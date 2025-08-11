Il y a 50 ans naissait la Peugeot 604 : la grande berline française au parfum de prestige

En 1975, Peugeot dévoilait au public la 604, une grande berline statutaire censée hisser la marque sochalienne au rang des constructeurs premiums européens. Élégante, sobre et signée Pininfarina, elle symbolisait une époque où les constructeurs français osaient rivaliser avec les BMW, Mercedes et autres Lancia. Aujourd’hui, alors que le modèle fête ses 50 ans, retour sur la genèse, le lancement et l’héritage de cette grande oubliée.

La genèse d’un projet ambitieux

Au début des années 1970, Peugeot jouit d’une excellente réputation pour ses berlines de milieu de gamme, comme la 504 (élue Voiture de l’Année en 1969), mais manque d’un modèle haut de gamme pour asseoir son image à l’international. La direction veut combler ce vide : l’idée est de proposer une grande routière confortable, fiable et statutaire, capable de séduire cadres supérieurs, chefs d’entreprise et administrations.

En interne, le projet porte le nom de D4. Peugeot collabore avec le carrossier italien Pininfarina, partenaire historique, pour concevoir une silhouette élégante tout en restant classique. L’objectif : éviter l’excentricité et miser sur la sobriété bourgeoise, un trait de caractère qui collera longtemps à la 604.

Un design signé Pininfarina

Présentée officiellement au Salon de Genève en mars 1975, la 604 impressionne par son allure statutaire :

• Lignes sobres et tendues, presque intemporelles.

• Long capot, arrière vertical, grandes surfaces vitrées.

• Calandre chromée encadrée par des phares rectangulaires.

Si certains y voient une simple “504 allongée”, la réalité est plus subtile : Pininfarina s’est inspiré de la 504 pour conserver une cohérence de gamme, mais la 604 repose sur un empattement plus long et une caisse élargie. Résultat : une présence sur route affirmée.

Le lancement : prestige et ambitions

Lors de son lancement en 1975, Peugeot cible clairement le haut de gamme européen.

La communication met en avant :

• Le confort royal des suspensions.

• La souplesse mécanique du nouveau V6 PRV (développé en coopération avec Renault et Volvo).

• L’image de sérieux et de robustesse de la marque.

Le prix de départ, élevé pour l’époque, avoisine 55 000 francs (soit environ 40 000 € actuels corrigés de l’inflation), ce qui la place face à la Mercedes 280, la BMW 528 ou la Volvo 264.

Les différentes versions

604 SL (1975)

Version de lancement, équipée du V6 PRV 2,7 litres (136 ch), boîte manuelle 4 vitesses (option 5 vitesses) ou boîte automatique 3 rapports.

604 Ti (1977)

Injection électronique Bosch K-Jetronic, puissance portée à 144 ch, plus de nervosité et meilleure consommation.

604 D et D Turbo (1979-1983)

Première grande berline française à moteur diesel, avec le 2,3 litres Indenor (80 ch), puis version turbo (95 ch). Destinée notamment aux taxis et aux administrations.

604 GTD et GTD Turbo (1983)

Amélioration du diesel, équipement enrichi.

604 Limousine / HLZ

Version allongée de 12 cm, carrossée par Heuliez, destinée à un usage officiel (préfectures, ambassades).

Fiche technique (version 604 Ti 1977)

Accueil et carrière

La presse de l’époque salue le confort, la souplesse du moteur et la tenue de route. Mais les critiques pointent :

• Un style jugé trop proche de la 504.

• Une finition inférieure à celle des concurrentes allemandes.

• Une consommation élevée du V6 essence en pleine crise pétrolière.

Malgré cela, la 604 séduit les administrations, les diplomates, les chauffeurs de maître et quelques particuliers fortunés. Elle sera produite à 153 252 exemplaires jusqu’en 1985, remplacée ensuite par la Peugeot 605.

Timeline : 10 dates clés de la Peugeot 604

• 1970 : lancement du projet interne D4.

• 1971 : premières maquettes chez Pininfarina.

• Mars 1975 : présentation officielle au Salon de Genève.

• 1977 : arrivée de la version Ti à injection électronique.

• 1979 : première grande berline française à moteur diesel.

• 1980 : lancement de la version Limousine allongée.

• 1983 : diesel Turbo et gamme GTD.

• 1984 : derniers ajustements esthétiques.

• 1985 : fin de production.

• 2025 : la 604 fête ses 50 ans.

La Peugeot 604 en collection : cote actuelle et rareté

Aujourd’hui, la 604 est rare, surtout en bon état.

Les versions les plus recherchées :

• Ti à injection (pour ses performances).

• Limousine Heuliez (produite à très faible tirage).

• Diesel Turbo en parfait état (rareté liée à l’usure intense des modèles taxi/administration).

Cote actuelle (2025) :

• 604 SL/Ti en bon état : 5 000 à 8 000 €.

• Modèle d’exception (faible kilométrage, historique limpide) : jusqu’à 12 000 €.

• Limousine Heuliez : cas très rare, estimée entre 20 000 et 25 000 €.

Astuce collectionneur : Privilégier les modèles conservés dans un climat sec et avec carnet d’entretien complet, la corrosion étant le principal ennemi de la 604.

Une icône oubliée

Aujourd’hui, la Peugeot 604 reste un témoin précieux du savoir-faire français en matière de grandes routières de prestige. Sa ligne sobre, son confort et son moteur V6 en font une classique recherchée par les collectionneurs avertis.

Si elle n’a jamais atteint le prestige de ses rivales germaniques, elle incarne pourtant l’ultime tentative de Peugeot pour régner sur le haut de gamme… avant que la mondialisation ne rebatte les cartes.

Crédit photo : wikimedia