Un nouveau guide pour restaurer et réparer la Coccinelle sort en librairie

8 heures

Couverture du livre sur l'entretien et la réparation de la Volkswagen Coccinelle aux éditions Sophia

Icône populaire et intemporelle de l’automobile, la Volkswagen Coccinelle bénéficie d’un nouvel hommage éditorial avec la parution, le 22 août 2025, d’un ouvrage technique inédit aux éditions Sophia. Intitulé Restaurez et réparez votre Coccinelle, ce livre signé Jim Tyler s’annonce comme la référence incontournable pour tous les passionnés de la mythique “Cox”.

Un manuel complet et accessible à tous

Conçu aussi bien pour les néophytes que pour les amateurs avertis, cet ouvrage de 224 pages propose un contenu richement documenté. Plus de 700 illustrations détaillent pas à pas les étapes de restauration, de réparation et d’entretien des modèles produits entre 1953 et 2003. Châssis, suspension, équipements électriques, carrosserie, direction, freinage, moteur, habitacle : aucun aspect n’est laissé de côté.

Le guide indispensable des propriétaires de Cox

Au-delà de l’aspect technique, l’auteur partage des conseils pratiques et astuces pour choisir les bons outils, acquérir un véhicule dans de bonnes conditions et identifier les points essentiels à vérifier avant tout achat. De quoi permettre à chacun de redonner vie à sa Coccinelle, qu’elle soit en cours de restauration ou simplement entretenue avec soin.

Une bible pour passionnés

Avec son format généreux (21 × 27 cm), ses explications claires et son iconographie foisonnante, Restaurez et réparez votre Coccinelle se positionne comme l’ouvrage de référence pour qui souhaite prolonger la légende de ce modèle universel.

Fiche technique du livre

• Titre : Restaurez et réparez votre Coccinelle
• Auteur : Jim Tyler
• Éditeur : Sophia Éditions
• Date de parution : 22 août 2025
• Format : 21 × 27 cm
• Pagination : 224 pages
• Illustrations : 700 photos et schémas pas à pas
• ISBN : 978-2-38514-112-7
• Prix public TTC : 45 €

Philippe Pillon

Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

www.monsieurvintage.com
