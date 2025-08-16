Alpine, de l’ambition à la légende : un livre événement pour les 70 ans de la marque

En 2025, Alpine souffle ses 70 bougies. Pour célébrer cet anniversaire, l’historien de l’automobile Serge Bellu publie un ouvrage magistral consacré à la saga de la marque fondée par Jean Rédélé en 1955. Intitulé Alpine, de l’ambition à la légende, ce livre de 272 pages richement illustrées retrace l’épopée de l’un des plus beaux symboles du sport automobile français.

Un héritage unique, né d’une passion

Tout commence en décembre 1952, lorsque Jean Rédélé dévoile sa première « Spéciale », un coupé sportif basé sur la Renault 4 CV. Deux ans plus tard, la marque Alpine voit officiellement le jour. Dès ses origines, elle incarne une vision : transformer une mécanique populaire en voiture de sport légère, agile et audacieuse. Rapidement, les berlinettes Alpine deviennent synonymes d’ingéniosité française et de réussite en compétition.

Des rallyes mythiques aux 24 Heures du Mans

Entre 1955 et 1995, Alpine s’impose sur toutes les scènes : victoires éclatantes en rallye, dont le Monte-Carlo, et exploits aux 24 Heures du Mans. La marque au A fléché se forge une réputation mondiale, portée par des voitures aussi mythiques que la Berlinette A110. Après une éclipse de deux décennies, Renault ressuscite Alpine en 2016, offrant une nouvelle vie à ce nom légendaire.

Un nouveau souffle au XXIe siècle

Depuis sa renaissance, Alpine multiplie les projets : concept-cars audacieux, engagements en Formule 1 et en endurance, lancement de modèles inédits. En 2025, la marque écrit un nouveau chapitre avec la présentation de la A390, un « sport fastback » familial à quatre portes, fidèle à l’esprit Alpine mais ouvert à de nouveaux horizons. Dans le même temps, la A424 continue sa campagne en endurance et l’équipe de Formule 1 se réinvente, entre ambitions sportives et turbulences internes.

Un livre référence signé Serge Bellu

L’auteur, Serge Bellu, n’est pas un inconnu dans l’univers automobile. Ancien rédacteur en chef d’Automobiles Classiques, juge dans de nombreux concours d’élégance et auteur d’une cinquantaine d’ouvrages de référence, il offre ici une fresque documentée et passionnante. Grâce à plus de 650 illustrations, le lecteur plonge au cœur d’une aventure humaine et mécanique hors du commun, de la première Rédélé Spéciale aux circuits de Formule 1.

Fiche technique du livre

• Titre : Alpine, de l’ambition à la légende

• Auteur : Serge Bellu

• Éditeur : Sophia Éditions

• Parution : 22 août 2025

• Format : 24 × 29 cm

• Pagination : 272 pages

• Illustrations : 653

• Prix : 39 € TTC

• ISBN : 978-2-38514-110-3

Disponible en librairie et sur le site de l’éditeur : sophia-editions.com