les énergies : l’électrification continue de progresser

La mutation énergétique du marché se poursuit à vive allure :

• Les motorisations essence plongent à 22,8 % des immatriculations (contre 31,8 % un an plus tôt).

• Le diesel poursuit son effondrement à 5,0 % (7,8 % en 2024).

• Les hybrides représentent désormais 50,9 % du marché, dont 44,8 % en hybrides non rechargeables.

• L’électrique reste stable à 17,7 %, confirmant sa place dans le paysage mais sans bond spectaculaire.

Les carrosseries : le SUV écrase tout

La structure du marché confirme les préférences des Français :

• Les SUV et véhicules tout-terrain atteignent 52 % des ventes.

• Les berlines reculent à 42 %, victimes de la vague SUV.

• Les autres silhouettes (monospaces, breaks, coupés/cabriolets) deviennent anecdotiques.

Le Top 10 des ventes en 2025 (janvier-août)

1. Renault Clio V – 66 910 unités

2. Peugeot 208 II – 47 720

3. Dacia Sandero III – 44 169

4. Peugeot 2008 II – 37 572

5. Peugeot 3008 III – 27 614

6. Dacia Duster III – 26 908

7. Citroën C3 IV – 26 567

8. Renault Captur II – 25 349

9. Toyota Yaris Cross – 22 150

10. Renault Symbioz – 21 241

Les modèles français dominent toujours, avec Renault, Peugeot, Citroën et Dacia occupant 8 places sur 10. La Toyota Yaris Cross s’impose comme le premier modèle étranger, confirmant l’attrait des SUV compacts hybrides.

Un bilan contrasté

Le marché VP français traverse une phase délicate en 2025 :

• Les volumes sont en retrait significatif (-7,1 % sur huit mois).

• La transition énergétique s’accélère, avec une domination des hybrides et une stabilisation de l’électrique.

• Les SUV écrasent la concurrence, tandis que les berlines traditionnelles reculent.

• Renault et Stellantis se disputent la première place, mais la progression des marques étrangères montre que la compétition s’intensifie.

La fin d’année sera décisive pour savoir si le marché peut limiter la casse ou s’il enregistrera un repli durable.

Crédit photo : Austrian National Library© – Usine Volkswagen fabrication de la Coccinelle