Circuit des Remparts d’Angoulême 2025 : édition sous le signe des légendes

Du 19 au 21 septembre 2025, la ville d’Angoulême vibrera une nouvelle fois au rythme des moteurs anciens et des passionnés d’automobile. La 53ᵉ édition du Circuit des Remparts s’annonce comme un millésime d’exception, fidèle à son esprit mêlant sport, élégance et convivialité.

Trois jours de fête automobile

Comme le veut la tradition, les festivités débuteront le vendredi soir avec le Concours d’Élégance, moment phare où carrosseries rares et restaurations d’exception défileront sous les regards admiratifs. Le samedi sera consacré aux rallyes touristiques ainsi qu’au Concours d’État et de Restauration, avant que le dimanche ne fasse rugir les moteurs avec les courses officielles FFSA et les plateaux de démonstration sur le tracé mythique de 1279 mètres en plein cœur de la cité.

Des invités prestigieux

Cette année, un invité de marque viendra électriser le public : le légendaire pilote de bande dessinée Michel Vaillant, dont la présence symbolique fera écho à l’univers Vaillante, déjà célébré lors des précédentes éditions.

Derrière les volants, de nombreuses figures du sport automobile et de la culture auto répondront présentes :

• Éric Hélary, fidèle spectateur des Remparts, s’alignera pour la première fois au départ du plateau Greder au volant d’une Ford Escort, aux couleurs du nouveau partenaire Alliance France Cuir.

• L’influenceur Raul Marchisio (360 000 followers) participera en Lancia Delta et ira à la rencontre de ses fans lors d’une séance de dédicaces sur le stand B.R.M Chronographes.

• Le public retrouvera également Françoise Conconi, copilote de Michèle Mouton, Anne-Chantal Pauwels, copilote de François Delecour, ainsi que Laurent Aïello, vainqueur des 24 Heures du Mans et champion de tourisme.

• Marc Duez, double vainqueur du Circuit, sera au volant de la Vaillante Grand Défi de la Fondation Jean Graton.

Autre moment fort, le retour des motos avec le plateau Georges Monneret. Philippe Monneret honorera la mémoire de son père en prenant le guidon d’une Jonghi TJ4 de 1933, une démonstration qui s’annonce particulièrement émouvante.

Enfin, le Concours d’Élégance sera présidé par le journaliste et historien François Allain (RMC Découverte), accompagné d’Igor Bietry. Un duo prometteur, riche en anecdotes et en passion automobile.

Un rendez-vous incontournable depuis 1939

Né en 1939, le Circuit des Remparts a traversé les décennies en gardant son ADN : un tracé en ville inchangé, une atmosphère chaleureuse et une programmation qui célèbre l’histoire de l’automobile sous toutes ses formes. Aujourd’hui porté par l’Association du Circuit des Remparts présidée par Jean-Marc Laffont, l’événement attire chaque année des milliers de spectateurs venus partager cette fête unique, entre compétition et patrimoine roulant.

Rendez-vous en septembre

Entre les courses, les concours et les rencontres avec pilotes et personnalités, l’édition 2025 promet d’être à la hauteur des attentes des passionnés. Trois jours intenses où Angoulême redeviendra le théâtre vivant des plus belles pages de l’histoire automobile.

Du 19 au 21 septembre 2025 – Angoulême

Programme complet et informations : www.circuitdesremparts.com