Honda NSX : la supercar fête ses 35 ans

Il y a 35 ans, en 1990, Honda lançait une voiture qui allait bouleverser les codes établis du monde des supercars : la NSX. Avec son châssis en aluminium, son moteur VTEC à haut régime et son comportement mis au point avec l’aide d’Ayrton Senna, elle prouvait qu’une voiture à moteur central pouvait être performante, raffinée et fiable à la fois. Aujourd’hui, la NSX est devenue une véritable icône, très recherchée sur le marché des voitures vintage, où ses prix s’envolent de 70 000 à plus de 140 000 euros.

La genèse du projet

À la fin des années 1980, Honda domine la Formule 1 et veut démontrer son savoir-faire technologique sur route. L’idée : créer une vitrine technologique capable de rivaliser avec Ferrari et Porsche, mais sans leurs défauts en termes de confort et de fiabilité. Le projet, d’abord présenté sous le nom NS-X (New Sport eXperimental), est dévoilé en 1989 avant de devenir officiellement NSX au lancement en 1990.

Ayrton Senna lui-même est impliqué dans le développement. Après avoir essayé un prototype au Japon, il juge le châssis trop souple. Les ingénieurs renforcent alors la structure et poursuivent les essais au Nürburgring. Le résultat ? Une supercar au comportement d’une rigueur exemplaire, tout en restant étonnamment facile à conduire.

Le lancement et l’accueil

Présentée au Salon de Chicago en 1989 puis à Tokyo, la NSX arrive en concessions en 1990 sous le badge Honda au Japon et Acura en Amérique du Nord. La presse spécialisée est unanime : elle offre les sensations d’une supercar, mais avec une ergonomie, une visibilité et une fiabilité dignes d’une Honda Civic. La production se poursuivra jusqu’en 2005, avec plus de 18 000 exemplaires assemblés.

Galerie photos – Honda NSX de 1990 (crédit photos : Honda©)

Les spécificités techniques

• Châssis et carrosserie en aluminium : une première mondiale pour une voiture produite en série.

• Suspension à double triangulation sur les quatre roues, pour un comportement ultraprécis.

• Moteur V6 VTEC : 3,0 litres (C30A) de 270 ch en boîte manuelle (252 ch en boîte auto), puis 3,2 litres (C32B) de 290 ch dès 1997 avec une boîte manuelle à 6 rapports. Moteur 100% aluminium et bielles en titane.

• Dimensions : 4,40 m de long, 1,81 m de large, 1,17 m de haut pour un poids d’environ 1 370 à 1 430 kg.

Les performances

À sa sortie, la NSX affiche un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une vitesse de pointe de 273 km/h. La version 3,2 litres et sa boîte 6 rapports permettent de grappiller encore quelques dixièmes.

Une fiabilité exemplaire

Contrairement à beaucoup de supercars de l’époque, la NSX se distingue par sa facilité d’entretien et sa fiabilité. Pas de pannes chroniques ni de caprices mécaniques : elle se conduit aussi sereinement au quotidien qu’une berline Honda, ce qui lui vaut le surnom de supercar de tous les jours.

La seconde génération en 2015

Honda relance le mythe au Salon de Detroit 2015 avec une nouvelle NSX hybride : un V6 3,5 litres biturbo associé à trois moteurs électriques pour un total de 573 ch et une transmission intégrale SH-AWD. Produite de 2016 à 2022, cette NSX moderne reprend l’esprit d’innovation, mais avec une technologie plus radicale, avant de tirer sa révérence avec une série limitée Type S.

Galerie photos : Honda NSX de 2017 (crédit photos : Honda©)

La NSX aujourd’hui : une icône vintage

Trente-cinq ans après son lancement, la NSX de première génération est devenue une valeur sûre des collectionneurs. Les exemplaires bien conservés s’arrachent sur le marché, avec des prix oscillant généralement entre 70 000 et 145 000 euros (pour un modèle des années 90), et parfois davantage pour les versions rares ou très peu kilométrées.

Une aura intacte

La Honda NSX n’était pas qu’une vitrine technologique : elle a redéfini ce que pouvait être une supercar. Accessible, fiable, performante et emblématique, elle reste l’une des voitures les plus marquantes des années 1990. Trois décennies plus tard, son aura est intacte, et sa cote ne cesse de grimper, preuve que cette Japonaise au cœur de Ferrari a bel et bien marqué l’histoire automobile.

Crédit photo : Honda©