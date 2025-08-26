Les nouvelles Mash Seventy 125 : un souffle vintage pour 2025
Avec son style néo-rétro assumé et son esprit accessible, la Mash Seventy 125 fait partie des modèles emblématiques de la marque française. Pour 2025, la petite cylindrée se réinvente avec de nouvelles couleurs et des évolutions techniques qui renforcent son charme intemporel.
Un look néo-rétro toujours aussi séduisant
Créée en 2012, Mash a rapidement imposé son style en faisant de la Seventy l’un de ses modèles phares. Inspirée des années 70, la 125 séduit par sa simplicité et son esthétique minimaliste : jantes noires à rayons, selle rétro brodée du logo Mash et tableau de bord analogique complet. En 2025, la Seventy conserve ces éléments identitaires tout en se parant de trois nouvelles livrées audacieuses :
• Cosmic Blue : un bleu profond traversé de lignes jaunes et blanches, pour une touche dynamique et estivale.
• Black Vinyl : un noir brillant façon vinyle, rock et élégant, rehaussé d’un “70” gris stylisé.
• Pop Red : un rouge éclatant orné d’une goutte blanche, clin d’œil assumé au pop-art.
Ces déclinaisons apportent fraîcheur et personnalité, tout en restant fidèles à l’esprit vintage de la moto.
Un moteur éprouvé et une prise en main facile
Accessible dès le permis B avec formation de 7 heures, la Mash Seventy 125 s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux passionnés de style rétro. Son moteur monocylindre 4 temps de 124 cc délivre 11,1 ch à 9 000 tr/min, suffisant pour circuler en ville ou profiter de balades décontractées.
Avec son poids plume de 127 kg, sa consommation réduite de 2,4 L/100 km et un freinage CBS sécurisant, elle offre une prise en main immédiate et rassurante.
Les évolutions techniques 2025 renforcent encore son attractivité :
• Phare LED pour une meilleure visibilité,
• Échappement inox 304 gage de durabilité et de finition soignée,
• Réservoir de 12 L pour une autonomie confortable,
• Émissions réduites à 56 g/km de CO2.
Un rapport qualité-prix attractif
Proposée au tarif public conseillé de 2 299 € TTC (hors frais d’immatriculation et de mise en route), la Mash Seventy 2025 confirme sa position de 125 vintage accessible. Comme tous les modèles Mash depuis avril 2023, elle bénéficie d’une garantie 3 ans, pièces et main-d’œuvre, kilométrage illimité, un argument de poids pour ceux qui hésitent à franchir le pas.
L’esprit Mash, entre tradition et modernité
Avec la Seventy 125, Mash perpétue sa vision : offrir des motos stylées, accessibles et intemporelles. En parallèle, la marque enrichit sa gamme avec des cylindrées plus conséquentes comme la nouvelle GT750 et la K750, mais reste fidèle à son ADN néo-rétro qui séduit un large public.
En 2025, la Mash Seventy n’est pas seulement une 125 pratique et économique : c’est un objet de liberté, de caractère, qui permet de rouler avec style sans compromis.
Crédit photo : Mash©
