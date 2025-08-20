Bol d’Or 2025 : Un hommage vibrant à Coluche et aux Restos du Cœur

Le Bol d’Or 2025 promet d’être bien plus qu’une célébration de la vitesse et de l’endurance motocycliste. Cette année, l’événement s’ouvre à une dimension profondément humaine et solidaire grâce à un partenariat inédit avec les Restos du Cœur. Baptisée « Les Motards ont du cœur », cette opération rend hommage à Coluche, fondateur des Restos, humoriste culte, mais aussi passionné de deux-roues et pilote au destin hors norme.

Coluche, l’humoriste au grand cœur… et au guidon

Michel Colucci, dit Coluche, reste l’une des figures les plus marquantes de la France des années 70 et 80. Derrière ses salopettes rayées, son humour irrévérencieux et ses coups de gueule, se cachait un homme d’engagement. Créateur des Restos du Cœur en 1985, il a donné naissance à un élan de solidarité nationale qui perdure 40 ans plus tard. Mais ce que l’on oublie parfois, c’est sa passion dévorante pour la moto.

Coluche n’était pas seulement un amateur, il roulait vite, très vite. Son nom est même inscrit dans l’histoire de la vitesse.

Le record de 1985 : Coluche à 252,087 km/h

Le 19 septembre 1985, sur la piste de Nardo en Italie, Coluche réalise un exploit qui marque les esprits : il bat le record du monde de vitesse à moto sur 1 000 cm³, atteignant 252,087 km/h de moyenne. Une performance incroyable pour un humoriste que certains n’avaient jamais pris au sérieux dans ce domaine. Quelques jours plus tard, le 26 septembre, il lançait officiellement les Restos du Cœur. Deux jalons de sa vie qui résument toute sa personnalité : la passion et la générosité.

Bol d’Or 2025 : quand la mémoire rencontre la solidarité

Quarante ans après, l’histoire se rejoue symboliquement sur le circuit Paul Ricard. Le Bol d’Or 2025 (19–21 septembre) exposera la moto mythique de Coluche, celle du record de 1985. Plus encore, elle effectuera deux tours de démonstration en ouverture du week-end, pour offrir au public un moment d’émotion pure.

Mais l’événement ne se limite pas à un simple hommage : il devient une plateforme de solidarité au profit des Restos du Cœur.

Les temps forts de l’opération « Les Motards ont du cœur »

• Don solidaire dès la billetterie : chaque euro versé équivaut à un repas distribué.

• Le « Bol de Cœur » : les partenaires s’engagent à donner 1 € par tour effectué par les trois motos de tête. Avec plus de 2 000 tours attendus, la somme pourrait atteindre des dizaines de milliers d’euros.

• Une exposition photo spéciale Coluche, dont toutes les ventes seront reversées aux Restos.

• Un casque commémoratif unique, attribué par tirage au sort à un donateur.

Une rencontre entre vitesse et humanité

En associant pour la première fois de son histoire une cause caritative à sa légende sportive, le Bol d’Or prouve que la moto peut être bien plus qu’un sport mécanique. Elle peut aussi être un moteur de solidarité.

Cet anniversaire a une résonance particulière : 40 ans après son record et la création des Restos du Cœur, Coluche continue de fédérer autour de ses valeurs. Sa voix, sa dérision et sa bonté résonnent toujours, sur scène comme sur piste.

Un événement exceptionnel

Le Bol d’Or 2025 sera donc double : une fête de l’endurance moto et un hommage à un homme qui, par ses coups de folie et ses élans de générosité, a marqué la France. Un moment où l’on pourra entendre vrombir les moteurs, mais aussi battre les cœurs à l’unisson de celui de Coluche.