Marché automobile du neuf en France en juillet 2025 : nouvelle baisse, tiraillements énergétiques

Un mois de juillet 2025 en repli pour les voitures particulières

En juillet 2025, le marché des voitures particulières (VP) a connu un net recul avec 116 376 immatriculations, soit une baisse de 7,7 % par rapport à juillet 2024 (en données brutes). Sur les sept premiers mois de l’année, la tendance reste également négative avec un repli de 7,9 %, à 958 581 unités. Cette contraction du marché s’inscrit dans un contexte de ralentissement global de la demande et d’attentisme face aux mutations technologiques.

Répartition par énergies : l’essence décroît, l’électrique plafonne, l’hybride bondit

Les moteurs thermiques traditionnels poursuivent leur repli :

• Essence : 219 766 unités, en baisse de 33,6 % sur 7 mois (part de marché : 22,9 %).

• Diesel : 48 306 unités, chute de 41 % (part : 5,0 %).

Les motorisations alternatives prennent clairement le relais :

• Hybrides (non rechargeables) : 429 405 VP, en forte progression (part : 44,8 %).

• Hybrides rechargeables : 57 564 unités (6,0 %).

• 100 % électriques (et hydrogène inclus) : 168 191 unités, soit 17,5 % du marché VP.

L’électrification progresse, mais plafonne légèrement par rapport à début 2024. Les VP 100 % électriques ne franchissent pas encore le seuil symbolique des 20 %.

Le marché par carrosserie : SUV toujours dominateurs

La morphologie du parc continue d’évoluer :

• SUV / tout-terrain : 52 % des immatriculations VP (contre 48 % en 2024).

• Berlines : en net recul, à 42 % (vs. 44 %).

• Les monospaces (0 %), coupés/cabriolets (1 %) et breaks (4 %) restent marginaux.

Les marques : Stellantis et Renault perdent du terrain

En juillet 2025 :

• Stellantis reste en tête avec 26,9 % de part de marché VP (baisse de 8,7 %), portée par Peugeot (13,6 %) et Citroën (7 %).

• Renault Group suit de près avec 23,7 %, grâce à Renault (14 %) et Dacia (9,6 %).

• Les autres constructeurs, notamment Toyota (6,8 %) et Volkswagen, représentent désormais 49,4 %, une progression continue.

Sur les 7 premiers mois :

• Stellantis : 27,2 % de PDM VP.

• Groupe Renault : 27,1 %.

• Toutes les autres marques : 45,7 %, une dynamique à surveiller.

Les best-sellers en 2025 : la Clio toujours au sommet

Top 10 des voitures particulières les plus immatriculées entre janvier et juillet 2025 :

1. Renault Clio V – 61 503 unités

2. Peugeot 208 II – 44 294

3. Dacia Sandero 3 – 40 482

4. Peugeot 2008 II – 34 574

5. Peugeot 3008 III – 25 500

6. Dacia Duster 3 – 25 026

7. Citroën C3 IV – 24 481

8. Renault Captur II – 23 642

9. Toyota Yaris Cross – 20 419

10. Renault Symbioz – 20 081

Renault et Peugeot continuent de dominer les ventes, même si la concurrence asiatique (Toyota, Hyundai, Kia) et chinoise (MG, BYD) monte en puissance.

Un marché en mutation profonde

Le mois de juillet 2025 confirme les difficultés du marché VP français, confronté à une triple transition : technologique (électrification), comportementale (désamour du diesel) et structurelle (essor des SUV et des segments compacts). Si les volumes sont en baisse, la diversité technologique progresse, et les positions entre groupes historiques et challengers évoluent rapidement.

Illustration : IA