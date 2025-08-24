Hyundai ressuscite l’esprit arcade à la gamescom 2025 avec INSTEROID

À l’heure où le jeu vidéo navigue entre hyperréalisme et réalité virtuelle, Hyundai choisit un retour aux sources : le charme des bornes d’arcade rétro. À la gamescom 2025 de Cologne, la marque coréenne dévoile INSTEROID Retro Arcade, un jeu d’inspiration vintage qui fusionne l’univers des salles de jeu des années 80 avec son savoir-faire automobile d’aujourd’hui.

Une première pour Hyundai à la gamescom

Pour la toute première fois, Hyundai s’offre un stand officiel à la gamescom et pas n’importe où. C’est dans l’espace “Retro & Family”, royaume des pixels géants, des manettes à l’ancienne et de la nostalgie assumée, que la marque présente son concept-car INSTEROID aux côtés de son jeu arcade maison. Une démarche inédite dans le secteur automobile, qui témoigne d’un virage stratégique : inscrire la mobilité électrique dans la culture numérique contemporaine.

L’esprit arcade, revisité

Développé en interne, INSTEROID Retro Arcade s’inspire des classiques du jeu de labyrinthe, rappelant les heures de gloire de Pac-Man et de Bomberman. Les joueurs doivent collecter des canettes électriques pour transformer le petit SUV INSTER en sa version survitaminée, INSTEROID, avant de piéger un boss final dans un dédale aux allures néo-rétro.

Pour accentuer l’immersion, Hyundai a choisi le support le plus emblématique : une véritable borne d’arcade. Joystick en main, boutons qui claquent, et graphismes volontairement old school : tout est pensé pour réveiller les souvenirs des trentenaires et quadragénaires, tout en initiant les plus jeunes à l’âge d’or du pixel.

Quand l’automobile rencontre le jeu vidéo

Le concept-car INSTEROID, star du stand, n’est pas qu’un clin d’œil. Véritable prolongement du jeu, il incarne la fusion entre design automobile et culture vidéoludique. Son univers sonore, créé sur mesure avec le système audio BeatHouse, accompagne l’expérience avec des effets exclusifs – du démarrage à l’arrêt, en passant par le drift. Hyundai promet même un twist ludique pour les meilleurs joueurs : voir leur avatar transformé en personnage jouable. De quoi brouiller encore plus les frontières entre voiture, jeu et expérience interactive.

Une stratégie vintage pour séduire les nouvelles générations

En misant sur le rétro, Hyundai ne cherche pas seulement à flatter la fibre nostalgique des passionnés. L’objectif est clair : créer un pont émotionnel avec les nouvelles générations, celles qui découvrent les codes du vintage à travers le numérique.

Comme le résume Sungwon Jee, vice-président senior et directeur marketing mondial de Hyundai Motor Company :

“Le jeu vidéo est devenu un élément clé de la culture numérique des jeunes. Avec INSTEROID Retro Arcade, nous offrons une expérience exclusive qui associe mobilité et univers vidéoludique.”

INSTER, la passerelle vers l’avenir

Derrière l’écran rétro se profile aussi un enjeu de marché. L’événement met en avant INSTER, le petit SUV 100 % électrique dont les ventes mondiales s’envolent. Lauréat du titre de Véhicule électrique mondial de l’année 2025, il symbolise la volonté de Hyundai de s’imposer comme un acteur majeur des VE, tout en cultivant une image ludique et décalée.

INSTEROID Retro Arcade : un voyage temporel qui mêle le passé et l’avenir, le pixel et l’électrique. Avec ce coup d’éclat à la gamescom, Hyundai prouve qu’il est possible d’aborder l’innovation en puisant dans la nostalgie.