Il y a 45 ans : la DeLorean DMC 12 était présentée au public, voiture mythique devenue icône vintage

Le 2 août 1980, un prototype métallique au design futuriste était dévoilé au salon automobile NADA à Los Angeles. Son nom : DeLorean DMC-12. 45 ans plus tard, cette voiture reste un objet de culte pour les passionnés d’automobile, de cinéma et de vintage. Retour sur l’histoire fascinante d’un mythe inoxydable.

Présentée au public le 2 août 1980

C’est lors du salon NADA (National Automobile Dealers Association) de Los Angeles, le 2 août 1980, que la DeLorean DMC 12 est montrée au public pour la toute première fois. À l’époque, le modèle exposé est encore un prototype, développé par Visioneering Inc., avec l’aide de Lotus pour le châssis et les réglages mécaniques.

L’événement crée l’effet escompté : ce véhicule au design tranchant et à la carrosserie en acier inoxydable brossé, imaginé par Giorgetto Giugiaro, attire immédiatement l’œil. Ses portes papillon et ses lignes anguleuses projettent la voiture dans un futur proche, à mille lieues du paysage automobile américain de l’époque.

De prototype à icône pop

En 1981, la production est lancée à Dunmurry, en Irlande du Nord. Mais c’est en 1985 que la DeLorean bascule dans la légende : Robert Zemeckis en fait la machine à voyager dans le temps de “Retour vers le futur”.

Initialement, les scénaristes avaient pensé à une machine cachée dans un réfrigérateur. Mais le style unique de la DMC 12 en fait le choix parfait. Résultat : une trilogie culte, et une voiture devenue immortelle dans la culture pop.

Son look inox, sa silhouette tranchante et son « time travel style » ont marqué toute une génération de cinéphiles et de collectionneurs. La DeLorean devient une star… malgré son destin industriel chaotique.

Le mythe derrière l’échec industriel

Derrière la légende, l’histoire de la DeLorean est celle d’un échec industriel retentissant. Le fondateur de la marque, John Z. DeLorean, ancien cadre chez General Motors, mise tout sur ce projet ambitieux. Mais les retards, les problèmes de qualité et le contexte économique plombent l’aventure.

En 1982, la DeLorean Motor Company fait faillite. Peu après, John DeLorean est arrêté pour trafic de drogue dans une affaire montée de toutes pièces par le FBI. Il est finalement acquitté, mais le mal est fait.

À peine 9 000 exemplaires de la DMC 12 sont produits, mais cela suffit à créer une légende. Le paradoxe DeLorean est lancé : un échec commercial, devenu un succès culturel planétaire.

Un collector vintage

Aujourd’hui, la DeLorean DMC 12 est l’un des modèles les plus recherchés sur le marché vintage. Environ 6 000 véhicules seraient encore en circulation, souvent restaurés, parfois modifiés. Les modèles en bon état se vendent entre 40 000 et 80 000 euros, selon l’historique, le kilométrage, et l’état d’origine. Certaines sociétés américaines, comme DMC Texas, sont spécialisées dans la restauration complète des véhicules, avec parfois des modernisations discrètes (GPS, moteurs électriques, etc.).

La renaissance électrique : la DeLorean Alpha5

En 2022, une nouvelle société relance le nom DeLorean avec un modèle électrique nommé Alpha5. L’objectif : moderniser le mythe avec une ligne futuriste inspirée de la DMC 12, tout en visant une clientèle haut de gamme.

Présentée comme une GT 2+2 électrique avec 480 kilomètres d’autonomie et un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, l’Alpha5 reprend les fameuses portes papillon. Le clin d’œil est appuyé, mais la magie opère.

Malgré des retards et une production incertaine, cette tentative de renaissance montre à quel point la DeLorean est ancrée dans l’imaginaire collectif, au même titre que les Mustang Fastback ou les Porsche 911 vintage.

Le style vintage

La DeLorean, c’est aussi un style rétro-futuriste à elle seule. Elle incarne l’esthétique des années 80 : métal, science-fiction, formes angulaires, high-tech imaginaire. Elle figure en bonne place dans tous les livres, posters, maquettes ou LEGO célébrant la culture geek vintage.

Ses affiches, ses apparitions dans les jeux vidéo, ses miniatures Hot Wheels ou ses reproductions à l’échelle 1:1 font toujours un carton auprès des collectionneurs et des fans.

Pour aller plus loin

🔹 Playlist : Écoutez les sons cultes de Retour vers le futur (Huey Lewis & The News, Alan Silvestri).

🔹 À voir ou revoir : Retour vers le futur (trilogie), Driven (biopic de John DeLorean, 2018), Framing John DeLorean.

🔹 Objet culte : le poster original du film avec la DeLorean, en vente sur eBay ou chez les revendeurs spécialisés.



Le 2 août 1980, la DeLorean faisait sa première apparition publique. 45 ans plus tard, elle reste une voiture-icône, un symbole intemporel de l’imaginaire vintage. Avec ou sans condensateur de flux, elle roule toujours dans les esprits des passionnés… à 88 miles à l’heure.



Crédit photo : Kevin Abato©-Grenex Media-wikipedia (UNE)