L’usine historique Moto Guzzi de Mandello Del Lario en pleine rénovation

Nichée sur les rives du lac de Côme, entre les eaux calmes et les contreforts des Alpes lombardes, Mandello del Lario n’est pas une simple ville italienne. C’est un sanctuaire. Une terre de légende pour les amoureux de belles mécaniques. Un lieu où bat, depuis plus d’un siècle, le cœur de Moto Guzzi au travers de son usine. D’ici 2026, ce site historique aura été totalement rénové, une révolution dans l’histoire de la marque.

Une usine mythique

Depuis 1921, les murs de l’usine Moto Guzzi ont vu naître des machines de caractère, des icônes de la route, des vrombissements de liberté. En poussant les grandes portes de ce site historique, c’est une autre époque qui vous saisit. Les murs semblent encore résonner des coups de maillet, des premiers essais moteurs, des cris de victoire des Guzzistes, ceux-là mêmes qui portent fièrement l’aigle sur la poitrine.

Cette légendaire usine Moto Guzzi de Mandello del Lario, active depuis plus d’un siècle, est en pleine transformation pour devenir un espace multifonctionnel de pointe. Située entre lac et montagnes, elle évolue en un symbole de l’avenir de la marque, un lieu où l’héritage rencontre l’innovation, où la tradition embrasse la technologie.

Inaugurée en septembre 2026

Il ne s’agit pas seulement d’une rénovation : c’est la création d’une nouvelle référence mondiale dans la fabrication de motos. Les nouvelles lignes de production de dernière génération, déjà en service, intègrent des technologies de pointe. La réhabilitation complète sera achevée d’ici mi-2026, avec une grande inauguration prévue en septembre 2026.

Une vidéo pour une révolution

Aujourd’hui, nous diffusons la vidéo “Made in Mandello“, qui offre un aperçu exclusif de ce que nous découvrirons dans quelques mois.

Elle révèle, pour la première fois :

• La vision architecturale de Greg Lynn (PDG de Piaggio), alliant design industriel et esthétique futuriste.

• L’évolution technologique du processus de production, avec des lignes d’assemblage automatisées de dernière génération.

• La création d’un hub moderne pour la marque : musée, Motoplex Store, café, espaces événementiels et parcours immersifs pour les visiteurs.

• La portée émotionnelle et culturelle du site pour les Guzzistes et les passionnés de moto du monde entier.

Respecter le passé

Chez Monsieur Vintage, nous avons eu la chance d’y aller plusieurs fois. Et à chaque visite, le charme opère. Inlassablement. Impossible de ne pas être touché par l’authenticité du lieu, sa patine, son odeur de métal et d’huile chaude, ce mélange si particulier de technologie artisanale et d’histoire industrielle.

Mandello, ce n’est pas juste une usine. C’est l’âme de Moto Guzzi. Une âme en mutation, puisqu’un vaste projet de transformation est en cours. D’ici 2026, l’ensemble du site sera repensé pour accueillir ce hub moderne. Un nouveau chapitre s’ouvre, sans trahir les précédents.

Car ici, le futur se construit dans le respect du passé. L’architecte Greg Lynn, également PDG de Piaggio, a pensé un lieu où le design industriel épouse l’esthétique futuriste, sans effacer les traces du temps. À Mandello, chaque pierre, chaque machine, chaque recoin raconte une histoire. Celle des hommes et des femmes qui, depuis un siècle, ont fait de Moto Guzzi bien plus qu’un constructeur : un mythe.

