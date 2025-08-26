Peugeot 504 Coupé & Cabriolet : 2 des plus belles voitures françaises jamais produites

Faire simple et beau est un exercice complexe dans le monde du design. Quelques exemples ; le flacon Chanel N°5, la petite robe noire de Coco Chanel, le chapeau Borsalino, le fauteuil Vanity Fair Modèle 904, Le Concorde, la Kawasaki Z900 RS ou encore, la Peugeot 504 Coupé ou Cabriolet en matière d’automobile. Une voiture qui mérite qu’on s’y attarde, tant sa ligne est épurée et son coup de crayon fabuleux.

Peugeot 504 Coupé et Cabriolet

Icône française, élégance signée Pininfarina, et l’un des plus beaux duos jamais sortis d’une usine tricolore. Les 504 coupé et cabriolet incarnent une idée très française du grand tourisme : chic, confortable, raffinée, avec ce soupçon de sportivité qui fait tout le charme.

Peu après la berline, les versions Coupé et Cabriolet sont dévoilées en mars 1969 au Salon de Genève. Produites jusqu’à l’été 1983, elles reçoivent deux légères mises à jour en 1974 puis 1980. Au total, 31 163 exemplaires sont assemblés, un volume modeste qui participe aujourd’hui à leur aura. Dès l’époque, la presse salue la pureté des lignes et la présentation cossue, signature Pininfarina.

Genèse et fabrication

Fruit de la longue collaboration entre Peugeot et le carrossier turinois, le dessin n’emprunte aucun panneau de carrosserie à la berline. La plateforme reprend l’architecture de la 504, mais l’empattement est raccourci de 19 cm pour gagner en équilibre visuel et en vivacité. Les coques sont embouties et montées chez Pininfarina à Turin, puis expédiées à Sochaux pour la pose des organes mécaniques et l’assemblage final.

Spécificités techniques

Sous la silhouette très pure, la 504 Coupé/Cabriolet adopte des solutions modernes pour l’époque : quatre roues indépendantes, freins à disque aux quatre roues, propulsion. Les premières séries reçoivent des quatre-cylindres 1.8 puis 2.0, en carburateur ou injection, associés à des boîtes manuelle 4 ou 5 rapports, ou automatique 3 rapports. En septembre 1974, arrive le V6 PRV 2.7, 136 ch en carburateurs puis 144 ch en injection, qui offre un velouté et une allonge en phase avec le positionnement grand tourisme.

Design exceptionnel

Lignes tendues, flancs en dièdre, vitrage généreux, poupe sculptée et calandre à quatre optiques rectangulaires sur la première série : la 504 signée Pininfarina marie élégance intemporelle et juste dose de muscle. Le restylage de 1974 simplifie la face avant et les feux arrière, tandis que le millésime 1980 adopte des pare-chocs en polyuréthane plus enveloppants. La planche de bord spécifique, les selleries velours ou cuir et de nombreux détails soignés assoient son statut d’objet de goût.

Carrière et évolutions

• Série 1 (1969–1974) lignes d’origine, quatre optiques, 1.8 puis 2.0.

• Série 2 (1974–1980) face avant simplifiée, apparition du V6 PRV.

• Série 3 (1980–1983) pare-chocs moulés et retouches d’instrumentation ; fin de carrière en 1983.

Ces évolutions entretiennent la fraîcheur du modèle sans dénaturer le trait initial.

Encore plus belle en version cabriolet (crédit photo : L’aventure Peugeot©)

E-LEGEND, l’hommage électrique de 2018

Au Mondial de Paris 2018, Peugeot crée l’événement avec e-LEGEND, un coupé néo-rétro qui reprend les proportions et codes de la 504 Coupé. 100% électrique, il revendique 100 kWh de batterie, environ 340 kW et 800 Nm, une autonomie annoncée de 600 km et des fonctions d’autonomie avancées. Plébiscité par le public, il décroche un prix au salon… mais ne sera jamais produit. Carlos Tavares confirmera en avril 2019 l’abandon du projet pour raisons économiques. L’e-LEGEND restera donc un superbe clin d’œil qui aura ravivé la flamme 504.

Combien vaut une 504 coupé ou cabriolet aujourd’hui en occasion

Les cotes varient selon l’état, l’historique, la série et la motorisation. À titre indicatif, en francophonie et en Europe en 2024–2025 :

• Coupé 2.0 en bel état : environ 20 000 à 30 000 €. Exemples récents autour de 21 600 € et 24 900 € pour des autos présentables.

• Coupé V6 : souvent 24 000 à 30 000 € pour un exemplaire sain, parfois davantage après restauration. Annonces à 25 900–26 900 € observées.

• Cabriolet 2.0 : le marché est plus haut, couramment 30 000 à 45 000 € selon série et travaux. Des annonces visibles à 30 000–44 000 €.

• Cabriolet V6 : la configuration la plus désirable, souvent 45 000 à 55 000 € en bel état, avec des pointes proches de 60 000 € pour de très beaux exemplaires.

Pour élargir l’horizon, des places de marché européennes affichent des Coupés entre ~20 000 £ et ~43 000 £, et des Cabriolets autour de ~39 000 £, ce qui confirme des niveaux similaires à la zone euro.

Conseils rapides d’acheteur

Privilégier un historique limpide et des autos suivies. Vérifier corrosion de structure et de bas de caisse, état des trains roulants, fonctionnement d’injection sur 2.0 et V6, étanchéité de capote sur cabriolet, et traquer les incohérences d’éléments de série lors d’une restauration. (Ces points sont des bonnes pratiques générales pour ce type de GT des années 70–80.)

Pourquoi la 504 fascine toujours

Parce que la 504 Coupé et Cabriolet a réussi ce que peu de modèles atteignent : une silhouette d’une évidence totale et un usage grand tourisme rassurant, capable de traverser les décennies sans perdre de son magnétisme. L’e-LEGEND l’a prouvé en 2018 : cinquante ans après, la 504 reste une source d’inspiration intacte.

Repères clés

• Présentation : mars 1969, Salon de Genève. Production 1969–1983.

• Designer et fabrication : Pininfarina, coques à Turin, assemblage final à Sochaux.

• Technique : propulsion, 4 roues indépendantes, 4 freins à disque ; 1.8–2.0 puis V6 PRV 2.7.

• Restylages : 1974 et 1980. Total 31 163 exemplaires.

• E-LEGEND : concept Paris 2018, 100 kWh, 340 kW, 600 km annoncés, non produit.

Crédit photo de UNE : L’aventure Peugeot©