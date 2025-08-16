Solex : une aventure humaine et industrielle racontée dans un ouvrage événement

Symbole d’une époque, compagnon de route des ouvriers, étudiants et amoureux de liberté, le VéloSolex s’apprête à reprendre la route des librairies. Le 22 août 2025 paraîtra “Solex : une aventure humaine et industrielle”, un ouvrage signé par Sylvie et Franck Méneret, publié chez Sophia Éditions. Plus qu’un simple livre, il s’agit d’une véritable plongée dans l’histoire d’une marque mythique qui fête cette année ses 120 ans.

Une marque née en 1904

Tout commence en 1904, lorsque Marcel Mennesson et Maurice Goudard, alors encore étudiants, imaginent un projet qui donnera naissance à l’empire Solex. Loin de se limiter aux bicyclettes motorisées, Solex s’impose rapidement comme un acteur incontournable de la locomotion : terrestre, maritime, aérienne, agricole et même militaire.

Discret mais omniprésent, le nom Solex s’inscrit dans la vie quotidienne du XXe siècle. Que ce soit pour le nettoyage des villes, les machines de production ou les engins de transport, l’entreprise s’est imposée comme un symbole d’ingéniosité et de fiabilité.

Le VéloSolex, icône populaire

Dans la seconde moitié du XXe siècle, le VéloSolex connaît un succès planétaire. Cyclomoteur au design minimaliste, équipé de son fameux moteur à galet fixé à l’avant de la roue, il devient le moyen de transport économique par excellence. Étudiants, ouvriers et citadins l’adoptent massivement, avant que les collectionneurs ne s’en emparent.

Plus qu’un véhicule, le VéloSolex incarne un art de vivre : liberté, simplicité et accessibilité. Cinquante ans après la fin de sa production, il reste profondément ancré dans la mémoire collective.

Un livre richement illustré

Avec ses 224 pages et 600 illustrations, l’ouvrage de Sylvie et Franck Méneret offre une traversée du siècle à travers Solex. Les auteurs, collectionneurs passionnés depuis plus de quarante ans, livrent une fresque vivante où se croisent les femmes et les hommes qui ont façonné cette aventure à la fois humaine et industrielle.

De l’histoire de la marque à la mécanique des cyclomoteurs anciens, des premières innovations aux souvenirs populaires, chaque page rend hommage à l’ingéniosité et à l’esprit pratique qui ont fait le succès du Solex.

Une double célébration en 2025

Cette parution n’a rien d’anodin : elle coïncide avec deux anniversaires majeurs. Les 120 ans de la naissance de Solex et les 50 ans de la fin de la production du VéloSolex. Deux jalons qui rappellent combien cette marque, à la fois discrète et universelle, a marqué l’histoire de l’industrie et du quotidien.

Informations pratiques

• Titre : Solex, une aventure humaine et industrielle

• Auteurs : Sylvie et Franck Méneret

• Éditeur : Sophia Éditions

• Parution : 22 août 2025

• Format : 24 × 29 cm, 224 pages, 600 illustrations

• Prix : 45 € TTC

• ISBN : 978-2-38514-100-4