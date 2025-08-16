Un nouveau guide pour restaurer et réparer la Coccinelle sort en librairie
Icône populaire et intemporelle de l’automobile, la Volkswagen Coccinelle bénéficie d’un nouvel hommage éditorial avec la parution, le 22 août 2025, d’un ouvrage technique inédit aux éditions Sophia. Intitulé Restaurez et réparez votre Coccinelle, ce livre signé Jim Tyler s’annonce comme la référence incontournable pour tous les passionnés de la mythique “Cox”.
Un manuel complet et accessible à tous
Conçu aussi bien pour les néophytes que pour les amateurs avertis, cet ouvrage de 224 pages propose un contenu richement documenté. Plus de 700 illustrations détaillent pas à pas les étapes de restauration, de réparation et d’entretien des modèles produits entre 1953 et 2003. Châssis, suspension, équipements électriques, carrosserie, direction, freinage, moteur, habitacle : aucun aspect n’est laissé de côté.
Le guide indispensable des propriétaires de Cox
Au-delà de l’aspect technique, l’auteur partage des conseils pratiques et astuces pour choisir les bons outils, acquérir un véhicule dans de bonnes conditions et identifier les points essentiels à vérifier avant tout achat. De quoi permettre à chacun de redonner vie à sa Coccinelle, qu’elle soit en cours de restauration ou simplement entretenue avec soin.
Une bible pour passionnés
Avec son format généreux (21 × 27 cm), ses explications claires et son iconographie foisonnante, Restaurez et réparez votre Coccinelle se positionne comme l’ouvrage de référence pour qui souhaite prolonger la légende de ce modèle universel.
Fiche technique du livre
• Titre : Restaurez et réparez votre Coccinelle
• Auteur : Jim Tyler
• Éditeur : Sophia Éditions
• Date de parution : 22 août 2025
• Format : 21 × 27 cm
• Pagination : 224 pages
• Illustrations : 700 photos et schémas pas à pas
• ISBN : 978-2-38514-112-7
• Prix public TTC : 45 €
