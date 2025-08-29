Nissan GT-R R35 : clap de fin pour une légende

Après 18 ans de carrière, la Nissan GT-R R35 tire sa révérence. Le constructeur japonais a célébré la fin de la production de son emblématique sportive, marquant la clôture d’un chapitre majeur de son histoire automobile. Mais que les passionnés se rassurent : si la R35 s’éclipse, la GT-R, elle, n’a pas dit son dernier mot.

Un parcours exceptionnel

Lancée en 2007, la R35 aura marqué une génération entière d’amateurs de belles mécaniques. Près de 48 000 exemplaires ont été produits en 18 ans, confirmant le statut de la GT-R comme l’une des sportives les plus respectées au monde. Le dernier modèle sorti des chaînes de Tochigi, au nord de Tokyo, est une édition Premium T-Spec Midnight Purple, clin d’œil à l’héritage de cette icône japonaise.

“Après 18 années remarquables, la GT-R R35 a marqué durablement l’histoire de l’automobile”, a déclaré Ivan Espinosa, President & CEO de Nissan. “Ce n’est pas un adieu définitif à la GT-R ; notre objectif est de la faire revenir un jour.”

La sportive polyvalente par excellence

La GT-R R35 a redéfini la notion de “multi-performances” : à la fois GT confortable et machine de course affûtée. Dès son lancement, son V6 biturbo VR38DETT, assemblé à la main par les maîtres artisans Takumi de l’usine de Yokohama, délivrait 480 ch. Au fil des ans, la puissance grimpera à 570 ch (2017), voire 600 ch pour les versions GT-R NISMO, grâce à des composants dérivés de la compétition GT3.

Son ADN mêlait transmission intégrale ATTESA ET-S, aérodynamisme affûté et châssis réglé pour l’efficacité, lui permettant d’offrir une expérience unique : exaltante sur circuit, rassurante sur route.

Des exploits sur piste

La R35 n’a pas seulement brillé sur route ouverte. Son palmarès en compétition est éloquent :

• Cinq victoires en catégorie GT500 et trois en GT300 au championnat japonais SUPER GT

• Une victoire en Pro-Am des Blancpain GT Series 2013

• Les 12 Heures de Bathurst 2015

• Cinq victoires en Super Taikyu

Elle s’est aussi illustrée par des records spectaculaires : un temps de 7’26’’ sur la redoutable boucle nord du Nürburgring, un drift homologué à 304,96 km/h, ou encore un chrono impressionnant de 59,078 secondes sur le circuit de Tsukuba en 2024, avec une GT-R NISMO.

Un héritage vivant

Plus qu’une simple sportive, la R35 est devenue une légende, perpétuant l’esprit GT-R initié avec la Skyline dans les années 1960. Chaque évolution du modèle a été pensée comme un perfectionnement, plutôt qu’une rupture : plus de puissance, plus de raffinement, plus de maîtrise. Une philosophie qui lui a permis de rester compétitive pendant près de deux décennies.

Aujourd’hui, Nissan tourne la page, mais sans fermer le livre. L’héritage de la R35 nourrira la prochaine génération de GT-R, que les passionnés attendent déjà avec impatience.

Et après ?

Si aucune date n’a été annoncée, Nissan assure travailler sur une nouvelle mouture de GT-R, fidèle à son ADN, mais adaptée aux défis de demain, notamment l’électrification et les nouvelles normes environnementales. L’attente sera longue, mais comme le rappelle Ivan Espinosa : “Le badge GT-R ne s’applique pas à n’importe quel véhicule.”

Crédit photo : Nissan©