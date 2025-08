Lamborghini Miura P400 S châssis 3799 : l’icône restaurée dans sa splendeur originelle à vendre chez Girardo

Après trois années de restauration méticuleuse en Italie, sous la supervision de Marcus Willis, la mythique Lamborghini Miura P400 S châssis 3799 renaît dans sa configuration d’origine. Cette icône automobile sera l’une des vedettes du prestigieux Concours d’Élégance de Pebble Beach, temple mondial du classicisme mécanique. Avant son apparition sur les pelouses californiennes, retour sur l’histoire hors-norme de ce modèle d’exception, documentée en 60 clichés captivants.

Une machine de rêve, sculptée pour l’extase mécanique

Conduire une Miura, c’est vivre une expérience aussi viscérale qu’introspective, à l’instar d’une Lamborghini Countach. Son profil sculptural, bas comme un vaisseau spatial et provocant comme une star de cinéma, vous catapulte hors du temps. À peine effleure-t-on la pédale d’accélérateur que les vibrations du V12 3,9 litres, logé juste derrière vos oreilles, prennent possession de l’habitacle. Les carburateurs affamés réagissent instantanément, et les aiguilles du compte-tours flirtent avec la zone rouge à 8 000 tr/min dans une symphonie brute et triomphante.

225 kg plus légère qu’une Ferrari 330 GTS, la Miura vous le fait immédiatement sentir. Et pourtant, à vitesse modérée, la bête se montre étonnamment docile. La visibilité est bonne, la position de conduite plus haute qu’on ne l’imagine, et les commandes fermes mais précises. Un vrai paradoxe roulant : sauvage et confortable.

Le modèle P400 S : la quintessence de l’équilibre

Lancée en 1968, la Miura P400 S se distingue de la version P400 par plusieurs raffinements esthétiques et techniques : entourages chromés, nouveaux amortisseurs Koni, vitres électriques et même une climatisation (en option). Mais l’élément favori des puristes reste cette rangée de commutateurs façon cockpit d’avion au plafond, signature exubérante de Sant’Agata.

Construite à seulement 338 exemplaires, la P400 S est aujourd’hui considérée comme le parfait compromis entre la première version et l’explosive SV.

Châssis 3799 : une histoire européenne au goût d’Italie

Le châssis numéro 3799 fut immatriculé pour la première fois le 15 novembre 1968, dans la livrée spectaculaire Verde Miura (vert métallisé) et un intérieur en simili cuir et tissu Senape (moutarde). C’est un certain Piero Quadro, probablement amateur d’aviation, qui s’en porte acquéreur, immortalisant sa voiture à l’Aéro-Club de Turin aux côtés de son Cessna.

Après sept années en Italie, la Miura part pour la Suisse, puis pour la France en 1984, avant de rejoindre le Royaume-Uni en 2001, acquise par un célèbre designer industriel. Celui-ci confie alors à GTC Engineering une restauration complète, et l’auto reçoit une sellerie bleue ainsi qu’une immatriculation britannique : XBY 375F, toujours en vigueur aujourd’hui.

À noter : le moteur actuel, bien que non-matching (moteur d’origine remplacé), est conforme à l’époque et provient d’une Miura P400 de production tardive.

De Petrolicious à Pebble Beach : une star bien entourée

En 2018, la voiture fait l’objet d’un portrait dédié dans le média culte Petrolicious. Puis, en 2021, elle change à nouveau de mains. Son nouveau propriétaire fait restaurer intégralement l’intérieur dans sa configuration d’origine Senape, redonnant à la Miura toute sa personnalité d’époque.

En janvier 2025, 6 000 livres sterling sont investies pour un entretien mécanique complet : bougies neuves, réglage des carburateurs, remplacement de l’huile moteur, traitement anti-corrosion… Résultat : une auto en parfaite santé mécanique, saluée par les experts Max Girardo et Marcus Willis eux-mêmes.

L’art de vivre à l’italienne

Aujourd’hui, cette Lamborghini Miura P400 S est prête à écrire un nouveau chapitre. Toujours immatriculée au Royaume-Uni malgré un passage au Moyen-Orient, elle s’adresse à ceux qui savent conjuguer histoire, design, mécanique et passion. Comme l’aurait voulu Ferruccio Lamborghini, qui rêvait d’une voiture plus raffinée et plus utilisable que celles de son rival Enzo Ferrari.

La Lamborghini Miura P400 S c’est :

Un rêve éveillé.

Un classique éternel.

Un pur-sang italien à savourer sur route ouverte.

Prix sur demande. Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Girardo&Co©