Ultimate Supercar Garage : Paris s’offre un nouveau rendez-vous automobile d’exception

Paris s’apprête à devenir, le temps d’une semaine, l’épicentre mondial de la passion automobile. Du 29 janvier au 1er février 2026, le parc des expositions de la Porte de Versailles accueillera pour la première fois Ultimate Supercar Garage, un événement inédit et spectaculaire dédié aux supercars contemporaines.

Co-localisé avec le mythique salon Rétromobile, qui fêtera ses 50 ans, ce nouveau rendez-vous imaginé par le groupe Comexposium veut créer un pont entre le patrimoine automobile et l’avant-garde technologique. D’un côté, les plus belles voitures de collection. De l’autre, les supercars les plus exclusives du moment, réunies dans un même lieu pour une expérience immersive unique.

Une première mondiale à Paris

Pensé comme un écrin pour l’innovation, le design et la performance, Ultimate Supercar Garage se tiendra dans le Hall 4 de Paris Expo, à seulement quelques mètres du Hall 7 où se déroulera Rétromobile aux mêmes dates. L’idée : proposer aux visiteurs un véritable dialogue entre le passé glorieux de l’automobile et son futur le plus spectaculaire.

Les premiers noms annoncés donnent le ton : Bugatti, Aston Martin, Lamborghini Paris, Koenigsegg, Ferrari (représentée par le groupe Charles Pozzi) et le prestigieux Supercar Owner Circle, qui rassemble 150 collectionneurs des plus rares hypercars au monde. Un casting de rêve, qui sera bientôt complété par d’autres constructeurs et acteurs majeurs du secteur.

Une expérience en deux temps

Ultimate Supercar Garage a été conçu comme une immersion totale dans l’univers très fermé des supercars :

• 28 janvier 2026 : soirée avant-première réservée à un cercle d’invités triés sur le volet.

• 29 janvier : journée VIP dédiée aux collectionneurs, médias et passionnés privilégiés.

• Du 30 janvier au 1er février : ouverture au public, permettant à chacun d’approcher ces bolides habituellement visibles uniquement dans les magazines spécialisés ou sur Instagram.

Scénographie spectaculaire, mise en lumière des modèles, rencontres avec constructeurs, marchands et clubs : tout a été pensé pour faire de ce salon une vitrine mondiale de l’automobile d’exception.

Un pont entre histoire et modernité

Pour Romain Grabowski, Directeur du salon Rétromobile, la création de ce nouvel événement est une évidence :

“Rétromobile est devenu l’épicentre de la passion automobile. Avec Ultimate Supercar Garage, nous voulons renforcer ce rôle en créant des passerelles entre voitures de collection et supercars modernes, deux univers qui se rejoignent dans la rareté, le savoir-faire et l’exclusivité.”

Un avis partagé par les constructeurs déjà engagés :

• Halldora von Koenigsegg rappelle que c’est à Paris, en 2000, que la marque suédoise a dévoilé sa première supercar, la CC8S.

• Eric Neubauer, Président Charles Pozzi Ferrari, se félicite d’un cadre idéal pour faire rayonner la passion Ferrari.

• Hendrik Malinowski, DG de Bugatti, souligne quant à lui la continuité historique : « Tout comme Rétromobile célèbre les icônes d’hier, Ultimate Supercar Garage mettra en lumière nos hypersportives qui écrivent le prochain chapitre de cette histoire. »

Paris, capitale mondiale de l’automobile d’exception

Avec Rétromobile et Ultimate Supercar Garage réunis, Paris s’imposera fin janvier 2026 comme la capitale mondiale de l’automobile, réunissant collectionneurs, investisseurs et passionnés autour des plus belles machines jamais créées.

Entre passé et futur, tradition et innovation, cet événement promet d’être l’un des moments forts de l’année automobile.

Ultimate Supercar Garage

Du 29 janvier au 1er février 2026

Paris Expo – Porte de Versailles (Hall 4)

Plus d’informations et billetterie en cliquant ici.